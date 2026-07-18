México

Relatora de la ONU critica recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa y pide frenar la estigmatización de organizaciones civiles

Andrea Bolaños consideró que desacredita a organizaciones civiles y defensores que acompañan a las familias de los 43 normalistas desaparecidos

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Relatora especial se lanza contra recomendación de CNDH por el caso Ayotzinapa. Crédito: ONU
La relatora especial de la ONU, Andrea Bolaños, criticó la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. Crédito: ONU

Andrea Bolaños Vargas, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, criticó la reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

La relatora llamó a “cesar toda estigmatización y descrédito” contra las organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que han acompañado a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

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Cabe señalar que la relatora especial de la ONU se suma a una serie de condenas por la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al criticar que ese pronunciamiento exime al Ejército Mexicano de los hechos.

Sin embargo, el documento de la CNDH contrasta con el hecho de que 17 integrantes de las Fuerzas Armadas están siendo procesados por lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Alerta sobre ataque contra organizaciones civiles en recomendación de CNDH

Este viernes, a través de su cuenta de X, la relatora especial de la ONU compartió su postura respecto a la publicación de la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, la cual, explícitamente, deslegitima el trabajo de las organizaciones civiles que han estado al lado de los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Posicionamiento de la relatora especial de la ONU, Andrea Bolaños. Crédito: @AndreaBV_SR_HRD
Posicionamiento de la relatora especial de la ONU, Andrea Bolaños, publicado en su cuenta de X. Crédito: @AndreaBV_SR_HRD

Andrea Bolaños apuntó haber recibido información de que en la resolución, firmada por Rosario Piedra Ibarra, se “incluye un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

Defiende trabajo de GIEI y CoVAJ

La experta colombiana advirtió que la recomendación “deslegitima” el trabajo de instancias que, desde su punto de vista, avanzaron en la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Además, la especialista sostuvo que esa recomendación también desacredita los aportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), organismos que, señala, han intervenido en el esclarecimiento y la ruta de investigación del caso.

Recomendación de la CNDH por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH
Portada de la reciente recomendación de la CNDH por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH

“Recuerdo, con carácter de urgencia, que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, expresó la experta de las Naciones Unidas.

También hizo “un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor”.

CNDH de Rosario Piedra se inventa “antiverdad” del caso Ayotzinapa

A través de su polémica recomendación, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, salió abiertamente en defensa del Ejército Mexicano e incluso acuñó el término “antiverdad” para atacar a todos aquellos que han exhibido la participación de las autoridades en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Días después de que la recomendación fue publicada, la misma CNDH compartió una “nota aclaratoria” en la que respondió a las críticas, pero no hizo ninguna corrección sobre el rol de los militares en el caso Ayotzinapa.

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, ha estado en el centro de la polémica por la recomendación de Ayotzinapa. Crédito: CNDH
Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, ha estado en el centro de la polémica por la recomendación de Ayotzinapa. Crédito: CNDH

Todo lo contrario, se lanzó contra expertos como el abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial para el Caso Ayotzinapa de la CNDH, que denunció que la recomendación tuvo “el objetivo de proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”.

El tema escaló al plano internacional, pues la relatora especial de la ONU Andrea Bolaños criticó la más reciente recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa.

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