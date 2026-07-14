CDMX rompe récord de seguridad en el mes del Mundial 2026, pero aún concentra altos casos de homicidio

Una multitud de aficionados se congrega frente al Ángel de la Independencia en Ciudad de México para despedir a la Selección Mexicana. (@OVIALCDMX)

Junio de 2026 se convirtió en un referente de seguridad para la Ciudad de México, al registrar el nivel más bajo de homicidios de los últimos 15 años, luego de recibir a millones de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol 2026, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. A pesar del reto logístico, la capital logró reducir los homicidios diarios de 4.2 en junio de 2018 a 1.8, con una caída del 57 por ciento en este delito, aunque sigue entre las más afectadas del país.

La mandataria atribuyó este logro al Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad integral impulsada por el Gobierno de México y coordinada con instituciones federales. Este modelo permitió proteger tanto a los visitantes como a los habitantes, consolidando así el mes mundialista como el periodo más seguro en la ciudad desde 2011.

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El Plan Kukulcán y el despliegue de más de 124 mil elementos

Durante el Mundial 2026, más de 124 mil elementos de las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las autoridades locales participaron en el operativo. México albergó 13 partidos, recibió a 17 selecciones nacionales y fue sede de siete centros de entrenamiento.

El despliegue operativo permitió que las actividades del torneo transcurrieran con orden y capacidad de respuesta mediante más de 280 operaciones en estadios y Fan Fests de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó esos resultados al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y al trabajo coordinado con todas las dependencias participantes.

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Ilustración plana muestra a la policía de la Ciudad de México conteniendo a manifestantes y aficionados frente al Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo se basó en un esquema de prevención, inteligencia, reacción y Protección Civil que aseguró respuestas eficientes en todos los puntos de alta concentración. Gracias a este enfoque, la organización del Mundial proyectó una imagen positiva de México y demostró la capacidad del Estado para coordinar dispositivos de seguridad a gran escala.

Clara Brugada: la CDMX pasó la prueba del Mundial

Brugada Molina señaló que investigaciones académicas sobre los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro documentaron incrementos en la incidencia delictiva durante esos eventos. Por esa razón, organizar una Copa Mundial representó una prueba aún más exigente para la estrategia de seguridad de la capital.

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“El Mundial nos puso a prueba y tuvimos el Mundial con menos violencia”, declaró la jefa de Gobierno. “Hoy, con total responsabilidad, podemos informar que pasamos la prueba”, añadió.

La mandataria capitalina precisó que desde el inicio de su administración los homicidios disminuyeron 31%, es decir, uno de cada tres homicidios dejó de cometerse. “Reducir casi una tercera parte los homicidios en menos de dos años significa que no estamos ante una mejoría marginal o limitada, sino ante un avance profundo, sostenido y acelerado en la seguridad de la ciudad”, subrayó.

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La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

Durante el primer semestre de 2026, los delitos de alto impacto descendieron 64% respecto al mismo periodo de 2019 y 8% frente a la primera mitad de 2025. Brugada Molina afirmó que esos resultados tienen un valor mayor porque se obtuvieron precisamente cuando el desafío era mayor.

Pablo Vázquez Camacho y Bertha Alcalde Luján: golpes al crimen organizado y más judicializaciones

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el primer semestre del año fueron detenidos mil 395 presuntos integrantes de grupos delictivos y se desarticularon 43 células criminales. La corporación cumplimentó casi el doble de órdenes de aprehensión que en el mismo periodo del año anterior y capturó a 77 objetivos prioritarios considerados generadores de violencia.

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En materia de extorsión, 377 personas fueron detenidas por ese delito o su tentativa desde el inicio de la administración. Solo en junio se concretaron siete detenciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa.

Los mecanismos de control interno aplicaron 3.672 correctivos disciplinarios, la destitución de mil 005 elementos, 563 cambios de adscripción, 16 ceses de comisión y 50 suspensiones. Además, 54 policías fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reportó que en junio de 2026, frente al mismo mes de 2024, las detenciones y judicializaciones aumentaron en varios delitos: 36% en extorsión, 22.3% en homicidio, 34.5% en robo a casa habitación, 34.6% en robo de vehículo y 33.7% en violación. Setenta personas fueron vinculadas a proceso por homicidio y feminicidio.

Las órdenes de aprehensión cumplimentadas por homicidio doloso crecieron 28.4% respecto de 2024 y 224% en comparación con 2016. En extorsión, esas órdenes aumentaron 155% frente a 2024 y 147% respecto a 2019.

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En robo de vehículo, el primer semestre del año registró 245 vinculaciones a proceso y 194 órdenes de aprehensión cumplimentadas, con incrementos de 128% frente a 2024 y 424% en comparación con 2019. Durante junio, la fiscalía obtuvo 533 sentencias, de las cuales 468 fueron condenatorias, equivalentes al 88%.

CDMX reduce homicidios, pero sigue entre las más afectadas del país

A pesar de los logros alcanzados durante junio de 2026, la Ciudad de México continúa figurando entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos en el país. Durante el primer semestre del año, la capital registró 429 casos, cifra que la coloca dentro de los ocho estados que concentran más de la mitad de estos delitos a nivel nacional.

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Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio nacional de homicidios dolosos por entidad se ubicó en 280.88 casos, pero la Ciudad de México superó ese umbral. Estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco y Estado de México también rebasaron el promedio, lo que evidencia una marcada concentración de la violencia en ciertas regiones, de acuerdo con lo presentado esta mañana en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Si bien la reducción local es notable y representa un avance, el contexto nacional muestra que la capital aún enfrenta retos significativos en materia de seguridad. Es necesario consolidar las estrategias implementadas para lograr que la tendencia a la baja se sostenga y se refleje en el panorama general.

El contraste entre el mínimo histórico alcanzado y la posición de la ciudad en el ranking nacional subraya la importancia de mantener los esfuerzos coordinados. Solo así podrá la Ciudad de México dejar de figurar entre las entidades con los mayores índices de homicidio en el país.