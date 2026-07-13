Pedro Sola admite que odia a los perros, a los niños y las plantas: resurgen más videos del conductor de Ventaneando

Una caricatura editorial retrata a Pedro Sola sentado con expresión tensa mientras seis perros de distintas razas ladran furiosos a su alrededor, sobre un fondo rojo que se degrada a negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica en torno a Pedro Sola y sus comentarios que hizo en el programa Ventaneando sobre los perros sigue creciendo. Cuando parecía que la disculpa del conductor podría bajar la temperatura, los internautas siguieron indagando y encontraron lo que buscaban: videos donde el propio Sola admite que odia a los perros, a los niños y a las plantas.

Las grabaciones circularon este fin de semana en redes sociales y alimentaron la lectura de que lo dicho el 7 de julio no fue un tropiezo sino una convicción que el conductor ha expresado en distintos foros y con años de diferencia.

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“Odio a los chiquillos, a los perros y a las plantas”

Reviven video donde Pedro Sola admite odiar a los perros. (TikTok)

En uno de los primeros clips que el propio Pedro Sola subió a su página de Facebook hace unos años se le escucha hacer la confesión: “Amigos del Facebook, yo de repente he dicho que hay tres cosas que odio en la vida en ese orden: uno es los niños, después los perros y después las fiestas. En ese orden”, luego agrega “pero no es cierto... Van a ver lo que pienso de las mascotas”.

El segundo video proviene del episodio 69 del podcast De lo que uno se entera emitido en el 2023, donde Sola participó junto a Ricardo Manjarrez.

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Ahí lo dice sin rodeos nuevamente: “Yo odio a los chiquillos, y a los perros, y a las plantas”. Manjarrez ríe. Sola remata: “Ah, y a muchas personas”.

En una entrevista en 2023, Pedro Sola confesó que odia a los perros, a los niños y a las planas. (TikTok)

En ese mismo episodio describe su relación con el público. Cuenta que si alguien le pide una foto y no tiene ganas, simplemente responde “no” y sigue caminando. Narra el episodio de una pareja en Guadalajara que le pidió cargar a su bebé: aceptó, pero lo hizo “con miedo de la bronquiolitis y la varicela”, según sus propias palabras.

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El comentario que detonó la funa y la disculpa que no convenció

El origen de la controversia surgió cuando Sola dijo al aire en Ventaneando que no toleraba a los perros en tiendas, supermercados ni restaurantes y confiesa que le dan “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. Minutos después agrega que quienes pasean a sus mascotas en carriola le dan “ganas de darles un balazo”. Mónica Castañeda rechaza de inmediato la idea de envenenar animales. Pati Chapoy ríe.

La reacción en redes fue inmediata. Las organizaciones Peludos Desamparados, Cuenta Conmigo y Fundación Huellitas Alemán exigieron una sanción formal a TV Azteca. “La crueldad no es contenido. Lo que pasó en pantallas de TV Azteca no es un comentario sin importancia, es incitación al maltrato animal y es inaceptable”, escribió Fundación Huellitas Alemán en redes sociales.

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A la polémica de 2026 se sumó un video de 2022, donde Sola, Daniel Bisogno y Linet Puente discuten sobre perros en espacios públicos. Bisogno abre el intercambio imaginando la escena: “Pero imagínate que te esté ladrando y comiéndote tu enchilada”. Puente responde que los suyos sí ladran y que cuando los llevaba a esos establecimientos terminaban llorando, por eso casi no los sacaba.

Es entonces cuando Sola lanza una polémica propuesta: “Pues mándales cortar las cuerdas vocales”, y la extiende: “Y así como las esterilizan, que les corten la cuerda vocal”.

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En medio de la polémica de los recientes dichos de Pedro Sola sobre envenenar perros, internautas revivieron otro video de 2022 donde el conductor de Ventaneando hace otro lamentable comentario de maltrato animal. (X/@TuTiaSandra)

El dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego respondió el 8 de julio en X: “Sus dichos fueron lamentables”. Añadió que en ninguna de sus empresas “está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo”. No adelantó medidas internas.

Ese mismo día, Sola leyó una disculpa en el programa con el celular en la mano, un detalle que la audiencia no pasó por alto. “Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”, dijo. Apeló a su edad y a la época en que vivió. “Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué”, agregó.

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Chapoy no ofreció disculpa directa. Pidió a la audiencia redirigir esa “energía” hacia las madres buscadoras o el acceso a medicamentos para niños con cáncer. La intervención generó una nueva ola de críticas contra la conductora, a quien señalaron de desviar el tema.

La organización Va por sus Derechos presenta denuncia penal ante la FGJCDMX

La polémica dejó de ser solo un debate en redes el 9 de julio, cuando la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Sola y otros conductores que participaron en la conversación, entre ellos Chapoy, por hechos que considera podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal.

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La presentadora Pati Chapoy y el conductor Pedro Sola en un montaje fotográfico, ambos enfrentan una demanda por apología del maltrato animal. (Instagram: Pati Chapoy / Pedro Sola)

La organización anunció la acción legal a través de redes sociales e informó que el recurso fue interpuesto por “hechos constitutivos de probables delitos” derivados de comentarios emitidos en un medio de comunicación de alcance nacional. El colectivo subrayó que su actuación es apartidista y sostuvo que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”.

La denuncia se suma a una petición en Change.org donde usuarios exigen sanciones para Sola, Chapoy y el programa. La diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y sostuvo que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales.

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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México emitió un posicionamiento oficial en el que condenó los comentarios de Sola y advirtió que ese tipo de expresiones pueden “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal, conductas expresamente prohibidas y sancionadas por la legislación vigente”. La dependencia recordó que los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes e hizo un llamado a medios de comunicación y figuras públicas para ejercer su influencia con responsabilidad.