Monzón mexicano causará tres días de lluvias intensas con tormenta eléctrica y granizo: estos serán los estados más afectados

Una portavoz del Gobierno de México presenta un aviso meteorológico especial. El video muestra a la mujer frente a una pantalla que exhibe el pronóstico de lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h, con riesgo de torbellinos en Coahuila. La transmisión incluye un mapa de México con patrones climáticos codificados por colores. Se observa el texto 'Aviso meteorológico 16 de julio de 2026'. Este material constituye una cobertura de evento oficial, detallando las condiciones climáticas previstas para la tarde y noche.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante los siguientes tres días varios estados de México presentarán lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible granizo.

Lo anterior se debe a la combinación del monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, vaguadas, divergencia en altura y canales de baja presión, un escenario que también eleva el riesgo de crecidas de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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De acuerdo con el organismo de la Conagua, para este viernes se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

El aviso señala que el pronóstico se extenderá al sábado y domingo con variaciones en la intensidad y en las zonas afectadas. El SMN precisó que las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en estados del noroeste y occidente del país.

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Una onda tropical impacta a México con lluvias torrenciales, inundaciones, olas grandes y deslaves, afectando áreas urbanas y rurales del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durango y Sinaloa concentran las lluvias más intensas del fin de semana

Para el sábado, el pronóstico ubica lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Durango y Sinaloa. En esa jornada también habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua, mientras que Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Oaxaca tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Ese mismo día se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, CDMX, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California y Baja California Sur el pronóstico es de lluvias aisladas.

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Para el domingo, el SMN anticipa lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero.

En esa misma fecha se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Baja California tendrá lluvias aisladas.

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El organismo explica que el monzón, vaguadas y baja presión favorecerán descargas eléctricas, aumento en ríos y arroyos, además de afectaciones en calles, laderas y zonas bajas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una zona de baja presión al sur de Colima podría evolucionar a Fausto

El SMN informó que este viernes 17 de julio de 2026 la onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima. Ese sistema podría convertirse en ciclón tropical durante el sábado y, si eso ocurre, tomaría el nombre de Fausto.

El aviso añade que actualmente en ese litoral se encuentra el ciclón tropical Elida. La publicación no detalla una trayectoria adicional, pero sí vincula este entorno meteorológico con la persistencia de lluvias en buena parte del país.

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La respuesta directa al aviso es esta: los estados con mayor carga de lluvia entre viernes y domingo se concentran en el noroeste y occidente, con Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán entre las entidades que aparecen de forma reiterada en el pronóstico del fin de semana.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Protección Civil recomendó no cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas. También pidió mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves, además de extremar precauciones por vientos fuertes.

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Protección Civil pide no cruzar calles anegadas ni acercarse a cerros o laderas inestables, porque el temporal también eleva el peligro en arroyos, vados y cauces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia también llamó a abrigarse de forma adecuada, en especial a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

A eso sumó evitar anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados y seguir la información de autoridades de protección civil y fuentes oficiales.

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