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Metro CDMX pide adoptar lomitos rescatados en las vías: así puedes darles un hogar

Cada semana se rescatan nuevos perritos que son puestos en resguardo por las autoridades del organismo

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Cada semana se rescatan nuevos
Cada semana se rescatan nuevos perritos que son puestos en resguardo por las autoridades del organismo

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro mantiene abierta su invitación para adoptar a los perritos que son rescatados de las vías o en cualquier espacio dentro de las instalaciones. Este 2026 mantiene su llamado permanente a la adopción.

Actualmente, el CTC alberga a 49 perros de distintas tallas, edades y colores, todos bajo resguardo, acostumbrados a una buena convivencia gracias a la labor del personal asignado que se encarga de cuidarlos.

¿Quiénes cuidan a los perritos?

El equipo encargado está conformado por una administradora, dos veterinarias y cuatro ayudantes, quienes atienden a los cachorros durante los 365 días del año.

Este grupo se encarga de alimentarlos, pasearlos, ofrecerles interacción social, brindarles atención veterinaria cuando lo requieren, así como de mantener una rutina de limpieza, baños y peluquería para los canes.

El objetivo es resguardarlos y prepararlos para, eventualmente, poder tener una familia que se encargue de ellos.

La alimentación y los insumos que recibe el CTC provienen de donaciones realizadas tanto por la ciudadanía como por organizaciones, ello les permite cubrir las necesidades básicas de los huéspedes.

El organismo ha dado a conocer que cada semana se suman nuevos perros, ya sea porque fueron extraviados o abandonados, lo que incrementa la demanda sobre la capacidad de las instalaciones y los recursos disponibles.

Foto: Cortesía/Metro CDMX.
Foto: Cortesía/Metro CDMX.

¿Cómo puedo adoptar un perrito abandonado en el Metro de la CDMX?

Ante esta situación en la que se incrementan cada vez más los cachorros que son abandonados o se pierden dentro de las instalaciones, el CTC invita a la población a sumarse mediante la adopción responsable de alguno de los perros bajo resguardo.

El Centro de Transferencia Canina se localiza en Avenida de las Culturas S/N, alcaldía Azcapotzalco, y opera de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Las personas interesadas en la adopción cuentan con la opción de acudir directamente al centro o consultar los requisitos y detalles del proceso en el sitio web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/adoptame.

Para quienes no puedan adoptar, el centro exhorta a apoyar con la donación de croquetas, alimento húmedo, utensilios como platos, correas, pecheras, juguetes, camitas, mantas y material de primeros auxilios, entre ellos gasas, soluciones antisépticas y vendas. Estos insumos resultan esenciales para la atención de perros que llegan con lesiones.

La administración actual del Sistema de Transporte Colectivo Metro ratifica su compromiso con los perros rescatados en las instalaciones del Metro, en cumplimiento con la Ley de protección y bienestar animal de la Ciudad de México.

Con esto, se busca proporcionar una segunda oportunidad a los perritos y fomentar la participación solidaria de la ciudadanía.

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