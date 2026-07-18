México

Lluvias intensas y altas temperaturas: así impactará el monzón mexicano en México este fin de semana

El fin de semana traerá lluvias torrenciales y temperaturas extremas a México y otros sistemas atmosféricos generando riesgos elevados de inundaciones, deslaves y golpes de calor en varias regiones del país

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Mar con olas en un malecón, palmeras inclinadas, edificios y personas. Cielo oscuro. Mapa satelital de la Tierra con un huracán en el Golfo de México
Se esperan lluvias torrenciales y calores muy fuertes este fin de semana. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El riesgo de inundaciones y accidentes aumenta este fin de semana en varias regiones de México, donde el monzón mexicano, las lluvias intensas y el calor extremo coinciden y amenazan la seguridad de miles de personas.

Pronósticos recientes señalan que la combinación de sistemas meteorológicos activos y la presencia de una zona de baja presión en el Pacífico agravan la situación, especialmente en el noroeste y el litoral occidental.

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Lluvias intensas y riesgo en estos estados

Durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio, estados como Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit se verán afectados por la acción conjunta del monzón mexicano y diversos sistemas atmosféricos.

Las precipitaciones previstas pueden acumular entre 75 y 100 milímetros en zonas críticas, según los especialistas, mientras que Sonora, Jalisco y Michoacán experimentarán lluvias de hasta 75 milímetros.

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El pronóstico advierte que estos eventos pluviométricos podrían provocar crecidas de ríos, desbordamientos y deslaves en comunidades rurales y urbanas. La caída de granizo y las descargas eléctricas acompañarán algunas de las tormentas, incrementando la posibilidad de daños en infraestructuras y cortes de energía.

Las autoridades recomiendan no intentar cruzar corrientes de agua ni transitar por calles inundadas. También piden evitar la proximidad a árboles y postes, debido al alto riesgo de caída de ramas y objetos impulsados por el viento.

El monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del país, junto a vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el norte y sureste. Esta situación genera una atmósfera propicia para tormentas severas, cuya intensidad puede variar según la región.

Altas temperaturas y vientos fuertes agravan la situación

Mientras las lluvias amenazan al occidente y el noroeste, el norte y noreste de México afrontan temperaturas extremas. Se esperan máximas que pueden superar los 45 ℃ en el noreste de Baja California, y valores entre 40 y 45 ℃ en zonas de Baja California Sur y Sonora.

En entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, el termómetro oscilará entre 35 y 40 ℃, manteniendo el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

El fenómeno no solo implica lluvias: también se prevén vientos de hasta 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas, capaces de provocar la caída de estructuras ligeras y dificultar la visibilidad en carreteras.

En las costas del Pacífico central, el oleaje llegará a dos metros, con alturas mayores en el golfo de Tehuantepec y la costa occidental de Baja California Sur.

Un área de baja presión con potencial para convertirse en ciclón tropical se mantiene bajo vigilancia frente a Michoacán, Colima y Jalisco. Este sistema puede intensificarse en los próximos días y contribuir a reforzar las precipitaciones en el litoral.

El escenario meteorológico para este fin de semana en México requiere máxima precaución. Las lluvias intensas y el calor extremo coinciden en varias regiones, planteando riesgos de inundaciones, deslaves, cortes de energía y golpes de calor.

Las autoridades insisten en que la población debe mantenerse informada, evitar traslados innecesarios y seguir las recomendaciones de Protección Civil para minimizar los peligros asociados a este periodo crítico.

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