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Fiscalía de Oaxaca detiene al sospechoso del homicidio del edil de San Miguel Yogovana

Los peritos ubicaron el inmueble del que salieron los atacantes y confirmaron que las unidades aseguradas eran suyas

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Fiscalía de Oaxaca detiene al sospechoso del homicidio del edil de San Miguel Yogovana. Crédito: Fiscalía de Oaxaca
Fiscalía de Oaxaca detiene al sospechoso del homicidio del edil de San Miguel Yogovana. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca detuvo al presunto asesino del alcalde de San Miguel Yogovana en menos de 48 horas tras el crimen, gracias a un operativo conjunto con la Policía Estatal y el Gabinete de Seguridad del estado.

El sospechoso, identificado como M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, fue capturado durante la tarde del lunes después de que las autoridades procesaron la escena del crimen y establecieron líneas de investigación que permitieron su plena identificación.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Policía Estatal y los demás integrantes del Gabinete de Seguridad coordinaron el despliegue que culminó con la aprehensión de M. M. G. durante la tarde del lunes, a menos de 48 horas de cometido el delito.

La FGEO destacó que la velocidad de la detención fue posible gracias a la articulación entre las labores periciales, las tareas de inteligencia y el operativo de campo ejecutado por las instituciones de seguridad estatales.

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El caso se inscribe en un patrón de violencia documentado contra autoridades municipales en Oaxaca. La entidad acumula al menos seis alcaldes asesinados desde 2022; a nivel nacional.

El detenido, a disposición del juez

M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente en las próximas horas. Será el juez quien determine su situación jurídica y, en su caso, dicte las medidas cautelares que procedan.

Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
M. M. G., originario de Santa Lucía Miahuatlán, será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atacado mientras vigilaba su comunidad

La FGEO no precisó en su comunicado si M. M. G. tiene vinculación con los dos detenidos iniciales ni aclaró el estado de salud del agresor herido trasladado al hospital bajo custodia.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del domingo en San Miguel Yogovana, agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. La víctima, el alcalde de la agencia, realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio.

Tres pistolas con proyectiles en el cargador, una motocicleta azul y negra, y la caja de una camioneta azul, en una escena nocturna.
La víctima, el alcalde de la agencia, realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas frente a un domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al solicitar apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, el presunto agresor y sus acompañantes salieron de la vivienda. Lejos de someterse al escrutinio, atacaron al edil con armas de fuego y lo privaron de la vida en el lugar.

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes resultó herido de gravedad y fue trasladado bajo custodia al Hospital IMSS-Bienestar de Miahuatlán de Porfirio Díaz, según reportó Julio Astillero. Dos personas más fueron detenidas en el lugar y puestas a disposición del Ministerio Público.

Las motocicletas que delataron a los agresores

La intervención inmediata de peritos y agentes de investigación en la escena resultó determinante. Los especialistas lograron identificar el inmueble desde el cual salieron los atacantes y confirmaron que las dos motocicletas aseguradas pertenecían a los agresores.

Ese hallazgo aportó los datos de prueba necesarios para focalizar la búsqueda e iniciar las labores de inteligencia que derivaron en la captura. Según la carpeta de investigación, el rápido procesamiento del lugar de los hechos permitió establecer líneas sólidas desde las primeras horas.

Una agencia municipal en la Sierra Sur

San Miguel Yogovana es una agencia del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. Se trata de una comunidad pequeña donde las autoridades locales suelen asumir funciones de seguridad ante la limitada presencia de corporaciones policiales.

Esa realidad coloca a los alcaldes en una posición de exposición directa frente a cualquier conflicto local, tal como quedó documentado en este caso: la víctima realizaba personalmente labores de vigilancia en las calles de su comunidad cuando fue asesinada.

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