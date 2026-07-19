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Depresión tropical Seis-E y tormenta tropical Elida se mantienen bajo vigilancia, reporta el Servicio Meteorológico Nacional

Hasta el momento, ninguno de los sistemas representa riesgo para el territorio nacional

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Cuatro imágenes satelitales de sistemas tropicales con etiquetas de "Depresión tropical Seis-E", "Depresión tropical Dos" y "Tormenta tropical Elida".
Imágenes satelitales muestran la evolución y trayectoria pronosticada de la depresión tropical Seis-E, la depresión tropical Dos y la tormenta tropical Elida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia tres sistemas ciclónicos activos en las cuencas del océano Pacífico y el golfo de México: la tormenta tropical Elida, la depresión tropical Seis-E y la recién formada depresión tropical Dos. De acuerdo con el organismo, ninguno de estos fenómenos representa un riesgo para el territorio mexicano debido a su distancia y trayectoria.

Durante la mañana de este domingo, Elida se ubicó aproximadamente a mil 585 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras que la depresión tropical Seis-E se localizó a unos mil 60 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a mil 180 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. En tanto, la depresión tropical Dos se formó en el noreste del golfo de México, al sur de Panama City, Florida, y a unos 775 kilómetros al nor-noreste de Cancún, Quintana Roo.

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Aunque estos sistemas no afectarán directamente al país en las próximas horas, el pronóstico del SMN prevé lluvias de fuertes a intensas en diversas entidades debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas e inestabilidad atmosférica.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este domingo?

El pronóstico meteorológico indica lluvias intensas (75 a 150 milímetros) en regiones de:

  • Sonora (norte, este y sureste).
  • Sinaloa (norte).
  • Chihuahua (norte, oeste y suroeste).

También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el noroeste de Durango.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

  • Baja California Sur
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca

Mientras que habrá intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.

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El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Monzón mexicano seguirá favoreciendo lluvias y fuertes vientos

Las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por el monzón mexicano sobre el noroeste del país, además de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica.

Además del potencial de lluvias, se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en entidades del norte y sureste del país, así como oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Persistirá la onda de calor en gran parte del país

El organismo también prevé un ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.

Se esperan máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, mientras que otros estados del norte, occidente, centro y sureste registrarán temperaturas de 35 a 40 grados. Ante estas condiciones, el SMN recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

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