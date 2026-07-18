México

Secretario de Comercio de EEUU se reunirá con Sheinbaum tras revisiones al T-MEC

La agenda estará marcada por conversaciones en materia de acero, aluminio, sector automotriz, seguridad económica, trabajo, agricultura y los servicios de pago electrónico

Guardar
Google icon
Jamieson Greer, representante comercial especial de Estados Unidos, se reunirá con Sheinbaum. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Jamieson Greer, representante comercial especial de Estados Unidos, se reunirá con Sheinbaum. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca dio a conocer este 17 de julio de 2026, que el representante comercial especial, Jamieson Greer, formará parte de la tercera ronda de revisiones del T-MEC, la cual se llevará a cabo en Ciudad de México.

“El embajador Jamieson Greer viajará a México del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del T-MEC”, detalló el comunicado de la dependencia estadounidense

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje también se confirmó la reunión que tendrá el representante de la administración de Donald Trump, con la presidenta Claudia Sheinbaum, un encuentro que se realizará en Palacio Nacional, luego de las negociaciones que se lleven a cabo en la revisión conjunta del tratado comercial.

Las reuniones que serán encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordarán temas pendientes en la agenda con el país del norte:

  • El acero
  • El aluminio y sus derivados
  • La industria automotriz
  • Seguridad económica
  • El trabajo
  • Agricultura
  • Los servicios de pago electrónico
Pese a decisión que frena al T-MEC, Greer destaca colaboración con México. (REUTERS/Raquel Cunha/Foto de archivo)
Pese a decisión que frena al T-MEC, Greer destaca colaboración con México. (REUTERS/Raquel Cunha/Foto de archivo)

Pese a decisión que frena al T-MEC, Greer destaca colaboración con México

Aunque la administración de Donald Trump se ha empeñado en no renovar el T-MEC hasta 2042, el representante estadounidense ha destacado la colaboración con Ebrard, ya que han sido meses de diálogo bilateral en materia económica y comercial:

PUBLICIDAD

Agradezco al secretario Ebrard y a su equipo de la Secretaría de Economía su colaboración durante varios meses para fortalecer la relación comercial y económica bilateral entre Estados Unidos y México”.

Tras el panorama que ha generado incertidumbre en diferentes rubros, Greer ha comentado que ambos países podrían llegar a acuerdos para brindar mayor garantía a los “fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”.

Estados Unidos destaca mejoras en cinco rubros

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

El gobierno estadounidense también ha destacado las áreas de mejora llevadas a cabo por México en cinco rubros clave:

  • En materia de seguridad económica, México publicó en julio de 2026 una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso y armoniza de forma más estrecha los controles de exportación con los de Estados Unidos.
  • En el ámbito de propiedad intelectual, el Informe Especial 301 de 2026 señala que México ha adoptado medidas sustanciales para atender preocupaciones relevantes en áreas como propiedad intelectual farmacéutica, aplicación de la ley penal y administrativa, control fronterizo y combate a la piratería en línea.
  • Respecto a aduanas y facilitación del comercio, México implementó en mayo de 2026 una mejora en su sistema de ventanilla única y un nuevo marco para agilizar operaciones comerciales transfronterizas. Además, en julio de 2026, se puso en marcha el programa de agentes de aduanas en todos los puertos mexicanos.
  • En el rubro ambiental, México está tomando medidas para evitar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente y para controlar de manera más eficaz el vertido de aguas residuales industriales en el suroeste de Estados Unidos.
  • En cuanto a equipos de telecomunicaciones, México realizó cambios para simplificar los requisitos de prueba, lo que facilita las exportaciones de equipos de telecomunicaciones estadounidenses hacia territorio mexicano.

Temas Relacionados

T-MECClaudia SheinbaumJamieson GreerMarcelo EbrardEconomíaEstados UnidosComercioPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Aunque la Selección Mexicana quedó fuera del torneo, invitan al público asistir con la camiseta Tricolor para la final entre España y Argentina

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

El joven promete dar mucho contenido en el reality de Televisa

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Vicente Fox muestra su solidaridad con Ernesto Ruffo y pone en duda la imparcialidad de la justicia

Vicente Fox compartió un comunicado en sus redes sociales donde destacó las cualidades del primer gobernador de oposición en la historia del México contemporáneo

Vicente Fox muestra su solidaridad con Ernesto Ruffo y pone en duda la imparcialidad de la justicia

Ese Pérez es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, pese a rumores de cancelación

El influencer se une al grupo de celebridades que buscarán los 4 millones de pesos

Ese Pérez es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, pese a rumores de cancelación
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Detienen a Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ: su organización denuncia arresto arbitrario

Procesan a miembro de una red que reclutaba “prestanombres” en EEUU para traficar armas a Culiacán

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Ese Pérez es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, pese a rumores de cancelación

Arantza Ruiz revela su estrategia para ganar La Casa de lo Famosos México 2026: no buscará una relación amorosa

Maribel Guardia manda pésame a Aylín Mujica tras la muerte de Mauro: “Ninguna madre debería despedir a un hijo”

DEPORTES

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

Sebastián Abreu revela el primer refuerzo que Rafa Márquez tendrá en la Selección Mexicana

Jorge Campos aparece en redes con Vozinha, portero sensación de Cabo Verde y se vuelve tendencia

Edson Álvarez aspira a jugar en el Benfica tras representar a México en el Mundial 2026