Ricardo Anaya rechaza que Noroña regrese a la presidencia del Senado

Ricardo Anaya en la Cámara de Diputados. Foto: CEN PAN

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, mostró su desacuerdo hacia las intenciones de Gerardo Fernández Noroña de buscar presidir el Senado de la República por segunda ocasión en esta Legislatura.

La renovación de la presidencia de la Cámara Alta ha sido la manzana de la discordia al interior del grupo parlamentario de Morena, pues tres de sus integrantes se disputan dicho cargo.

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Los aspirantes morenistas son: Higinio Martínez, Óscar Catón y, recientemente, Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo, el coordinador de las y los senadores de Morena, Ignacio Mier Velazco, descartó que Fernández Noroña presida la Cámara Alta; algo con lo que no estuvo de acuerdo el polémico legislador.

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“Un presidencia con muchísimos problemas”, Anaya

Ante medios de comunicación, Anaya Cortés recordó cómo fue el desempeñó de Noroña durante su estancia como presidente del Senado de la República. En pocas palabras lo reprobó.

“Fue una presidencia que generó mucha discordia, no daba trato igual a todas y todos los senadores y no creemos que sea lo que más le convenga en este momento al Senado de la República”, dijo el excandidato presidencial.

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“La presidencia del Senado debe ser una presidencia parcial, que represente la pluralidad, que juegue el papel de árbitro, no de parte durante las discusiones. Definitivamente, no creemos que sea lo más sano para el funcionamiento del Senado de la República”, agregó.

Noroña minimiza cancelación de visas de morenistas. (Foto: X/@fernandeznorona)

Cuestiona que Noroña pueda ser inelegible

También cuestionó que el morenista intente ser presidente durante la misma Legislatura; no obstante, la Ley Orgánica del Congreso permite la reelección de los integrantes de la Mesa Directiva.

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“Probablemente, inclusive, sea inelegible. Habrá que revisar los alcances de esa resolución. Pero no hay necesidad de especular hacia el futuro, lo cierto es que fue una presidencia que generó enorme discordia, que no daba trato igual a todas y a todos los senadores y estamos convencidos que no sería lo mejor para el Senado de la República”, concluyó.

Presidencia del Senado divide a Morena

Actualmente, la senadora de Morena Laura Itzel Castillo es la presidenta del Senado, pero dejará su escaño para ser la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, y ese cargo en la Mesa Directiva se renueva cada año.

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No obstante, en esta ocasión, el grupo parlamentario de Morena se ha dividido para elegir al presidente de la Cámara Alta, pues, aparte de Gerardo Fernández Noroña, los senadores Higinio Martínez y Óscar Catón también expresaron sus aspiraciones.

Higinio Martínez Miranda, senador del partido Morena que representa al Estado de México, se encontraba entre las personas que fueron vigiladas, según los expedientes judiciales Foto: Cuartoscuro

Pese a que el proceso de selección será en agosto, previo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, desde hace unos días Martínez y Zetina se han movilizado al interior de su bancada para obtener el apoyo de sus compañeros.

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Además, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, también manifestó sus intenciones de presidir la Mesa Directiva de la Cámara Alta, pero reconoció que los morenistas tendrán la última palabra.

¿Qué tareas realiza el presidente de la Mesa Directiva del Senado?

El presidente de la Mesa Directiva del Senado es la máxima autoridad de esa Cámara y su función central es dirigir los debates, mantener el orden en las sesiones y representar legalmente al órgano legislativo. El cargo dura un año.

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Entre sus atribuciones está firmar las leyes aprobadas, además de conducir las votaciones y los trabajos del Pleno, donde se reúnen todas y todos los senadores.

También decide el trámite que siguen las iniciativas de ley y otros documentos para que sean turnados a las comisiones correspondientes, y aplica el reglamento interno para garantizar que el trabajo legislativo se realice con legalidad.

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Entre divisiones internas de Morena, el senador panista Ricardo Anaya expresó su desacuerdo respecto a la intención de que Noroña regrese a la presidencia del Senado de la República.