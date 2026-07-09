¿Cuáles son las colonias más caras para vivir en la CDMX? Conoce el ranking de las zonas con los precios más altos

Colonias más caras para vivir en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la vivienda en Ciudad de México experimenta un alza en varias colonias, afectando tanto a residentes como a quienes buscan mudarse a la capital. La demanda de espacios en zonas selectas ha impulsado el valor de los alquileres, haciendo que destaquen por su costo elevado.

Al comparar las tarifas de arrendamiento, surge una clara diferencia entre los lugares más solicitados por la comunidad mexicana. El costo por metro cuadrado actúa como termómetro para medir la exclusividad de cada sector, reflejando la desigualdad inmobiliaria que persiste desde hace años en la ciudad.

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Dentro de este contexto, quienes desean rentar en las colonias más cotizadas deben estar preparados para enfrentar precios superiores al promedio general. El listado refleja una notable oferta y demanda en demarcaciones de lujo, consolidando un mercado al que pocos pueden acceder con un salario promedio.

Colonias con los alquileres más altos en CDMX

De acuerdo con datos difundidos por PollsMX, el ranking de colonias más caras para rentar en la capital se configura de la siguiente forma:

Polanco: 371 pesos por metro cuadrado

Condesa: 361 pesos por metro cuadrado

Roma: 353 pesos por metro cuadrado

San Ángel: 303 pesos por metro cuadrado

Santa Fe: 274 pesos por metro cuadrado

Escandón: 271 pesos por metro cuadrado

Portales: 268 pesos por metro cuadrado

Del Valle: 259 pesos por metro cuadrado

Narvarte: 253 pesos por metro cuadrado

Esta clasificación confirma que la brecha en el mercado inmobiliario de la CDMX, destacando zonas donde la demanda por ubicación, servicios y plusvalía es considerablemente mayor.

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Las cifras son un reflejo de la presión que enfrentan quienes buscan un hogar en áreas de alto prestigio, pues el costo de renta puede variar de forma notable según la colonia elegida.

Una infografía de Infobae, con datos de Excélsior y PollsMX, detalla el ranking de precios de alquiler por metro cuadrado en varias colonias de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despojo de viviendas: cómo operan los esquemas criminales en el sector inmobiliario mexicano

El despojo de viviendas y los fraudes inmobiliarios se han convertido en un riesgo cada vez más frecuente para quienes poseen, compran o invierten en bienes raíces en México. Prácticas como la falsificación de escrituras, la ocupación ilegal y la venta fraudulenta de casas afectan tanto a familias como a adultos mayores y compradores confiados. Los estados con mayor incidencia son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo.

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Especialistas advierten que estos delitos han dejado de ser hechos aislados para formar parte de esquemas criminales organizados, donde los responsables elaboran documentos falsos, suplantan identidades y venden propiedades sin autorización de los legítimos dueños. El riesgo aumenta cuando las víctimas reaccionan tarde o solo recurren a la vía civil, pues muchas de estas conductas están tipificadas como delitos patrimoniales con penas de prisión, como el despojo, el fraude inmobiliario, la falsificación de documentos y el abuso de confianza.

Entre las señales de alerta destacan: irregularidades en documentos, presión para cerrar tratos fuera de notarías, negativa a inscribir operaciones en el Registro Público de la Propiedad o la aparición de terceros reclamando derechos sobre el inmueble. La recomendación principal es actuar de inmediato y presentar una denuncia penal, ya que la intervención oportuna puede ser clave para recuperar la vivienda.

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