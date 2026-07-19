Depresión tropical Seis-E y tormenta tropical Elida se mantienen bajo vigilancia, reporta el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia tres sistemas ciclónicos activos en las cuencas del océano Pacífico y el golfo de México: la tormenta tropical Elida, la depresión tropical Seis-E y la recién formada depresión tropical Dos. De acuerdo con el organismo, ninguno de estos fenómenos representa un riesgo para el territorio mexicano debido a su distancia y trayectoria.
Durante la mañana de este domingo, Elida se ubicó aproximadamente a mil 585 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras que la depresión tropical Seis-E se localizó a unos mil 60 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a mil 180 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. En tanto, la depresión tropical Dos se formó en el noreste del golfo de México, al sur de Panama City, Florida, y a unos 775 kilómetros al nor-noreste de Cancún, Quintana Roo.
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Aunque estos sistemas no afectarán directamente al país en las próximas horas, el pronóstico del SMN prevé lluvias de fuertes a intensas en diversas entidades debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas e inestabilidad atmosférica.
¿Dónde lloverá con mayor intensidad este domingo?
El pronóstico meteorológico indica lluvias intensas (75 a 150 milímetros) en regiones de:
- Sonora (norte, este y sureste).
- Sinaloa (norte).
- Chihuahua (norte, oeste y suroeste).
También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el noroeste de Durango.
Asimismo, se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
Mientras que habrá intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.
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El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.
Monzón mexicano seguirá favoreciendo lluvias y fuertes vientos
Las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por el monzón mexicano sobre el noroeste del país, además de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica.
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Además del potencial de lluvias, se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en entidades del norte y sureste del país, así como oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
Persistirá la onda de calor en gran parte del país
El organismo también prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.
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Se esperan máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, mientras que otros estados del norte, occidente, centro y sureste registrarán temperaturas de 35 a 40 grados. Ante estas condiciones, el SMN recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
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