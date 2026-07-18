Secretario de Comercio de EEUU se reunirá con Sheinbaum tras revisiones al T-MEC

Jamieson Greer, representante comercial especial de Estados Unidos, se reunirá con Sheinbaum. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La Representación Especial de Comercio de la Casa Blanca dio a conocer este 17 de julio de 2026, que el representante comercial especial, Jamieson Greer, formará parte de la tercera ronda de revisiones del T-MEC, la cual se llevará a cabo en Ciudad de México.

“El embajador Jamieson Greer viajará a México del miércoles 22 al viernes 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales relacionadas con la Revisión Conjunta del T-MEC”, detalló el comunicado de la dependencia estadounidense

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En el mismo mensaje también se confirmó la reunión que tendrá el representante de la administración de Donald Trump, con la presidenta Claudia Sheinbaum, un encuentro que se realizará en Palacio Nacional, luego de las negociaciones que se lleven a cabo en la revisión conjunta del tratado comercial.

Las reuniones que serán encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abordarán temas pendientes en la agenda con el país del norte:

El acero

El aluminio y sus derivados

La industria automotriz

Seguridad económica

El trabajo

Agricultura

Los servicios de pago electrónico

Pese a decisión que frena al T-MEC, Greer destaca colaboración con México. (REUTERS/Raquel Cunha/Foto de archivo)

Pese a decisión que frena al T-MEC, Greer destaca colaboración con México

Aunque la administración de Donald Trump se ha empeñado en no renovar el T-MEC hasta 2042, el representante estadounidense ha destacado la colaboración con Ebrard, ya que han sido meses de diálogo bilateral en materia económica y comercial:

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“Agradezco al secretario Ebrard y a su equipo de la Secretaría de Economía su colaboración durante varios meses para fortalecer la relación comercial y económica bilateral entre Estados Unidos y México”.

Tras el panorama que ha generado incertidumbre en diferentes rubros, Greer ha comentado que ambos países podrían llegar a acuerdos para brindar mayor garantía a los “fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”.

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Estados Unidos destaca mejoras en cinco rubros

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

El gobierno estadounidense también ha destacado las áreas de mejora llevadas a cabo por México en cinco rubros clave:

En materia de seguridad económica , México publicó en julio de 2026 una medida actualizada que regula la exportación de artículos de doble uso y armoniza de forma más estrecha los controles de exportación con los de Estados Unidos.

En el ámbito de propiedad intelectual , el Informe Especial 301 de 2026 señala que México ha adoptado medidas sustanciales para atender preocupaciones relevantes en áreas como propiedad intelectual farmacéutica, aplicación de la ley penal y administrativa, control fronterizo y combate a la piratería en línea.

Respecto a aduanas y facilitación del comercio , México implementó en mayo de 2026 una mejora en su sistema de ventanilla única y un nuevo marco para agilizar operaciones comerciales transfronterizas. Además, en julio de 2026, se puso en marcha el programa de agentes de aduanas en todos los puertos mexicanos.

En el rubro ambiental , México está tomando medidas para evitar la exportación de aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente y para controlar de manera más eficaz el vertido de aguas residuales industriales en el suroeste de Estados Unidos.

En cuanto a equipos de telecomunicaciones, México realizó cambios para simplificar los requisitos de prueba, lo que facilita las exportaciones de equipos de telecomunicaciones estadounidenses hacia territorio mexicano.