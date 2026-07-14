México

Ricardo Monreal califica de “repugnante” la filtración de audios de Marina del Pilar y le aconseja denunciar espionaje

El coordinador de Morena en San Lázaro consideró que la gobernadora de Baja California pudo ser víctima de una intervención ilegal de comunicaciones y pidió esclarecer el origen de las grabaciones

Guardar
Google icon
El legislador de Morena sostuvo que la prioridad debe ser esclarecer cómo fueron obtenidas las grabaciones.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de la difusión de dos audios atribuidos a la mandataria, y consideró que el caso debe investigarse desde la perspectiva de un posible espionaje ilegal.

El legislador calificó como “repugnante” cualquier práctica de intervención o filtración de conversaciones privadas obtenidas de manera ilícita y sostuvo que la gobernadora debería presentar una denuncia penal para esclarecer cómo fueron obtenidas las grabaciones.

PUBLICIDAD

Monreal destacó que Ávila Olmeda reconociera públicamente la autenticidad de su voz en los audios, al considerar que fue un acto de honestidad. Además, recordó que él mismo ha sido víctima de espionaje en el pasado, por lo que rechazó cualquier acción de esa naturaleza.

Ricardo Monreal dijo que ya no buscará ser candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno - Ricardo Monreal, Morena, Jefatura de Gobierno
Monreal respalda a Marina del Pilar y pide investigar el origen de los audios bajo la hipótesis de un posible espionaje ilegal. credito :cuartoscuro

“Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse en una sociedad regida por el Estado de derecho”, afirmó el diputado, quien insistió en que las autoridades deben investigar la presunta intervención ilegal de comunicaciones.

PUBLICIDAD

Morena evita pronunciarse sobre una eventual separación del cargo

Respecto a las exigencias de la oposición para que Marina del Pilar solicite licencia mientras se investigan los hechos, Monreal evitó fijar una postura definitiva y señaló que se trata de una decisión exclusivamente de la gobernadora.

El legislador sostuvo que no acostumbra obtener beneficios políticos de situaciones de crisis y rechazó utilizar el caso para generar confrontación partidista.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria afirma que la conversación se difundió ampliamente, subraya que no está confirmada la identidad del interlocutor y señala que no hay certeza sobre un vínculo con EU

Como parte de su argumentación, recordó otros casos en los que, dijo, tampoco se solicitó la separación del cargo de mandatarios estatales pese a investigaciones en curso, por lo que consideró que debe mantenerse el mismo criterio.

¿Qué contienen los audios que detonaron la controversia?

La polémica comenzó el 21 de junio con la publicación del primer audio atribuido a Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que conversa con personas que se presentaban como presuntos intermediarios de agencias estadounidenses para abordar la cancelación de su visa y posibles procedimientos legales.

El 13 de julio se difundió una segunda grabación, en la que los interlocutores mencionan una posible extradición y eventuales sanciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

Ricardo Monreal señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde únicamente a Marina del Pilar y evitó fijar una postura sobre su separación del cargo. REUTERS/Jorge Duenes
Ricardo Monreal señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde únicamente a Marina del Pilar y evitó fijar una postura sobre su separación del cargo. REUTERS/Jorge Duenes

En ese intercambio, la gobernadora manifiesta su disposición a colaborar y compartir información relacionada con las mesas de seguridad, afirmando que podría comunicar lo que conociera dentro de esos espacios de coordinación institucional.

Así avanzó el caso: cancelación de visas, revelación de audios y reacciones políticas

  • En mayo de 2025, Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora.
  • Días después también fue cancelada la visa de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
  • La mandataria reconoció que la voz de los audios corresponde a ella.
  • Señaló que las personas con quienes habló nunca acreditaron oficialmente representar a agencias estadounidenses.
  • El PAN pidió que solicite licencia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Marina del Pilar sostiene que fue una conversación privada

Tras la difusión del segundo audio, el Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento en el que la gobernadora aseguró que las grabaciones corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada con personas que afirmaban ser agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin presentar documentación que acreditara dicha representación.

La gobernadora afirmó que los audios corresponden a fragmentos de una conversación privada con personas que no acreditaron representar a autoridades estadounidenses. (Foto: Gob. Baja California)
La gobernadora afirmó que los audios corresponden a fragmentos de una conversación privada con personas que no acreditaron representar a autoridades estadounidenses. (Foto: Gob. Baja California)

Ávila Olmeda explicó que las referencias realizadas durante la conversación sobre temas de seguridad forman parte de la coordinación institucional que existe entre autoridades mexicanas y estadounidenses debido a la condición fronteriza del estado.

Asimismo, rechazó que existieran acuerdos irregulares con autoridades extranjeras y reiteró que toda cooperación se realiza mediante los canales oficiales y dentro del marco legal. La mandataria aseguró mantenerse tranquila y afirmó que atenderá cualquier requerimiento formal que emitan las autoridades competentes.

PAN exige una investigación transparente sobre las grabaciones

La difusión del segundo audio intensificó las críticas de la oposición. El Partido Acción Nacional solicitó que Marina del Pilar pida licencia mientras se esclarecen los hechos y sostuvo que el caso trasciende el ámbito político al involucrar posibles implicaciones para la seguridad nacional.

PAN, Federico Döring.
El PAN pidió esclarecer el contenido de los audios y determinar si existen responsabilidades tras la difusión de las grabaciones.

El PAN también demandó una investigación transparente sobre el contenido de las grabaciones y cuestionó las diferencias entre las declaraciones públicas de la gobernadora y algunos pasajes revelados en los audios.

Mientras tanto, Marina del Pilar mantiene su rechazo a las interpretaciones derivadas de las grabaciones y asegura que continuará al frente de su administración, al tiempo que Ricardo Monreal insiste en que el foco principal debe centrarse en investigar la presunta obtención ilegal de las conversaciones y sancionar, en su caso, cualquier acto de espionaje.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealMarina del PilarBaja CaliforniaMorenaAudiosCámara de DiputadosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

La actriz argentina suena para sumarse como habitante de la Casa de los Famosos México 2026

Cómo se hizo famosa Flor Vigna: de no tener casa ni dinero a ser estrella de Only Fans

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

La ganadora del certamen también mandó un mensaje para las 32 concursantes

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores agrícolas mantienen el cierre de Joaquín Gallo con dirección a Insurgentes Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio: trabajadores agrícolas mantienen el cierre de Joaquín Gallo con dirección a Insurgentes Norte

Beca Rita Cetina 2026: SEP cambia las reglas para quienes reciben los 2 mil 500 pesos

La Beca Rita Cetina busca fomentar que niñas, niños y adolescentes permanezcan y concluyan la educación básica mediante un apoyo económico

Beca Rita Cetina 2026: SEP cambia las reglas para quienes reciben los 2 mil 500 pesos

Lagunas de Chacahua: el rincón escondido de Oaxaca donde el agua se ilumina al anochecer

El agua de la Bahía de Chacahua se enciende al anochecer con un brillo natural, protegido por decreto federal desde hace casi un siglo

Lagunas de Chacahua: el rincón escondido de Oaxaca donde el agua se ilumina al anochecer
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

EEUU acusa que El Mayo Zambada gastó millones de dólares al año en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa

¿El Jando o El Chuki? Los dos pilotos de Los Chapitos que han sido relacionados con el traslado de El Mayo Zambada

La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

Paso a paso: así ubicaron y capturaron al tirador de Atlixcáyotl tras meses de investigación en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

Fátima Bosch anuncia nueva sede y fecha para Miss Universo México 2026

Enfurecen en redes contra Ventaneando por mantener a Pedro Sola en el programa

El Capi Pérez y Zague se enfrentan en ‘La Cáscara del Canal De Mundial’: así fue el divertido momento en cancha

Convocan marcha frente a TV Azteca para exigir la salida de Pedro Sola de Ventaneando: fecha y detalles

De trabajar en la Secretaría de Hacienda a la funa nacional: ¿Cómo llegó Pedro Sola a la televisión?

DEPORTES

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gilberto Mora

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gilberto Mora

Debuta el campeón: cuándo y a qué hora ver el primer partido de Cruz Azul en el Apertura 2026

Mundial Flag Football 2026: calendario oficial de las selecciones varonil y femenil de México

Penta Zero Miedo vs Chad Gable: cuándo es SummerSlam 2026 y todo sobre la defensa del Campeonato Intercontinental de la WWE

¿Por qué Necaxa vs Atlante es considerado un clásico del futbol mexicano? La historia detrás de una rivalidad centenaria