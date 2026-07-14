Registro de marca ante el IMPI: cómo se realiza paso a paso

El registro convierte la marca en un activo patrimonial: puede licenciarse, transferirse o servir de base para una franquicia. En 2026, el trámite se realiza en línea, tarda entre 4 y 8 meses cuando no hay obstáculos Crédito: Jesús Aviles / Infobae México

En México, los derechos sobre una marca se adquieren por registro, no por uso. Quien inscribe primero su signo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) obtiene la exclusividad, sin importar quién lo haya utilizado antes. Sin ese respaldo legal, cualquier tercero puede apropiarse del nombre o logotipo y exigir su abandono, aunque el negocio lleve años operando con él.

El registro convierte la marca en un activo patrimonial: puede licenciarse, transferirse o servir de base para una franquicia. En 2026, el trámite se realiza en línea, tarda entre 4 y 8 meses cuando no hay obstáculos y tiene una tasa de rechazo cercana al 40%, en su mayoría por errores evitables.

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Una mujer sostiene un documento enmarcado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) frente a un edificio con paredes de cristal. Un niño la acompaña, portando un objeto con forma de personaje. Detrás de ellos, una señal grande indica 'HECHO EN MÉXICO'.

Qué tipo de marca se puede registrar

El IMPI admite distintas categorías: nominativa (solo el nombre, en cualquier tipografía), figurativa (únicamente el diseño o logotipo), mixta (nombre y diseño en conjunto), tridimensional (formas distintivas de producto), sonora (jingles o sonidos identificables) y de trade dress (apariencia total de un establecimiento o producto).

Para la mayoría de los negocios, registrar la versión nominativa y la mixta ofrece la cobertura más amplia: protege el nombre en cualquier presentación visual y el conjunto gráfico específico.

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La Clasificación de Niza: elegir la clase correcta

Cada clase adicional genera un pago por separado. Registrar de más implica gasto innecesario; registrar de menos deja huecos que un competidor puede aprovechar. (Gobierno de México)

Todo registro de marca se enmarca en alguna de las 45 clases del Clasificador Internacional de Niza: las clases 1 a 34 corresponden a productos, y las clases 35 a 45, a servicios. Un registro en clase 25 (prendas de vestir) no protege la misma marca en clase 18 (bolsos y marroquinería).

Cada clase adicional genera un pago por separado. Registrar de más implica gasto innecesario; registrar de menos deja huecos que un competidor puede aprovechar. La recomendación general es cubrir las clases que el negocio usa o planea usar en los próximos dos o tres años.

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Los 6 pasos del trámite ante el IMPI

El plazo promedio es de 4 a 6 meses cuando la solicitud está completa y no hay impugnaciones. Con requerimientos o procedimientos de oposición, el trámite puede extenderse hasta 24 meses. (IMPI)

Paso 1 — Búsqueda de anterioridades. Antes de cualquier inversión, se debe verificar que no exista una marca idéntica o similar ya registrada en la misma clase. El IMPI ofrece consulta pública a través del sistema Marcanet (marcanet.impi.gob.mx). Una búsqueda profesional, que cuesta entre $1,500 y $3,000 MXN, también detecta similitudes fonéticas, visuales y conceptuales que la búsqueda básica no identifica. Omitir este paso es la causa más frecuente de rechazo.

Paso 2 — Clasificación de productos o servicios. Se identifican las clases de Niza que corresponden a la actividad real del solicitante. El registro solo protege dentro de las clases declaradas.

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Paso 3 — Presentación de la solicitud en línea. El trámite se gestiona en el portal del IMPI con e.firma (FIEL) vigente. Se adjuntan la denominación y el diseño (si la marca es figurativa o mixta), la descripción de productos o servicios con la terminología del Clasificador oficial, los datos del titular y el comprobante de pago.

Paso 4 — Pago de derechos. La tarifa oficial en línea es de $2,813.77 MXN por clase, frente a los $3,126.41 MXN en ventanilla. El descuento del 10% se aplica de forma automática al tramitar por internet. El pago cubre el estudio de la solicitud, no garantiza el registro.

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Paso 5 — Examen de forma y fondo. El IMPI realiza primero una revisión formal (1 a 2 meses) para verificar que la solicitud esté completa. Luego analiza si la marca es distintiva, no genérica ni descriptiva, y si no colisiona con registros anteriores. Si hay observaciones, emite un oficio con un plazo de 2 meses para responder. No atender ese requerimiento en tiempo hace que la solicitud se tenga por abandonada y se pierda el pago.

Paso 6 — Publicación en la Gaceta y otorgamiento del título. Si la solicitud supera el examen de fondo, el IMPI la publica en la Gaceta de Propiedad Industrial. A partir de esa fecha corren 30 días hábiles para que terceros presenten oposiciones. Si nadie se opone, o si el solicitante prevalece en un procedimiento contencioso, el IMPI emite el título de registro. Resolver una oposición puede agregar entre 6 y 12 meses al proceso.

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Costos totales y plazos en 2026

El gasto oficial por una clase —incluyendo el estudio de solicitud y los derechos de registro al otorgamiento— ronda los $3,470 MXN. Sumada la búsqueda de antecedentes y los honorarios profesionales, el costo total por una clase oscila entre $8,000 y $12,000 MXN sin oposición.

El plazo promedio es de 4 a 6 meses cuando la solicitud está completa y no hay impugnaciones. Con requerimientos o procedimientos de oposición, el trámite puede extenderse hasta 24 meses.

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¿Cuál es el origen del logotipo "Hecho en México"? Aquí los detalles. | (Jesús Avilés/Infobae México)

Vigencia, renovación y obligación de uso

El título de registro tiene una vigencia de 10 años, renovables indefinidamente por periodos iguales. La renovación debe solicitarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento; presentarla en los seis meses posteriores es posible, pero con recargo. Fuera de ese margen, el registro caduca y la marca queda libre.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) establece además una obligación de uso: la marca debe emplearse dentro de los tres años siguientes al registro. Al cumplirse el tercer aniversario, el titular cuenta con una ventana de 3 meses para presentar la Declaración de Uso Real y Efectivo ante el IMPI. La falta de uso puede ser causal de caducidad si un tercero la impugna.

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Protección internacional: el Protocolo de Madrid

El registro ante el IMPI protege exclusivamente en territorio mexicano. Para quienes exportan o planean operar en otros países, el Protocolo de Madrid de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) permite extender la protección a más de 130 naciones con una sola solicitud base.

México es firmante del Protocolo desde 2013. El costo orientativo de una extensión internacional va de $15,000 a $40,000 MXN, más los derechos de la OMPI y de las oficinas nacionales de cada país designado. Una advertencia: si el registro mexicano base cae dentro de los primeros cinco años, los registros internacionales derivados también quedan sin efecto.