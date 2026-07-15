Receta de gelatina de mosaico de blueberry: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable

Descubre el postre que transforma cualquier comida en un momento especial: la gelatina de mosaico de blueberry, con su frescura y colorido se convierte en una opción irresistible
Su textura cremosa y sus vetas azules la convierten en una opción perfecta para quienes buscan algo ligero, bonito y saludable.
Esta receta, cada vez más popular en celebraciones y entre quienes priorizan ingredientes frescos, combina la suavidad de los lácteos con el sabor intenso del arándano.
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Sírvela bien fría para potenciar su sabor y acompáñala con frutas frescas o un toque de menta.
Receta de gelatina de mosaico de blueberry
La gelatina de mosaico de blueberry es un postre elaborado con gelatina sin sabor, yogur natural y arándanos frescos, cortados en cubos que forman un mosaico colorido.
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Se caracteriza por su preparación sencilla: primero se preparan varias gelatinas de sabores distintos, luego se mezclan con una base cremosa y se dejan cuajar juntas en un solo molde. Es ideal como postre ligero, refrescante y nutritivo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas
- Preparación activa: 25 minutos
- Cuajado en nevera: 3 horas 35 minutos
Ingredientes
- 2 sobres de gelatina sin sabor (14 g en total)
- 300 ml de agua fría
- 400 ml de yogur natural (puede ser griego)
- 250 ml de nata líquida ligera para montar
- 80 g de azúcar
- 200 g de arándanos frescos (blueberries)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer gelatina de mosaico de blueberry, paso a paso
- Hidrata la gelatina sin sabor: Disuelve los sobres en 120 ml de agua fría y deja reposar 5 minutos.
- Calienta 180 ml de agua hasta que esté casi hirviendo. Añade la gelatina hidratada y remueve hasta que se disuelva completamente.
- En un bol grande, mezcla el yogur, la nata, el azúcar, la vainilla y la sal hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorpora la gelatina disuelta a la mezcla láctea, batiendo suavemente para evitar grumos.
- Lava y seca los arándanos. Reserva algunos para decorar y corta el resto en mitades.
- Vierte la mitad de la mezcla de gelatina en un molde rectangular o redondo. Añade parte de los arándanos.
- Añade el resto de la mezcla y termina de distribuir los arándanos para crear el efecto mosaico.
- Tapa el molde y lleva a la nevera por al menos 3 horas, hasta que esté completamente cuajada.
- Para desmoldar fácilmente, sumerge la base del molde en agua caliente durante 10 segundos y vuelca sobre una bandeja.
- Decora con arándanos frescos y, si quieres, unas hojas de menta.
Consejos técnicos:
- Usa gelatina bien disuelta para lograr una textura perfecta.
- Bate la mezcla suavemente para evitar burbujas.
- No añadas fruta ácida (como piña fresca) que pueda impedir que cuaje.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 160 kcal
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 6 g
- Hidratos de carbono: 22 g
- Fibra: 1,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar la gelatina de mosaico de blueberry en la nevera hasta 4 días, bien tapada para evitar que absorba olores. No es apta para congelar, ya que la textura se altera.
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