México

Este empleo temporal ofrece hasta 10 mil pesos mensuales y no pide la secundaria concluida: en qué alcaldía es y cómo entrar

Esta demarcación contempla la incorporación de 76 personas para distintas actividades relacionadas con el curso de verano 2026

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Ilustración de una mujer con tatuajes y gafas que enseña a varios jóvenes y niños a hacer impresiones con hojas en una mesa de un taller al aire libre.
De acuerdo con la convocatoria, las 76 personas beneficiarias facilitadoras de servicios se distribuirán en distintos perfiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas un ingreso temporal durante las vacaciones de verano, esta puede ser una oportunidad. La alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, abrió una convocatoria para incorporar a decenas de personas que participarán en la organización y operación de su Curso de Verano 2026, con apoyos económicos que van de 7 mil 500 a 10 mil pesos mensuales, según el perfil.

La convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 10 de julio de 2026, donde se establecen las reglas de operación del programa social y los perfiles que serán contratados para desempeñar funciones durante el periodo vacacional. La información coincide con lo difundido posteriormente por diversos medios.

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En total, se contempla la incorporación de 76 personas para distintas actividades relacionadas con el curso de verano que organizará la demarcación.

¿Qué vacantes ofrece la Alcaldía Tlalpan?

De acuerdo con la convocatoria, las 76 personas beneficiarias facilitadoras de servicios se distribuirán en distintos perfiles:

  • 50 monitoras y monitores
  • 15 talleristas
  • 5 enfermeras o enfermeros
  • 5 coordinadoras o coordinadores
  • 1 apoyo administrativo

Los apoyos económicos mensuales son los siguientes:

  • Monitores: 7 mil 500 pesos
  • Talleristas: 8 mil pesos
  • Enfermeras y enfermeros: 8 mil pesos
  • Coordinadores: 10 mil pesos
  • Apoyo administrativo: 10 mil pesos

¿Qué requisitos piden?

Uno de los aspectos que más llama la atención es que no todas las vacantes exigen estudios de nivel medio superior o licenciatura.

Para el puesto de monitor, que concentra la mayoría de las plazas disponibles, la convocatoria establece como requisito contar con educación secundaria, además de cumplir con los demás criterios administrativos establecidos por la alcaldía. Este perfil representa 50 de las 76 vacantes disponibles.

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En cambio, los cargos de tallerista, enfermería, coordinación y apoyo administrativo solicitan un nivel de preparación acorde con las actividades que desempeñarán durante el curso de verano.

¿Cómo entrar al empleo temporal?

Las personas interesadas deberán consultar la convocatoria publicada por la Alcaldía Tlalpan en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 10 de julio de 2026, donde se detallan:

  • Los documentos que deben presentar.
  • Los requisitos específicos para cada perfil.
  • El proceso de registro.
  • Los criterios de selección.
  • Las fechas del programa.

Es importante revisar cuidadosamente la convocatoria, ya que cada puesto tiene requisitos particulares relacionados con la experiencia, formación académica o conocimientos específicos.

¿Cuánto durará el trabajo?

Las personas seleccionadas participarán en la operación del Curso de Verano 2026 de la Alcaldía Tlalpan, un programa recreativo dirigido a niñas, niños y adolescentes durante el periodo vacacional.

El apoyo económico será entregado conforme a las reglas de operación publicadas por la alcaldía y estará sujeto al cumplimiento de las actividades asignadas durante la vigencia del programa.

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