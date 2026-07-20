México

Tras polémica, Pedro Sola revela cómo fue su encuentro con perros rescatados: “A mí no se me acercan, creo que me huelen”

El conductor convivió por primera vez con decenas de animales rescatados y admitió haber estado a punto de llorar dos veces durante el recorrido

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Pedro Sola
El conductor de Ventaneando visitó la fundación Yaakunah en la colonia Narvarte tras la controversia por sus comentarios sobre perros. (Captura de pantalla YouTube Pedro Sola)

El conductor Pedro Sola visitó el viernes 17 de julio la fundación Yaakunah, ubicada en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, para convivir con perros rescatados y refrendar el compromiso social del programa Ventaneando tras la ola de críticas que desataron sus comentarios sobre el envenenamiento de animales y sus dueños.

La visita incluyó una donación a la asociación, que opera desde hace más de cuarenta años como hospital, pensión y refugio para perros y gatos en situación de calle.

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“Nunca en la vida había estado con tantos perritos a mi alrededor”

Sola reconoció al aire que el encuentro fue una experiencia sin precedente para él. “Nunca en la vida y para mí fue una experiencia muy peculiar, porque curiosamente cuando hay perros a mi alrededor, a mí no se me acercan. Yo creo que me huelen, que no soy cariñoso, pero tampoco me dan miedo. Simplemente no estoy acostumbrado. Sentí unas emociones muy extrañas”, admitió el conductor de Ventaneando.

La conductora Mónica Castañeda describió el recorrido por las instalaciones de la fundación, dirigida por una veterinaria identificada como Gaby, donde el equipo de Ventaneando conoció a tres perras con padecimientos distintos: Shane, atropellada y con movilidad limitada en una pata; Tasmania, con un tumor en la oreja y pérdida de visión en un ojo; y Kira, diagnosticada con cáncer de vejiga.

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Hombre con bigote y gafas, camisa estampada y chaleco, sentado en sillón y gesticulando. Recuadro muestra perro blanco con pañuelo rojo en transportín
Sola convivió por primera vez con decenas de animales rescatados y admitió haber estado a punto de llorar dos veces durante el recorrido. (Instagram: Pedro Sola / Antara)

El nombre de Kira provocó un momento de emoción en Castañeda, cuya perra fallecida llevaba el mismo nombre. “Me dio mucha nostalgia y mucha emoción, porque además todos estos animalitos tienen distintos padecimientos”, dijo la conductora.

Pedro Sola aseguró que estuvo a punto de llorar dos veces durante la visita

Pese a su distancia habitual con los animales, Sola se dejó acercar por los perros del refugio. Castañeda le enseñó la técnica básica: extender el puño cerrado para que el animal olfatee antes de cualquier contacto. “Todos estaban muy cariñosos, los perritos tranquilos... ni ladraban”, relató Pedro Sola.

El conductor reconoció que la convivencia lo afectó más de lo esperado. “Me sentí muy emocionado. Dos veces estuve casi a punto de llorar, pero me contuve. Me dio mucha emoción”, dijo Sola, quien también recordó que nunca tomó en brazos a la perra de Castañeda cuando la conductora la llevaba al set.

“Yo recuerdo mucho a Castañeda cuando, cuando venía con su perrita y me gustaba verla con la perrita, pero tampoco me gustaba estar con la perrita en brazos. Nunca la tomé”, expresó.

Ventaneando visitó la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah. (Crédito: Ventaneando)

Linet Puente subrayó el aprendizaje colectivo de la visita. “Creo que lo más importante de lo que recogemos de esta experiencia es todo lo que nos explicaron con respecto a la adopción y al trabajo tan grande que hacen todas estas asociaciones, que recuperan el dinero por donaciones y distintas empresas que los apoyan”, señaló la conductora.

Castañeda detalló que la fundación acepta donaciones en especie: alimento, jabón, escobas, jaladores, cubetas, cobijas, cojines, camitas, transportadoras y casitas para perros. La asociación también cuenta con un programa de adopción para varios de los animales que alberga.

Sola cerró el segmento con un llamado a pasar de la indignación a la acción. “Esta situación nos demostró el interés tan grande que hay en el país por el cuidado de los animales. Que no solamente quede en un mensaje señalando ciertas conductas, sino que se convierta en una acción. Quiero apoyar, quiero ayudar”, afirmó el conductor.

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