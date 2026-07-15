Receta de gelatina de mosaico de blueberry: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable

Una gelatina de blueberry en mosaico, con cubos de tonos morados y lilas, se presenta sobre un plato blanco, decorada con arándanos y hojas de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubre el postre que transforma cualquier comida en un momento especial: la gelatina de mosaico de blueberry, con su frescura y colorido se convierte en una opción irresistible

Su textura cremosa y sus vetas azules la convierten en una opción perfecta para quienes buscan algo ligero, bonito y saludable.

Esta receta, cada vez más popular en celebraciones y entre quienes priorizan ingredientes frescos, combina la suavidad de los lácteos con el sabor intenso del arándano.

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Sírvela bien fría para potenciar su sabor y acompáñala con frutas frescas o un toque de menta.

Un postre de gelatina de mosaico morado y lila con base cremosa se presenta sobre un plato blanco, decorado con arándanos y hojas de menta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de gelatina de mosaico de blueberry

La gelatina de mosaico de blueberry es un postre elaborado con gelatina sin sabor, yogur natural y arándanos frescos, cortados en cubos que forman un mosaico colorido.

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Se caracteriza por su preparación sencilla: primero se preparan varias gelatinas de sabores distintos, luego se mezclan con una base cremosa y se dejan cuajar juntas en un solo molde. Es ideal como postre ligero, refrescante y nutritivo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas

Preparación activa: 25 minutos

Cuajado en nevera: 3 horas 35 minutos

Ingredientes

2 sobres de gelatina sin sabor (14 g en total) 300 ml de agua fría 400 ml de yogur natural (puede ser griego) 250 ml de nata líquida ligera para montar 80 g de azúcar 200 g de arándanos frescos (blueberries) 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de sal

Cómo hacer gelatina de mosaico de blueberry, paso a paso

Hidrata la gelatina sin sabor: Disuelve los sobres en 120 ml de agua fría y deja reposar 5 minutos. Calienta 180 ml de agua hasta que esté casi hirviendo. Añade la gelatina hidratada y remueve hasta que se disuelva completamente. En un bol grande, mezcla el yogur, la nata, el azúcar, la vainilla y la sal hasta obtener una mezcla homogénea. Incorpora la gelatina disuelta a la mezcla láctea, batiendo suavemente para evitar grumos. Lava y seca los arándanos. Reserva algunos para decorar y corta el resto en mitades. Vierte la mitad de la mezcla de gelatina en un molde rectangular o redondo. Añade parte de los arándanos. Añade el resto de la mezcla y termina de distribuir los arándanos para crear el efecto mosaico. Tapa el molde y lleva a la nevera por al menos 3 horas, hasta que esté completamente cuajada. Para desmoldar fácilmente, sumerge la base del molde en agua caliente durante 10 segundos y vuelca sobre una bandeja. Decora con arándanos frescos y, si quieres, unas hojas de menta.

Consejos técnicos:

Usa gelatina bien disuelta para lograr una textura perfecta.

Bate la mezcla suavemente para evitar burbujas.

No añadas fruta ácida (como piña fresca) que pueda impedir que cuaje.

Una secuencia de diez fotografías ilustra los pasos para preparar una gelatina de arándanos en mosaico, desde la hidratación de la gelatina hasta la decoración del postre final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 160 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 22 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la gelatina de mosaico de blueberry en la nevera hasta 4 días, bien tapada para evitar que absorba olores. No es apta para congelar, ya que la textura se altera.

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