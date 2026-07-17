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Kenia López Rabadán respaldará Ley General de Feminicidio, pero pide recursos para fiscalías: hay 60 iniciativas del mismo tema

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que la inicitiva deberá analizarse con seriedad, responsabilidad y objetividad

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Kenia López Rabadán reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario. | Cámara de Diputados
Kenia López Rabadán reanudó la segunda sesión del periodo extraordinario. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que respaldará la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión esta semana, para homologar la atención del delito a nivel nacional.

Sin embargo, en conferencia de prensa, precisó que esto dependerá de si fortalece la protección de las mujeres y combate la impunidad, señalando que también debe de haber presupuesto para las fiscalías estatales.

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López Rabadán afirmó que el objetivo de los legisladores “debe ser construir una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo nuestro país; que proteja a las víctimas, que garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”.

La diputada se manifestó a favor de que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible, para que ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo.

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También respaldó que, en estos casos, no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada o amnistías que puedan traducirse en impunidad.

López Rabadán puntualizó que una buena ley es indispensable, pero no suficiente por sí sola, pues sostuvo que se requieren fiscalías especializadas, con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar, integrar correctamente las carpetas y obtener sentencias contra los responsables.

La diputada enfatizó que el caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, no debe verse como un caso aislado, sino como una expresión de la violencia que padecen miles de mujeres en el país y de la percepción de impunidad entre muchos agresores.

“El video que conocimos es indignante, pero también lo es ver que quien enfrenta una acusación por violentar a una mujer puede salir de un juzgado sonriendo y regresar a la comodidad de su casa”, lamentó.

Aseveró que los agresores deben tener la certeza de que sus actos tendrán consecuencias, que violentar a una mujer no quedará impune y que, cuando corresponda, recibirán una sanción proporcional a la gravedad de sus conductas.

“Debemos tener claro que cualquier acto de violencia contra una mujer puede escalar y desembocar en un feminicidio. Por eso, la violencia debe detenerse desde su primera manifestación, proteger inmediatamente a la víctima y evitar que la agresión se repita”, insistió.

López Rabadán recordó que, como legisladora, servidora pública y mujer, ha hecho de la defensa de los derechos de las mujeres una causa central de su vida política.

Presentó y acompañó iniciativas de paridad que hoy garantizan la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de decisión pública.

Reconoció que se han logrado avances, pero advirtió que la lucha está lejos de concluir.

“No puede haber igualdad plena mientras una mujer sea violentada, mientras una víctima tenga miedo de denunciar o mientras un agresor confíe en que puede evadir la justicia”.

Ante el anuncio de que la Presidencia de la República enviará al Congreso la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, López Rabadán expuso que deberá analizarse con seriedad, responsabilidad y objetividad.

“Si lo que se busca es fortalecer la protección de las mujeres y combatir la impunidad contará con mi apoyo”, reiteró.

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