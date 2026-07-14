¿Por qué comprar una casa es cada vez más difícil en México? Así influye la transformación del mercado inmobiliario

Una casa miniatura de madera y un símbolo de porcentaje rojo, situados entre billetes y monedas de pesos mexicanos, representan aspectos financieros de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posesión de una vivienda se ha transformado en un tema de debate que abarca desde los derechos humanos hasta las decisiones financieras individuales. La búsqueda de un hogar propio, que debería responder a una necesidad básica, se ha vuelto cada vez más compleja y, para muchos, inalcanzable. Esto ha generado una sensación de impotencia entre quienes aspiran a adquirir una propiedad o incluso a cubrir una renta adecuada.

Lejos de ser un simple problema de oferta y demanda, la crisis habitacional responde a procesos estructurales dentro del sistema económico internacional. Según el doctor Enrique Pérez Campuzano, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, el mercado inmobiliario se basa en un acuerdo entre quienes ofrecen y quienes buscan comprar un bien, pero está lejos de operar libremente.

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Una casa, más allá de los inmuebles comerciales o de oficinas, ocupa un lugar central en los estudios sociales porque afecta directamente a la vida cotidiana. El acceso a servicios, la movilidad urbana y la proporción del ingreso mensual destinada a un hogar dependen de la dinámica de este sector. Actualmente, la posibilidad de comprar una residencia ha dejado de ser un objetivo universal y se ha vuelto un privilegio restringido.

Factores que elevan el precio de la vivienda

El valor de una propiedad está determinado principalmente por la ubicación, el acceso a servicios y las condiciones urbanas. Elementos como la cercanía a transporte público, parques y escuelas incrementan el precio final. Sin embargo, desde hace varias décadas la vivienda ya no se percibe solamente como un derecho, sino como una oportunidad de inversión.

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Este cambio ha modificado tanto la forma de vivir en las ciudades como las expectativas de quienes desean adquirir un inmueble. Comprar una vivienda, bajo este esquema, se convierte en una apuesta financiera que puede acarrear riesgos, sobre todo para quienes buscan estabilidad a largo plazo.

Viviendas en México. Foto: Nexo Inmobiliario

Acceder a un hogar propio hoy resulta mucho más complicado. El estancamiento de los salarios, la reducción de subsidios por parte del Estado y la especulación económica internacional han generado una desconexión entre los precios y la capacidad de pago de la mayoría de la población. El mercado fija valores pensando en la rentabilidad global y no en las posibilidades reales de los habitantes locales.

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Transformaciones en los barrios de la Ciudad de México

El fenómeno conocido como “regreso a la ciudad” ha dado paso a una financiarización masiva del suelo urbano. En barrios tradicionales como Roma, Condesa o el Centro de la Ciudad de México, la presión de capitales externos ha sobrepasado la capacidad de regulación estatal, desplazando incluso a los nuevos habitantes que antes sustituyeron a los residentes originales.

Esta transformación genera una situación importante: quienes en un momento fueron agentes de cambio en sus colonias ahora también enfrentan el desplazamiento, víctimas de la escalada de costos y de la llegada de inversiones aún mayores. Así, deja de ser un refugio para convertirse en un bien exclusivo, ajeno a la mayoría.

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En ciertas zonas, aunque el valor del terreno es inferior al de las áreas centrales, la falta de servicios básicos (como agua, drenaje o seguridad) limita la calidad de vida.

El especialista aseguró que “una vivienda digna y asequible para la gran mayoría está fuera del mercado”. En última instancia, señaló “la vivienda se ha convertido en una mercancía que solo existe bajo una lógica de exclusividad impuesta por el mercado”.

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