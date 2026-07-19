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México buscaría ser sede de la Supercopa de España en 2027

La Federación Mexicana de Futbol estaría impulsando la candidatura bajo el argumento organizativo que dejó el Mundial 2026

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Con inmuebles como el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA, México competiría contra potencias organizadoras para convencer a la Real Federación Española de Futbol. REUTERS/Pedro Nunes
Con inmuebles como el Estadio Azteca, el Akron y el BBVA, México competiría contra potencias organizadoras para convencer a la Real Federación Española de Futbol. REUTERS/Pedro Nunes

Un torneo de clubes europeos del más alto perfil podría llegar a México en 2027. La posibilidad de recibir la Supercopa de España ha colocado al país en la mira futbolística internacional.

El proceso de selección todavía está en curso y la decisión final corresponde a la Real Federación Española de Futbol, ante el supuesto interés de autoridades deportivas nacionales por albergar el evento.

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Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad aparecen como posibles participantes en el Final Four de la Supercopa de España 2027. REUTERS/Juan Medina
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad aparecen como posibles participantes en el Final Four de la Supercopa de España 2027. REUTERS/Juan Medina

La edición de ese año requiere nueva sede y, según reportes de la prensa española y medios especializados como 365Scores, México figura entre los principales aspirantes para recibir a equipos como Real Madrid y Barcelona.

México habría presentado candidatura con el Mundial 2026 como base

La Federación Mexicana de Futbol habría presentado su intención formal de albergar la Supercopa. La infraestructura renovada tras el Mundial 2026 y la pasión por el futbol español podrían fortalecer el perfil nacional.

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  • La Federación Española señaló que hasta ahora no existen ofertas en firme ni contratos firmados para la edición 2027.
  • De acuerdo con la información, México competiría con Estados Unidos, Egipto, China y Qatar.
  • El proceso de selección prioriza criterios deportivos, económicos y organizativos antes de definir la sede.
España ya conoció las instalaciones mexicanas, cuando Guadalajara recibió el España vs Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril
España ya conoció las instalaciones mexicanas, cuando Guadalajara recibió el España vs Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

De esta manera, la competencia será intensa y México deberá demostrar sus ventajas frente a potencias con experiencia en organización de eventos internacionales.

Real Madrid, Barcelona, Atlético y Real Sociedad, posibles protagonistas

El formato de la Supercopa de España mantendrá la modalidad Final Four, que reúne a los campeones y subcampeones de LaLiga y la Copa del Rey.

  • El torneo incluiría a Real MadridBarcelonaAtlético de Madrid y Real Sociedad.
  • El calendario tentativo prevé la realización en febrero de 2027 para evitar el cruce con la Copa Asiática.
  • Entre los recintos propuestos figuran el BBVA de Monterrey, el Akron de Guadalajara y el Banorte de Ciudad de México.
La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, brilló en territorio mexicano, tras la victoria de Inglaterra sobre el Tri en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez
La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, brilló en territorio mexicano, tras la victoria de Inglaterra sobre el Tri en el Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Eloisa Sanchez

El formato garantiza la presencia de partidos de alto perfil y figuras internacionales como Lamine Yamal y Jude Bellingham, aunque la decisión estará en manos de la Federación Española.

Proyección económica y expectativas en el futbol mexicano

El torneo representa una oportunidad de alto valor económico, con ingresos que rondan los 53 millones de euros por edición, de acuerdo con estimaciones.

  • La afición mexicana y la experiencia organizativa tras el Mundial 2026 son puntos clave en la candidatura.
  • México busca posicionarse como destino de grandes competencias futbolísticas internacionales.
  • La Federación Española continúa evaluando propuestas y condiciones antes de tomar una decisión definitiva.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y su homólogo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, firmaron un acuerdo de colaboración en el pasado. CENTROAMÉRICA DEPORTES MÉXICO RFEF
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y su homólogo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, firmaron un acuerdo de colaboración en el pasado. CENTROAMÉRICA DEPORTES MÉXICO RFEF

Por ahora, la posibilidad de ver la Supercopa de España en territorio mexicano se mantiene abierta, en espera de la resolución de la Real Federación Española de Futbol.

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