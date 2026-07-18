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Vicente Fox muestra su solidaridad con Ernesto Ruffo y pone en duda la imparcialidad de la justicia

Vicente Fox compartió un comunicado en sus redes sociales donde destacó las cualidades del primer gobernador de oposición en la historia del México contemporáneo

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Vicente Fox compartió un posicionamiento sobre la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @adnnoticiasmx
El expresidente Vicente Fox compartió un posicionamiento sobre la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @adnnoticiasmx

Un día después de la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el expresidente de México Vicente Fox compartió un comunicado donde defendió la presunción de inocencia de su antiguo compañero en el PAN.

En el texto, Fox Quesada expresó su “solidaridad y absoluto respaldo” a Ernesto Ruffo, a quien calificó como un mexicano íntegro, honesto y comprometido con el bienestar del país.

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Además, enarboló la trayectoria de quien también se llegó a desempeñar como legislador federal por el Partido Acción Nacional (PAN) y subrayó que su vida pública ha sido ejemplo de rectitud, valentía y vocación de servicio.

También recordó que el exgobernador abrió el camino de la transición democrática en México al derrotar al autoritarismo por la vía pacífica y fortalecer las instituciones.

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Fox ve con dudas actuar imparcial de las instituciones

Para Vicente Fox, el cómo se dio la detención de Ernesto Ruffo, genera dudas y preocupación sobre la imparcialidad con la que actúan las instituciones de justicia en México, sobre todo, desde que gobierna Morena.

El expresidente Fox sostuvo que, en una democracia, la aplicación de la ley debe hacerse con objetividad, pruebas, respeto al debido proceso e independencia.

Además, advirtió que la justicia no debe convertirse en un instrumento con fines políticos.

El expresidente, Vicente Fox, compartió su posicionamiento tras la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X / @VicenteFoxQue
Vicente Fox compartió su posicionamiento tras la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X / @VicenteFoxQue

No atender violencia debilita la confianza ciudadana, advierte el expresidente

También consideró que México enfrenta violencia, crimen organizado, impunidad y división social, por lo que los esfuerzos institucionales deben enfocarse en atender esos problemas.

Si las autoridades no buscan resolver las problemáticas antes descritas, según Fox, “debilitan la confianza ciudadana”, porque desvían la atención de los temas que consideran urgentes.

Defender a Ruffo también es proteger al Estado de Derecho

Vicente Fox expresó algo contundente casi al final de su escrito, al afirmar que defender a Ernesto Ruffo “no implica solicitar privilegios, sino proteger al Estado de derecho, la presunción de inocencia y los valores democrático”.

TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 16JULIO2026.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana, tras ser detenido por autoridades del gobierno de México. Según información extraoficial su detención podría estar relacionada con presuntos temas de "huachicol fiscal”. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

Asimismo, hizo un llamado a preservar las instituciones y el legado de quienes contribuyeron a la construcción de la democracia en el país.

Por último, Vicente Fox afirmó que lo que está en juego no es solo el prestigio de una persona, sino el respeto a los principios democráticos y al Estado de derecho. Y citó a Martin Luther King Jr.: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes.”

Líder del PAN también sale en defensa de Ernesto Ruffo

Tras la detención de Ernesto Ruffo, el jueves 16 de julio, en Ensenada, Baja California, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, salió en su defensa a través de un video en sus redes sociales.

Jorge Romero se pronunció contra la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @JorgeRoHe
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se pronunció contra la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @JorgeRoHe

Durante la grabación, el dirigente blanquiazul confió en que el proceso legal contra el exgobernador se hará con base en un Estado de derecho sólido; al tiempo que consideró que todo era una narrativa “orquestada” por Morena para desviar la atención por los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

“Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.

“No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al FBI”, dijo Romero Herrera.

Somos México califica de “atropello” captura de Ernesto Ruffo

Somos México, partido del que es asesor consultivo Ruffo Appel, fue más lejos, al considerar que fue un “atropello” su captura y exigió su liberación.

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimento una orden de aprehensión contra el exgobernador por los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal. Este viernes se celebra su primera audiencia.

Mientras el proceso legal sigue su curso, Vicente Fox se solidarizó con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

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