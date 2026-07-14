Yahir: polémicas, parejas, el escándalo de su hijo Tristán y más previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El cantante y actor Yahir, conocido por su paso en La Academia y su carrera musical, fue anunciado la noche de este lunes 13 de julio como el séptimo habitante confirmado para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, reality show que inicia el domingo 26 de julio por ViX, Las Estrellas y Canal 5.

El anuncio se realizó en todas las plataformas oficiales, marcando el ingreso de Yahir a un formato que suele poner a prueba la vida personal y pública de sus participantes, en un contexto donde sus relaciones, polémicas y trayectoria han sido tema constante de conversación mediática.

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Integrantes confirmados para La Casa de los Famosos México 4

La producción de TelevisaUnivision ha revelado, hasta el momento, a siete habitantes para la nueva edición del programa. Además de Yahir, la lista incluye a figuras de distintos ámbitos del entretenimiento y las redes sociales en México:

Ernesto Laguardia , actor, presentador y productor con amplia trayectoria en telenovelas y melodramas.

Karina Torres , influencer, comediante y empresaria originaria de León, reconocida por su participación en el grupo “Las Perdidas”.

Ximena Herrera , actriz, cantante y modelo nacida en Bolivia con destacada carrera en la televisión mexicana.

Aldo Rendón , estilista de moda, consultor de imagen y creador de contenido digital.

Moisés Peñaloza , actor, conductor y modelo, exconcursante de Mister México.

Cynthia Klitbo, actriz emblemática por sus papeles de villana en diversas producciones televisivas.

La expectativa por la convivencia entre estos perfiles se incrementa ante la diversidad de trayectorias, estilos de vida y antecedentes mediáticos de cada participante.

Tres personalidades del espectáculo posan sonrientes junto al logo de "La Casa de los Famosos México" en un escenario con luces de neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yahir y las polémicas familiares: el caso de Tristán

En los últimos años, la vida personal de Yahir ha sido tema de interés público, principalmente por las controversias que rodean a su hijo mayor, Tristán. Las diferencias entre padre e hijo han sido expuestas en medios y redes sociales, debido a episodios como la lucha de Tristán contra el consumo de sustancias desde la adolescencia, que provocó un distanciamiento familiar prolongado.

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Tristán también generó polémica por su breve incursión en la industria de contenido para adultos a través de OnlyFans y las declaraciones públicas en las que ha hecho referencia a conflictos y desacuerdos con su padre. Estas situaciones han colocado frecuentemente a Yahir en el centro de la conversación mediática, obligándolo a responder en entrevistas y comunicados sobre la relación con su hijo y los desafíos que ha enfrentado como figura pública y como padre.

Las parejas de Yahir: romances en el ojo público

La vida sentimental de Yahir ha sido documentada por la prensa del espectáculo desde sus inicios en La Academia. Su romance secreto con Nadia, compañera en la primera generación del reality, fue tema de especulación durante y después del programa. Más adelante, Yahir mantuvo una relación con Regina Murguía, integrante del grupo JNS, con quien convivió varios años.

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Otra figura central en su vida es Jaqueline, madre de Tristán, con quien también compartió etapas importantes en su juventud. Estas historias han sido retomadas en entrevistas y programas de televisión, consolidando a Yahir como un personaje cuya vida privada suele estar expuesta al escrutinio del público.

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El paso de Yahir por La Academia y su regreso como conductor

Yahir debutó en la televisión nacional en 2002 como parte de la primera generación de La Academia, reality que marcó el inicio de su carrera artística. Aunque obtuvo el cuarto lugar, su proyección mediática lo llevó a consolidar una carrera musical con éxitos como “Alucinado”.

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En 2022, exactamente veinte años después de su aparición en el programa, Yahir regresó a La Academia como conductor de la edición especial “20 Años”. El reto de conducir un programa dominical en vivo de más de cuatro horas fue reconocido por el propio cantante como una experiencia complicada, marcada por los nervios, problemas con el apuntador electrónico y críticas en redes sociales. “Los primeros conciertos fueron una pesadilla”, confesó en entrevistas posteriores, aunque agradeció el aprendizaje y la oportunidad de crecimiento profesional al cierre de la temporada.

Expectativas para la cuarta temporada

La presencia de Yahir en La Casa de los Famosos México 4 genera expectativa por el tratamiento que dará a sus temas personales y la dinámica que establecerá con el resto de los habitantes confirmados. El reality, producido por TelevisaUnivision, ofrece cobertura en vivo y múltiples espacios de interacción digital a través de su sitio oficial y redes sociales, convirtiéndose en uno de los proyectos televisivos más seguidos y comentados en la actualidad.

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