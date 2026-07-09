Vecinos de Ecatepec se manifiestan nuevamente frente a la Suprema Corte: exigen agua potable limpia

La manifestación, convocada por la diputada local del PVEM, inició alrededor de las 9 de la mañana, y se trataba de la Tercera Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec (X: @miriamsilvamata )

Habitantes del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, se manifestaron este 9 de julio frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, para exigir el abastecimiento de agua potable limpia.

La manifestación, convocada por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Miriam Silva Mata, inició alrededor de las 9 de la mañana, y se trataba de la Tercera Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec, debido a que los habitantes de este municipio llevan meses sin recibir un abastecimiento de este vital líquido.

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Además, han denunciado que en muchas ocasiones han recibido agua potable contaminada. Los habitantes sostienen que esta falta afecta de forma cotidiana a miles de familias, quienes deben recurrir a la compra de pipas o almacenar agua de dudosa calidad para cubrir sus necesidades básicas.

Manifestación anterior de los vecinos de Ecatepec en la Suprema Corte (X: @miriamsilvamata )

Realizan cadena humana frente a la Suprema Corte

Con letreros de “Agua limpia para Ecatepec” y “Somos seres humanos que necesitamos agua”, los vecinos realizaron una cadena humana frente a las instalaciones de la Suprema Corte con el objetivo de visibilizar una problemática constante en el municipio mexiquense, convocada a este 9 de julio debido a que se discutirá una resolución clave relacionada con el suministro de agua potable.

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El contexto de la movilización surge tras la publicación de dos proyectos de sentencia que reconocen la necesidad de restaurar el abasto de agua limpia en diversas colonias de Ecatepec, beneficiando a más de 164 comunidades, entre ellas Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón. Se trata de los amparos en revisión 13/2026 y 14/2026 que serían discutidos este 9 de julio en el Tribunal Máximo, los cuales han sido aplazados para su discusión anteriormente.

(X: @miriamsilvamata)

De acuerdo con la diputada Miriam Silva, en un video difundido en sus redes sociales, la resolución obliga a diversas autoridades, desde instancias federales como la CONAGUA y la SEMARNAT, hasta la administración municipal y el sistema local de agua, a coordinarse y destinar recursos para renovar la red hidráulica, combatir el robo de agua y garantizar el acceso efectivo al recurso. Entre los argumentos se encuentra la contaminación de pozos como el Emiliano Zapata, lo que ha provocado problemas de salud en la población.

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Escasez de agua, una problemática que históricamente afecta a Ecatepec

El municipio mexiquense, con más de 1.6 millones de habitantes, enfrenta desde hace años problemas estructurales en su sistema de distribución de agua. Las colonias más afectadas se localizan en la zona norte y oriente del municipio, donde la escasez se agrava en temporada de estiaje. Los vecinos insisten en que la intervención de la Suprema Corte representa una oportunidad para que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar el acceso a agua potable de calidad, de ahí la insistencia de manifestarse frente a este recinto judicial.

Un hombre llena tanques de agua para uso doméstico en su casa en Ecatepec, en momentos en que Ciudad de México y otras áreas metropolitanas se están quedando sin agua producto de una severa sequía. FOTO DE ARCHIVO. Abril 21, 2021. REUTERS/Carlos Jasso

Además, han denunciado que la problemática no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también vulnera el derecho humano al agua, reconocido tanto en la Constitución como en tratados internacionales firmados por México. Los proyectos que se discutirán en la Corte, según la legisladora verde ecologista, podrían marcar un precedente al obligar a las autoridades municipales y estatales a implementar medidas efectivas para garantizar el abasto de agua limpia.

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