Canícula 2026 ya comenzó en México: Conagua explica qué es y dónde afecta

La Conagua informó que la canícula ya comenzó en diversas regiones del país. Crédito: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que en distintas regiones del país ya comenzó el patrón estacional asociado a la canícula, un fenómeno climático caracterizado por la disminución temporal de las lluvias y un aumento en la sensación de calor.

El SMN informó que este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del Golfo de México, la Península de Yucatán, así como en las regiones descritas líneas arriba.

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La institución le recordó a la población que la canícula también es conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival.

“La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar. Sin embargo, esto no implica que se registren las temperaturas más altas del año, porque los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, como mayo”, detalló Conagua.

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Canícula no afecta a todo México

Por otro lado, el Sistema Meteorológico Nacional explicó que la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni se presenta con la misma intensidad o duración.

En la mayor parte de México, la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre, periodo en el que se concentra hasta 80 por ciento de la precipitación anual total, según el SMN.

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Las autoridades federales explican qué es la canícula y cómo afecta al país. Foto: IMTA

La dependencia federal precisó que esta referencia se basa en registros históricos y que la excepción es Baja California, donde las lluvias se presentan durante el invierno.

No es fácil predecir este fenómeno climático

Pese a la preocupación que puede generar este fenómeno climático, según los expertos, es normal y esperado durante el ciclo anual de lluvias, y su seguimiento permite elaborar una mejor planificación en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua.

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No obstante, predecir el periodo canicular y determinar con precisión su inicio, duración y fuerza es difícil porque su comportamiento cambia de manera importante cada año.

La dependencia a cargo de Efraín Morales López también ha explicado que este fenómeno puede presentarse de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.

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México registra superávit de lluvia en 2026

El Sistema Meteorológico Nacional informó que durante el primer semestre de 2026, México registró un superávit de lluvia de 7.9 por ciento frente al promedio climatológico 1991-2020.

Varias regiones del país ya presentan los efectos de la canícula. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

De acuerdo con sus propias mediciones, el SMN señala que junio de 2026 se ubica como el décimo noveno junio más húmedo en los registros disponibles desde 1941.

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Por último, el organismo precisó que, pese a ese saldo, en la segunda mitad del año, del 1 al 15 de julio, la precipitación presentó una disminución de 8.7 por ciento respecto del mismo promedio.

Sequía se mantiene a la baja

Dado que la canícula es sinónimo de calor, la sequía en México se ha mantenido en sus niveles más bajos del año al cierre del mes de junio, según datos de la Comisión Nacional del Agua.

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De acuerdo con los expertos, las lluvias disminuirán durante la canícula. Crédito: X/ @InfoMeteoro

Asimismo, el Monitor de Sequía de México reportó, al 30 de junio, que solo 2.1 del territorio nacional registraba sequía moderada (D1) y severa (D2), porcentaje que permaneció sin cambios respecto a la evaluación realizada el 15 de junio.

No obstante, el Monitor de Sequía informó que 31 municipios del país presentan algún grado de sequía, con niveles que van de moderada (D1) a severa (D2).

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Con las lluvias a la baja, de acuerdo con la Conagua, en diversas regiones de México ya se comenzó a registrar el fenómeno climático conocido como canícula.