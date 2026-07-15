Presidente de Panamá elogia a Sheinbaum por operativo donde fue abatido “El Mencho” y pide más apoyo para el Canal

El mandatario José Raúl Mulino reconoce una acción realizada en febrero en la zona de Guadalajara y la enmarca en el fortalecimiento institucional, en referencia a un despliegue atribuido a fuerzas federales, según la Sedena

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue recibido este miércoles en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de una visita oficial centrada en comercio, inversión y cooperación en seguridad regional. Durante su mensaje ante la prensa, el mandatario panameño llamó a más países de la región a respaldar el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá.

Panamá busca respaldo regional para la neutralidad del Canal

Mulino describió a México y Panamá como “países puente”: México como enlace entre Norteamérica y América Latina, y Panamá entre los océanos y las dos mitades del continente. Dijo haber conversado con Sheinbaum sobre la importancia de que más naciones se adhieran al protocolo de neutralidad del Canal, al que calificó como una herramienta del comercio mundial que protege un patrimonio útil, según él, para toda la cadena de suministro internacional, no solo para el país donde se ubica.

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Seguridad regional: reconocimiento al operativo contra el CJNG

En el tramo dedicado a seguridad, el presidente panameño felicitó a Sheinbaum, a su gobierno y al Ejército mexicano por una operación realizada en la región de Guadalajara en febrero pasado, en alusión al operativo del 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con información oficial difundida en su momento por la Sedena. Mulino calificó el hecho como parte de la recuperación del monopolio de la fuerza por parte de instituciones democráticas.

El mandatario también mencionó gestiones junto con la OEA para coordinar acciones de inteligencia regional contra el narcotráfico, y llamó a México a ser “un actor importante” en ese esfuerzo.

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La operación del 22 de febrero en el municipio de Jalisco ocurre en la región de Guadalajara y se presenta como un golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con reportes oficiales previos

Comercio, inversión y una economía “la más conectada de América Latina”

El mandatario destacó cifras de la economía panameña, entre ellas:

Un crecimiento proyectado cercano al 4% para este año.

Un régimen especial para sedes de empresas multinacionales , con más de 190 compañías operando bajo ese esquema, de las cuales solo dos son mexicanas.

Una posición como plataforma logística, aérea y financiera que, dijo, es la más conectada de la región.

Mulino señaló que esta tarde sostendría un encuentro con empresarios mexicanos para promover mayor inversión mexicana en Panamá, un sector en el que —afirmó— hay margen de crecimiento.

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El mandatario José Raúl Mulino plantea ante Claudia Sheinbaum que más naciones se sumen al acuerdo para proteger la vía interoceánica, al señalar que se trata de un instrumento clave para el comercio mundial.

Invitación a la CAF y cierre del mensaje

Mulino extendió una invitación a Sheinbaum para asistir en enero de 2027 al evento de la CAF, que reúne cada año a representantes de gobierno y del sector privado, y que —según dijo— gana peso regional con el tiempo. Cerró su mensaje ofreciendo la colaboración de Panamá “para lo que se necesite” y calificó el encuentro como una nueva etapa de la relación bilateral.