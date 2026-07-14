Ricardo Monreal califica de “repugnante” la filtración de audios de Marina del Pilar y le aconseja denunciar espionaje

El legislador de Morena sostuvo que la prioridad debe ser esclarecer cómo fueron obtenidas las grabaciones.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de la difusión de dos audios atribuidos a la mandataria, y consideró que el caso debe investigarse desde la perspectiva de un posible espionaje ilegal.

El legislador calificó como “repugnante” cualquier práctica de intervención o filtración de conversaciones privadas obtenidas de manera ilícita y sostuvo que la gobernadora debería presentar una denuncia penal para esclarecer cómo fueron obtenidas las grabaciones.

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Monreal destacó que Ávila Olmeda reconociera públicamente la autenticidad de su voz en los audios, al considerar que fue un acto de honestidad. Además, recordó que él mismo ha sido víctima de espionaje en el pasado, por lo que rechazó cualquier acción de esa naturaleza.

Monreal respalda a Marina del Pilar y pide investigar el origen de los audios bajo la hipótesis de un posible espionaje ilegal. credito :cuartoscuro

“Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse en una sociedad regida por el Estado de derecho”, afirmó el diputado, quien insistió en que las autoridades deben investigar la presunta intervención ilegal de comunicaciones.

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Morena evita pronunciarse sobre una eventual separación del cargo

Respecto a las exigencias de la oposición para que Marina del Pilar solicite licencia mientras se investigan los hechos, Monreal evitó fijar una postura definitiva y señaló que se trata de una decisión exclusivamente de la gobernadora.

El legislador sostuvo que no acostumbra obtener beneficios políticos de situaciones de crisis y rechazó utilizar el caso para generar confrontación partidista.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria afirma que la conversación se difundió ampliamente, subraya que no está confirmada la identidad del interlocutor y señala que no hay certeza sobre un vínculo con EU

Como parte de su argumentación, recordó otros casos en los que, dijo, tampoco se solicitó la separación del cargo de mandatarios estatales pese a investigaciones en curso, por lo que consideró que debe mantenerse el mismo criterio.

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¿Qué contienen los audios que detonaron la controversia?

La polémica comenzó el 21 de junio con la publicación del primer audio atribuido a Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que conversa con personas que se presentaban como presuntos intermediarios de agencias estadounidenses para abordar la cancelación de su visa y posibles procedimientos legales.

El 13 de julio se difundió una segunda grabación, en la que los interlocutores mencionan una posible extradición y eventuales sanciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

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Ricardo Monreal señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde únicamente a Marina del Pilar y evitó fijar una postura sobre su separación del cargo. REUTERS/Jorge Duenes

En ese intercambio, la gobernadora manifiesta su disposición a colaborar y compartir información relacionada con las mesas de seguridad, afirmando que podría comunicar lo que conociera dentro de esos espacios de coordinación institucional.

Así avanzó el caso: cancelación de visas, revelación de audios y reacciones políticas

En mayo de 2025 , Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres Torres , entonces esposo de la gobernadora.

Días después también fue cancelada la visa de Marina del Pilar Ávila Olmeda .

La mandataria reconoció que la voz de los audios corresponde a ella.

Señaló que las personas con quienes habló nunca acreditaron oficialmente representar a agencias estadounidenses.

El PAN pidió que solicite licencia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Marina del Pilar sostiene que fue una conversación privada

Tras la difusión del segundo audio, el Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento en el que la gobernadora aseguró que las grabaciones corresponden a fragmentos aislados de una conversación privada con personas que afirmaban ser agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin presentar documentación que acreditara dicha representación.

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La gobernadora afirmó que los audios corresponden a fragmentos de una conversación privada con personas que no acreditaron representar a autoridades estadounidenses. (Foto: Gob. Baja California)

Ávila Olmeda explicó que las referencias realizadas durante la conversación sobre temas de seguridad forman parte de la coordinación institucional que existe entre autoridades mexicanas y estadounidenses debido a la condición fronteriza del estado.

Asimismo, rechazó que existieran acuerdos irregulares con autoridades extranjeras y reiteró que toda cooperación se realiza mediante los canales oficiales y dentro del marco legal. La mandataria aseguró mantenerse tranquila y afirmó que atenderá cualquier requerimiento formal que emitan las autoridades competentes.

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PAN exige una investigación transparente sobre las grabaciones

La difusión del segundo audio intensificó las críticas de la oposición. El Partido Acción Nacional solicitó que Marina del Pilar pida licencia mientras se esclarecen los hechos y sostuvo que el caso trasciende el ámbito político al involucrar posibles implicaciones para la seguridad nacional.

El PAN pidió esclarecer el contenido de los audios y determinar si existen responsabilidades tras la difusión de las grabaciones.

El PAN también demandó una investigación transparente sobre el contenido de las grabaciones y cuestionó las diferencias entre las declaraciones públicas de la gobernadora y algunos pasajes revelados en los audios.

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Mientras tanto, Marina del Pilar mantiene su rechazo a las interpretaciones derivadas de las grabaciones y asegura que continuará al frente de su administración, al tiempo que Ricardo Monreal insiste en que el foco principal debe centrarse en investigar la presunta obtención ilegal de las conversaciones y sancionar, en su caso, cualquier acto de espionaje.