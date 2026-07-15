Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia, afirma Sheinbaum tras reaparecer en polémica con Santiago Nieto

Una mujer da un discurso en un podio con el escudo nacional de México y una bandera mexicana. Detrás, un telón de fondo blanco lleva la inscripción "Conferencia del Pueblo" y una imagen. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. Se observa un público sentado y equipo de filmación. La oradora aborda el proceso de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es identificado como un prófugo de la justicia.

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el exgobernador (2016-2022) de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permanece fuera del país mientras hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sheinbaum sostuvo que Cabeza de Vaca es considerado actualmente un prófugo de la justicia mexicana. La declaración surge tras la reaparición pública del exmandatario en medio de una nueva polémica con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

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Sheinbaum Pardo detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierto el proceso judicial y que la orden se encuentra lista para ejecutarse; luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo concedido en 2023, que hasta el pasado mes de febrero había interrumpido la detención del representante actual del Partido Acción Nacional (PAN) ante América del Norte.

La jefa del Ejecutivo explicó que, debido a que Cabeza de Vaca cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, así como su residencia en Estados Unidos, han complicado la ejecución de la orden de aprehensión: “Si estuviera en México, ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez, pero vive en EEUU“, expresó Sheinbaum.

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Solicitud de extradición para Cabeza de Vaca

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno de México ha solicitado a Estados Unidos la extradición del exgobernador; sin embargo, precisó que hasta ahora, de parte de las autoridades norteamericanas, “no ha habido (...) respuesta”.

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