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Extranjero no soporta el ambiente de la lucha libre al taparse los oídos y se vuelve viral

El video viral mostró la reacción de un visitante durante una función del CMLL y dividió opiniones entre los aficionados

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La actitud de un visitante durante una función del CMLL generó miles de comentarios en redes sociales.

La Arena México, considerada la “Catedral de la Lucha Libre”, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por una espectacular llave o un combate estelar. Un video que circula en distintas plataformas mostró a un aficionado extranjero cubriéndose los oídos durante una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), aparentemente incómodo por el ruido generado por los gritos, porras y cánticos de los asistentes.

La escena ocurrió durante una lucha de amazonas y rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban cerca del visitante. Al finalizar el combate, uno de los aficionados reaccionó con una frase que quedó registrada en la grabación.

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La presencia de turistas y nuevos públicos volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la identidad del pancracio nacional.
La presencia de turistas y nuevos públicos volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la identidad del pancracio nacional.

“Pinche mamón, ahuevo”, le gritó al extranjero mientras este permanecía en su asiento.

El video se viralizó en cuestión de horas y generó un intenso intercambio de opiniones entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos defendieron el derecho del visitante a sentirse incómodo por el volumen del recinto, otros señalaron que el ambiente ruidoso forma parte de la esencia de la lucha libre mexicana y de la experiencia que distingue a la Arena México.

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Entre los comentarios que acompañaron la publicación destacaron mensajes como: “Grítale más fuerte jaja”; “lo chido es el ambiente jaja”; “lo malo es que por esas cosas ya se prohibieron cosas que le traían la esencia a las luchas como las trompetas, campanas y las porras que había :(”.

El turismo reabre la discusión sobre la esencia del pancracio mexicano

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

La lucha libre profesional es uno de los espectáculos deportivos y culturales con mayor tradición en México. Cada semana, miles de aficionados se reúnen en la Arena México para asistir a las funciones de martes, viernes y domingo organizadas por el CMLL, empresa conocida como la “Seria y Estable”.

En los últimos años, además del público nacional, el inmueble ha recibido un creciente número de turistas extranjeros interesados en conocer uno de los espectáculos más representativos de la cultura popular mexicana. La presencia de visitantes internacionales ha contribuido a que la lucha libre gane mayor proyección fuera del país, convirtiéndose en una parada obligada para muchos viajeros que recorren la Ciudad de México.

Las redes sociales se llenaron de mensajes contra el sujeto que subió sin autorización.
Las redes sociales se llenaron de mensajes contra el sujeto que subió sin autorización.

Sin embargo, este fenómeno también ha abierto un debate entre aficionados y especialistas sobre los cambios que podría experimentar la experiencia tradicional del pancracio.

Algunos consideran que la creciente popularidad de la lucha libre entre turistas, creadores de contenido y nuevos públicos ha impulsado la venta de boletos, mercancía oficial y experiencias VIP, fortaleciendo la economía de empresas y recintos. No obstante, también existen voces que señalan que este crecimiento ha provocado un incremento en los costos de algunos productos y servicios, dificultando el acceso para parte del público que durante décadas ha mantenido viva esta tradición.

La conversación también gira en torno a la forma en que la lucha libre es presentada al turismo internacional. Para algunos seguidores, la incorporación de recorridos organizados, paquetes turísticos y contenido enfocado en visitantes extranjeros ha modificado parcialmente la experiencia de asistir a una función, donde históricamente las porras, los cánticos, los silbidos y el ruido constante han sido elementos inseparables del espectáculo.

BTS lucha libre Arena México
Miembros del grupo BTS hacen presencia en función de lucha libre en la Arena México (Conexion interna/FB)

Precisamente, varios usuarios recordaron que con el paso de los años algunas prácticas tradicionales, como el uso de trompetas, campanas y otros instrumentos en las gradas, han desaparecido o sido restringidas, situación que consideran ha reducido parte del ambiente característico que distinguía a las funciones de lucha libre.

Mientras unos opinan que la internacionalización del pancracio fortalece su presencia en el mundo y permite que más personas conozcan esta tradición mexicana, otros advierten que es importante preservar la identidad que convirtió a la Arena México en un recinto emblemático para generaciones de aficionados.

El video del extranjero tapándose los oídos terminó por reavivar esa conversación. Para muchos usuarios, más allá de la anécdota, el ambiente ruidoso, las porras y la pasión de los asistentes forman parte de la esencia de la lucha libre mexicana y representan uno de los principales atractivos que han convertido al CMLL y a la Arena México en referentes internacionales del entretenimiento deportivo.

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