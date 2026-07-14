Dictan más de 47 años de cárcel a feminicida: metió el cuerpo en un contenedor y lo tiró en Naucalpan

El crimen ocurrió en el 2025. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como Pablo Figueroa Guardado fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, crimen cometido entre el 30 y 31 de mayo de 2025 al interior de una vivienda en la colonia San Antonio Zomeyucan, en Naucalpan, Estado de México.

Según los datos oficiales, basados en indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la agresión ocurrió al interior del inmueble que ambos compartían. Fue ahí donde el sentenciado comenzó a golpear a la víctima hasta privarla de la vida.

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Tras asesinar a la mujer, cuya identidad fue reservada por las autoridades, Figueroa Guardado introdujo el cuerpo en un contenedor plástico y lo trasladó hasta la carretera Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia San Francisco Chimalpa, donde lo abandonó antes de huir del lugar.

Feminicida de Naucalpan. Crédito: FGJEM

La sentencia fue compartida este 14 de julio por la FGJEM en sus canales oficiales. Asimismo, fueron habilitados distintos canales de denuncia ciudadana para que quienes reconozcan a Figueroa Guardado como probable implicado en otro hecho delictivo puedan reportarlo. Los medios disponibles son el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 7028770.

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La Fiscalía identificó al responsable y obtuvo la orden de aprehensión

La FGJEM inició las investigaciones al conocer el caso. Las diligencias ministeriales permitieron identificar a Figueroa Guardado como el posible responsable del feminicidio. Con la evidencia suficiente en mano, solicitaron una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Una vez ejecutada la orden, fue puesto a disposición del juez e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Edomex, donde quedó bajo proceso formal por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental.

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Ha permanecido preso en un penal mexiquense desde su captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso legal siguió su curso. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó las pruebas que acreditaron tanto la comisión del delito como la responsabilidad directa de Figueroa Guardado en los hechos ocurridos en Naucalpan.

Al concluir el proceso, el juez acreditó la plena responsabilidad de Pablo Figueroa Guardado en el feminicidio de quien fuera su pareja y dictó una sentencia de 47 años y seis meses de prisión, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo.

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El Código Penal del Edomex fija penas de hasta 70 años por feminicidio

El artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de México establece una pena de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia para quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de 700 a 5 mil días multa.

La ley considera que existe feminicidio cuando la víctima y el responsable tenían una relación sentimental, afectiva o de confianza; cuando el cuerpo fue expuesto en un lugar público; o cuando existieron antecedentes de violencia familiar, entre otras circunstancias.

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El código no permite ningún beneficio ni reducción de pena para este tipo de delitos.

Edomex sigue registrando feminicidios: Miriam, estudiante de la UAEMéx

El Estado de México acumula casos de feminicidio cometidos por parejas o exparejas sentimentales. El pasado 13 de junio de 2026, Miriam, estudiante de 23 años de la carrera de Derecho en la UAEMéx, fue asesinada con un objeto punzocortante al interior de un domicilio en la colonia Santa María Nativitas, en Chimalhuacán.

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El presunto responsable, identificado como Francisco Iván “N”, era su expareja sentimental. Tras la agresión, huyó del municipio. La FGJEM lo localizó mediante geolocalización celular en la colonia San Nicolás Tlaminca, en Texcoco, donde fue detenido.

Imagen compuesta con el retrato de Miriam y el de Francisco N, detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presunto responsable de su feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez con sede en Nezahualcóyotl lo vinculó a proceso el 18 de junio y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El imputado permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

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