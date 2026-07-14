México

¿Por qué comprar una casa es cada vez más difícil en México? Así influye la transformación del mercado inmobiliario

Actualmente, la posibilidad de adquirir una vivienda ha dejado de ser un objetivo universal y se ha vuelto un privilegio restringido

Guardar
Google icon
Una casa miniatura de madera, un símbolo de porcentaje rojo, billetes y monedas de pesos mexicanos sobre un fondo blanco.
Una casa miniatura de madera y un símbolo de porcentaje rojo, situados entre billetes y monedas de pesos mexicanos, representan aspectos financieros de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posesión de una vivienda se ha transformado en un tema de debate que abarca desde los derechos humanos hasta las decisiones financieras individuales. La búsqueda de un hogar propio, que debería responder a una necesidad básica, se ha vuelto cada vez más compleja y, para muchos, inalcanzable. Esto ha generado una sensación de impotencia entre quienes aspiran a adquirir una propiedad o incluso a cubrir una renta adecuada.

Lejos de ser un simple problema de oferta y demanda, la crisis habitacional responde a procesos estructurales dentro del sistema económico internacional. Según el doctor Enrique Pérez Campuzano, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, el mercado inmobiliario se basa en un acuerdo entre quienes ofrecen y quienes buscan comprar un bien, pero está lejos de operar libremente.

PUBLICIDAD

Una casa, más allá de los inmuebles comerciales o de oficinas, ocupa un lugar central en los estudios sociales porque afecta directamente a la vida cotidiana. El acceso a servicios, la movilidad urbana y la proporción del ingreso mensual destinada a un hogar dependen de la dinámica de este sector. Actualmente, la posibilidad de comprar una residencia ha dejado de ser un objetivo universal y se ha vuelto un privilegio restringido.

Factores que elevan el precio de la vivienda

El valor de una propiedad está determinado principalmente por la ubicación, el acceso a servicios y las condiciones urbanas. Elementos como la cercanía a transporte público, parques y escuelas incrementan el precio final. Sin embargo, desde hace varias décadas la vivienda ya no se percibe solamente como un derecho, sino como una oportunidad de inversión.

PUBLICIDAD

Este cambio ha modificado tanto la forma de vivir en las ciudades como las expectativas de quienes desean adquirir un inmueble. Comprar una vivienda, bajo este esquema, se convierte en una apuesta financiera que puede acarrear riesgos, sobre todo para quienes buscan estabilidad a largo plazo.

Los préstamos hipotecarios en dólares continuaron retrocediendo, en línea con la mayor demanda de financiamiento para vivienda en moneda nacional.
Viviendas en México. Foto: Nexo Inmobiliario

Acceder a un hogar propio hoy resulta mucho más complicado. El estancamiento de los salarios, la reducción de subsidios por parte del Estado y la especulación económica internacional han generado una desconexión entre los precios y la capacidad de pago de la mayoría de la población. El mercado fija valores pensando en la rentabilidad global y no en las posibilidades reales de los habitantes locales.

Transformaciones en los barrios de la Ciudad de México

El fenómeno conocido como “regreso a la ciudad” ha dado paso a una financiarización masiva del suelo urbano. En barrios tradicionales como Roma, Condesa o el Centro de la Ciudad de México, la presión de capitales externos ha sobrepasado la capacidad de regulación estatal, desplazando incluso a los nuevos habitantes que antes sustituyeron a los residentes originales.

Esta transformación genera una situación importante: quienes en un momento fueron agentes de cambio en sus colonias ahora también enfrentan el desplazamiento, víctimas de la escalada de costos y de la llegada de inversiones aún mayores. Así, deja de ser un refugio para convertirse en un bien exclusivo, ajeno a la mayoría.

En ciertas zonas, aunque el valor del terreno es inferior al de las áreas centrales, la falta de servicios básicos (como agua, drenaje o seguridad) limita la calidad de vida.

El especialista aseguró que “una vivienda digna y asequible para la gran mayoría está fuera del mercado”. En última instancia, señaló “la vivienda se ha convertido en una mercancía que solo existe bajo una lógica de exclusividad impuesta por el mercado”.

Temas Relacionados

viviendasector inmobiliarioeconomía mexicanaUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El trámite oficial para que Infonavit te perdone la mitad de tu deuda: qué es el Descuento por Liquidación Anticipada y cómo aplicarlo

El Infonavit tiene un programa que permite liquidar un crédito hipotecario con el 50% de descuento sobre el saldo pendiente

El trámite oficial para que Infonavit te perdone la mitad de tu deuda: qué es el Descuento por Liquidación Anticipada y cómo aplicarlo

Ariadna Montiel responde a joven que propuso ‘examen para votar’: Si hubiera un examen para ser mexicano, lo reprobarían

La dirigente de Morena se posicionó sobre la polémica que generó la sugerencia de restringir el derecho al voto y lo calificó como un reflejo del pensamiento conservador

Ariadna Montiel responde a joven que propuso ‘examen para votar’: Si hubiera un examen para ser mexicano, lo reprobarían

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

Nancy Gómez Vargas dijo que no es responzable de sus acciones, “no de terceras personas”

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

Acusan de negligencia y encubrimiento institucional a la CNDH tras librar al Ejército del caso Ayotzinapa

Lara Ballesteros, diputada de MC, propuso que militantes de partidos políticos no encabecen la CNDH

Acusan de negligencia y encubrimiento institucional a la CNDH tras librar al Ejército del caso Ayotzinapa

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

El interés crece entre los seguidores, quienes han identificado detalles clave en los materiales promocionales y publicaciones recientes

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

Exalcaldesa de Chicoloapan dijo que no protegió en su gestión a su hermano ‘El Kino’, detenido por delincuencia organizada

¿Quién era “La Chofis”, presunta operadora de La Unión Tepito asesinada en la CDMX?

Hallan fosa clandestina en Los Cabos: restos serán analizados para identificar a víctimas

CDMX rompe récord de seguridad en el mes del Mundial 2026, pero aún concentra altos casos de homicidio

Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada de cuatro personas hace once años

ENTRETENIMIENTO

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality

Hace 60 años Pedro Sola vio cómo Carlos Salinas de Gortari forjó su grupo político en la UNAM

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Estos son los artistas vetados por Juan Osorio tras polémicas en sus producciones de Televisa

Paty Navidad responde a los ataques contra Galilea Montijo por su rostro: “La gente exagera”

DEPORTES

Necaxa vs Atlante: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido inauguración del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Necaxa vs Atlante: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido inauguración del Torneo de Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 1 de la Liga Mx

Chivas Femenil suma un refuerzo con pasado americanista para pelear el título del Apertura 2026

Actor mexicano cambia los sets de grabación por las canchas y debuta como futbolista en EEUU

Cuatro títulos en medio año: el objetivo de Joel Huiqui al frente de Cruz Azul en el Apertura 2026