México buscaría ser sede de la Supercopa de España en 2027

Un torneo de clubes europeos del más alto perfil podría llegar a México en 2027. La posibilidad de recibir la Supercopa de España ha colocado al país en la mira futbolística internacional.
El proceso de selección todavía está en curso y la decisión final corresponde a la Real Federación Española de Futbol, ante el supuesto interés de autoridades deportivas nacionales por albergar el evento.
PUBLICIDAD
La edición de ese año requiere nueva sede y, según reportes de la prensa española y medios especializados como 365Scores, México figura entre los principales aspirantes para recibir a equipos como Real Madrid y Barcelona.
México habría presentado candidatura con el Mundial 2026 como base
La Federación Mexicana de Futbol habría presentado su intención formal de albergar la Supercopa. La infraestructura renovada tras el Mundial 2026 y la pasión por el futbol español podrían fortalecer el perfil nacional.
PUBLICIDAD
- La Federación Española señaló que hasta ahora no existen ofertas en firme ni contratos firmados para la edición 2027.
- De acuerdo con la información, México competiría con Estados Unidos, Egipto, China y Qatar.
- El proceso de selección prioriza criterios deportivos, económicos y organizativos antes de definir la sede.
De esta manera, la competencia será intensa y México deberá demostrar sus ventajas frente a potencias con experiencia en organización de eventos internacionales.
Real Madrid, Barcelona, Atlético y Real Sociedad, posibles protagonistas
El formato de la Supercopa de España mantendrá la modalidad Final Four, que reúne a los campeones y subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey.
PUBLICIDAD
- El torneo incluiría a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.
- El calendario tentativo prevé la realización en febrero de 2027 para evitar el cruce con la Copa Asiática.
- Entre los recintos propuestos figuran el BBVA de Monterrey, el Akron de Guadalajara y el Banorte de Ciudad de México.
El formato garantiza la presencia de partidos de alto perfil y figuras internacionales como Lamine Yamal y Jude Bellingham, aunque la decisión estará en manos de la Federación Española.
Proyección económica y expectativas en el futbol mexicano
El torneo representa una oportunidad de alto valor económico, con ingresos que rondan los 53 millones de euros por edición, de acuerdo con estimaciones.
- La afición mexicana y la experiencia organizativa tras el Mundial 2026 son puntos clave en la candidatura.
- México busca posicionarse como destino de grandes competencias futbolísticas internacionales.
- La Federación Española continúa evaluando propuestas y condiciones antes de tomar una decisión definitiva.
Por ahora, la posibilidad de ver la Supercopa de España en territorio mexicano se mantiene abierta, en espera de la resolución de la Real Federación Española de Futbol.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD