México

¿Cuáles son las colonias más caras para vivir en la CDMX? Conoce el ranking de las zonas con los precios más altos

El listado refleja una notable oferta y demanda en demarcaciones de lujo, consolidando un mercado al que pocos pueden acceder con un salario promedio

Guardar
Google icon
Monumento Ángel de la Independencia bajo un cielo azul claro en Ciudad de México. El sol brilla detrás de la estatua dorada. Edificios y tráfico vehicular rodean el área.
Colonias más caras para vivir en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la vivienda en Ciudad de México experimenta un alza en varias colonias, afectando tanto a residentes como a quienes buscan mudarse a la capital. La demanda de espacios en zonas selectas ha impulsado el valor de los alquileres, haciendo que destaquen por su costo elevado.

Al comparar las tarifas de arrendamiento, surge una clara diferencia entre los lugares más solicitados por la comunidad mexicana. El costo por metro cuadrado actúa como termómetro para medir la exclusividad de cada sector, reflejando la desigualdad inmobiliaria que persiste desde hace años en la ciudad.

PUBLICIDAD

Dentro de este contexto, quienes desean rentar en las colonias más cotizadas deben estar preparados para enfrentar precios superiores al promedio general. El listado refleja una notable oferta y demanda en demarcaciones de lujo, consolidando un mercado al que pocos pueden acceder con un salario promedio.

Colonias con los alquileres más altos en CDMX

De acuerdo con datos difundidos por PollsMX, el ranking de colonias más caras para rentar en la capital se configura de la siguiente forma:

  • Polanco: 371 pesos por metro cuadrado
  • Condesa: 361 pesos por metro cuadrado
  • Roma: 353 pesos por metro cuadrado
  • San Ángel: 303 pesos por metro cuadrado
  • Santa Fe: 274 pesos por metro cuadrado
  • Escandón: 271 pesos por metro cuadrado
  • Portales: 268 pesos por metro cuadrado
  • Del Valle: 259 pesos por metro cuadrado
  • Narvarte: 253 pesos por metro cuadrado

Esta clasificación confirma que la brecha en el mercado inmobiliario de la CDMX, destacando zonas donde la demanda por ubicación, servicios y plusvalía es considerablemente mayor.

PUBLICIDAD

Las cifras son un reflejo de la presión que enfrentan quienes buscan un hogar en áreas de alto prestigio, pues el costo de renta puede variar de forma notable según la colonia elegida.

Infografía con un mapa eléctrico de la Ciudad de México, edificios, ranking de precios de alquiler por colonia, variación de rentas y logo Infobae.
Una infografía de Infobae, con datos de Excélsior y PollsMX, detalla el ranking de precios de alquiler por metro cuadrado en varias colonias de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despojo de viviendas: cómo operan los esquemas criminales en el sector inmobiliario mexicano

El despojo de viviendas y los fraudes inmobiliarios se han convertido en un riesgo cada vez más frecuente para quienes poseen, compran o invierten en bienes raíces en México. Prácticas como la falsificación de escrituras, la ocupación ilegal y la venta fraudulenta de casas afectan tanto a familias como a adultos mayores y compradores confiados. Los estados con mayor incidencia son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo.

Especialistas advierten que estos delitos han dejado de ser hechos aislados para formar parte de esquemas criminales organizados, donde los responsables elaboran documentos falsos, suplantan identidades y venden propiedades sin autorización de los legítimos dueños. El riesgo aumenta cuando las víctimas reaccionan tarde o solo recurren a la vía civil, pues muchas de estas conductas están tipificadas como delitos patrimoniales con penas de prisión, como el despojo, el fraude inmobiliario, la falsificación de documentos y el abuso de confianza.

Entre las señales de alerta destacan: irregularidades en documentos, presión para cerrar tratos fuera de notarías, negativa a inscribir operaciones en el Registro Público de la Propiedad o la aparición de terceros reclamando derechos sobre el inmueble. La recomendación principal es actuar de inmediato y presentar una denuncia penal, ya que la intervención oportuna puede ser clave para recuperar la vivienda.

Temas Relacionados

coloniasCiudad de MéxicoCDMXeconomía mexicanaviviendasector inmobiliariomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Rubén Rocha Moya niega protección del Ejército y afirma permanecer en su casa en Culiacán

El gobernador con licencia de Sinaloa aseguró que ha permanecido en su domicilio desde que dejó el cargo y rechazó las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Rubén Rocha Moya niega protección del Ejército y afirma permanecer en su casa en Culiacán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de julio? Retrasos en al menos tres líneas del MB por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de julio? Retrasos en al menos tres líneas del MB por manifestaciones

Programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’ ha recaudado 11 mil 679 armas de fuego desde 2024: “Se han evitado miles de muertes”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el avance que ha tenido este programa y subrayó que México está destinado a la paz

Programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’ ha recaudado 11 mil 679 armas de fuego desde 2024: “Se han evitado miles de muertes”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: integrantes de la comunidad comunidad trans bloquea Paseo de la Reforma e Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: integrantes de la comunidad comunidad trans bloquea Paseo de la Reforma e Insurgentes

Marina arma operativo e incauta 20 kilos de explosivo y un arsenal en Sinaloa: rescatan a victima del crimen organizado

Los operativos, realizados en diferentes municipios, buscan fortalecer la seguridad y restablecer el Estado de derecho en la entidad

Marina arma operativo e incauta 20 kilos de explosivo y un arsenal en Sinaloa: rescatan a victima del crimen organizado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Rubén Rocha Moya niega protección del Ejército y afirma permanecer en su casa en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: Rubén Rocha Moya niega protección del Ejército y afirma permanecer en su casa en Culiacán

Marina arma operativo e incauta 20 kilos de explosivo y un arsenal en Sinaloa: rescatan a victima del crimen organizado

Rocha Moya niega protección del Ejército y asegura estar en su casa de Culiacán: “He sido objeto de calumnias”

Quién fue el antecesor de El Texas como jefe de plaza de Los Chapitos

Captura de El Mayo en EEUU ‘fue un error’, asegura exagente de la DEA: “No vale la pena el costo de perder miles de personas”

ENTRETENIMIENTO

Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: “Tomé la decisión correcta”

Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: “Tomé la decisión correcta”

¿Qué hará Fátima Bosch después de su reinado? La actual Miss Universo lo cuenta todo

Pedro Sola: de dichos de matar perros a promover la gordofobia, 30 años de una polémica carrera

El Charro González: el embajador de la cultura mexicana que se robó los reflectores del Mundial 2026

Samadhi Zendejas habla sobre su romance con Gabito Ballesteros: “No es difícil enamorarse de él”

DEPORTES

Entre lágrimas y un abrazo, pequeño fan se reúne con Isaac del Toro en el Tour de Francia | VIDEO

Entre lágrimas y un abrazo, pequeño fan se reúne con Isaac del Toro en el Tour de Francia | VIDEO

¿Por qué duele tanto la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026? Psicólogos explican el fenómeno futbolero

Hugo Sánchez elogia a Cristiano Ronaldo a pesar de no ganar el Mundial 2026: “Le tengo envidia de la sana”

Pitones birmanas en México: la misma serpiente que devasta Florida se vende en el país

Rafa Márquez y todos los torneos que disputará con México antes del Mundial 2030