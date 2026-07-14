México

Nuevas reglas bancarias de Trump ponen en riesgo cuentas y créditos de migrantes mexicanos

Reguladores financieros de Estados Unidos emitirán nuevas directrices que endurecen la vigilancia sobre cuentas y créditos de personas sin estatus legal

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Un grupo de supervisores financieros emite este lunes lineamientos para que las entidades refuercen las verificaciones de identidad y la evaluación de crédito, con foco en solicitantes que no tienen permiso laboral en el país
Un grupo de supervisores financieros emite este lunes lineamientos para que las entidades refuercen las verificaciones de identidad y la evaluación de crédito, con foco en solicitantes que no tienen permiso laboral en el país

El gobierno del presidente Donald Trump intensifica las medidas para restringir el acceso al sistema bancario de las personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria, un grupo en el que se encuentra un número significativo de connacionales mexicanos, según datos históricos sobre la composición de la población migrante irregular en ese país.

Reguladores emiten nuevas directrices

Este lunes, un grupo de reguladores financieros tiene previsto emitir directrices dirigidas a bancos e instituciones financieras para recordarles sus obligaciones en materia de “conozca a su cliente” y de gestión del riesgo crediticio, con especial atención a los prestatarios sin autorización para trabajar en el país.

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El anuncio estará a cargo de tres reguladores:

  • La Oficina del Contralor de la Moneda
  • La Corporación Federal de Seguro de Depósitos
  • La Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito

Las agencias señalaron que los bancos deben considerar que una persona en situación migratoria irregular podría quedar imposibilitada para liquidar un préstamo en caso de ser deportada, por lo que representa, according to su comunicado, un riesgo para el sistema financiero.

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Las autoridades recuerdan a bancos y otras instituciones sus deberes de debida diligencia y administración de riesgos, al advertir que una expulsión del territorio puede impedir el pago de financiamientos y afectar al sector. REUTERS/Dado Ruvic
Las autoridades recuerdan a bancos y otras instituciones sus deberes de debida diligencia y administración de riesgos, al advertir que una expulsión del territorio puede impedir el pago de financiamientos y afectar al sector. REUTERS/Dado Ruvic

Los mexicanos, el grupo más numeroso entre los indocumentados

Aunque las autoridades estadounidenses no han desglosado por nacionalidad el impacto de estas nuevas directrices bancarias, los mexicanos representan el mayor grupo de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, lo que los coloca entre los más expuestos a esta medida.

De acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI), aproximadamente 5.1 millones de personas, es decir, un 45% del total de 11.3 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos, eran de origen mexicano hacia 2022. El Pew Research Center, por su parte, ha situado esa cifra en alrededor de 4.1 millones de personas de origen mexicano sin documentos.

Aun cuando la población mexicana indocumentada ha disminuido de manera sostenida durante más de 15 años —de 7.7 millones en 2007 a poco más de 5 millones en 2022, según el MPI—, los mexicanos continúan siendo, por amplio margen, la comunidad más numerosa dentro de este grupo, muy por encima de otras nacionalidades como El Salvador, Guatemala u Honduras.

Esta proporción hace que cualquier medida orientada a restringir el acceso bancario de personas sin estatus legal tenga, en términos numéricos, un impacto proporcionalmente mayor sobre la comunidad mexicana en Estados Unidos, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuántas de estas personas tienen cuentas o créditos vigentes en instituciones financieras estadounidenses.

Parte de una orden ejecutiva de mayo

Estas acciones se desprenden de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, que exige a bancos y otras instituciones financieras examinar con mayor detalle el estatus migratorio de sus clientes. Dicha orden instruyó a los reguladores a identificar indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito.

En ese mismo mes, el FinCEN, el área de delitos financieros del Departamento del Tesoro, había emitido un aviso a los bancos para que estuvieran atentos a posibles casos de robo de identidad, fraude fiscal y lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores sin autorización.

ICE ha estado realizando redadas este mes en ciudades santuario, que no cooperan con agencia de inmigraci&#243;n, como la zona metropolitana de Nueva York, como parte de un operativo nacional en ciudades con esa pol&#237;tica. EFE/Archivo
ICE ha estado realizando redadas este mes en ciudades santuario, que no cooperan con agencia de inmigraci&#243;n, como la zona metropolitana de Nueva York, como parte de un operativo nacional en ciudades con esa pol&#237;tica. EFE/Archivo

Créditos fiscales también se ven afectados

La Casa Blanca ha adoptado medidas adicionales en la misma dirección. En noviembre, el Tesoro anunció la reclasificación de ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes migrantes accedan a ellos, aun cuando declaren y paguen impuestos.

De acuerdo con especialistas en materia fiscal, esta reclasificación afectaría particularmente a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), dos grupos en los que también se cuentan ciudadanos de origen mexicano.

¿Quieres que agregue una sección con contexto adicional sobre la comunidad mexicana en EU (con fuentes verificables que pueda buscar), o la dejamos así, ceñida estrictamente a lo reportado por AP?

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