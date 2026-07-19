Certificado de defunción de Dafne Quintos revela “homicidio” y “asfixia por sumersión”: su madre exige justicia

La necropsia practicada a la adolescente reveló una cantidad importante de agua en los pulmones. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Un nuevo documento difundido este domingo por la madre de Dafne Quintos en redes sociales clasifica la muerte de la adolescente de 13 años como un homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”. La imagen, que Alejandra Quintos identificó como el certificado de defunción de su hija, se conoce mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero.

La madre de la menor compartió la imagen acompañada de un mensaje en el que reiteró su exigencia de justicia y aseguró que continuará con las acciones legales hasta conocer cómo ocurrió la muerte de su hija.

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La información contenida en el certificado es consistente con uno de los principales hallazgos periciales dados a conocer previamente por la Fiscalía, que informó que la necropsia practicada a la adolescente reveló una cantidad importante de agua en los pulmones. Sin embargo, la dependencia no ha presentado conclusiones sobre la mecánica de los hechos ni ha determinado públicamente las posibles responsabilidades penales.

La familia cuestiona la atención que recibió Dafne antes de morir

Desde el fallecimiento de la adolescente, Alejandra Quintos ha sostenido que existieron presuntas omisiones por parte del personal de la academia militarizada durante la emergencia médica.

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El documento clasifica la muerte de la adolescente de 13 años como un "homicidio" y establece como causa “asfixia por sumersión”.(Crédito: facebook | Alejandra Quintozz)

De acuerdo con su testimonio, recibió una primera llamada en la que le informaron que Dafne presentaba vómito y había perdido el control de sus esfínteres. Ante ello, pidió que la trasladaran a un hospital o solicitaran una ambulancia. Según su versión, el personal le respondió que la menor ya había sido estabilizada, aseada y puesta a descansar.

Tiempo después recibió una segunda llamada en la que le notificaron que la adolescente se había desvanecido y ya no presentaba signos vitales, por lo que debía trasladarse a Ciudad Madero.

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La familia también ha señalado que el cuerpo presentaba diversas lesiones, entre ellas golpes en la cabeza, circunstancias que forman parte de las diligencias ministeriales y sobre las cuales la Fiscalía no ha emitido una conclusión oficial.

La investigación continúa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación para reconstruir lo ocurrido durante el campamento y determinar si existió alguna conducta delictiva relacionada con la muerte de la menor.

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Alejandra Quintos ha compartido fotografías donde está acompañada por su hija, Dafne, y en esas publicaciones clama atención directa de Omar García Harfuch y de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: facebook | Alejandra Quintozz)

Hasta el cierre de esta nota informativa, la dependencia no ha confirmado la clasificación de homicidio contenida en el documento difundido por la madre de Dafne ni ha informado sobre personas detenidas o imputadas por el caso.

Tras hacerse pública la muerte de la adolescente, comenzaron a circular en redes sociales testimonios atribuidos a exalumnos y padres de familia de la academia militarizada, quienes denunciaron presuntos malos tratos, medidas disciplinarias excesivas y deficiencias en la alimentación. No obstante, esos señalamientos no han sido corroborados por las autoridades y, hasta el momento, no forman parte de una determinación oficial dentro de la investigación.

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Mientras continúan las diligencias, Alejandra Quintos ha reiterado que seguirá impulsando las acciones legales para que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que murió su hija y determinen si existen responsabilidades penales.