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Andropausia, el proceso biológico en hombres igual a la menopausia, entra al debate en CDMX: buscan implementar programa de difusión

La minimización o desconocimiento de este proceso biológico agrava sus consecuencias y enfermedades asociadas, como el cáncer de próstata

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Un 83% de los pacientes con disfunción eréctil severa que recibieron esta formulación reportaron una mejora en sus erecciones (iStock)
Un 83% de los pacientes con disfunción eréctil severa que recibieron esta formulación reportaron una mejora en sus erecciones (iStock)

La discusión sobre la andropausia y sus implicaciones en la población entró en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México luego de que la diputada Iliana Ivón Sánchez Chávez, de Morena, propusiera que la Secretaría de Salud Pública implemente un programa de difusión sobre este proceso biológico por el que atraviesan los hombres, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al cáncer de próstata en hombres mayores de 40 años y revertir la falta de información que retrasa diagnósticos y tratamientos.

En México, cada año se reportan más de 7 mil muertes por cáncer de próstata y se detectan 26 mil casos nuevos. Sánchez Chávez advirtió que el 70% de los pacientes que buscan atención médica ya están en una etapa avanzada, lo que reduce las posibilidades de tratamiento y supervivencia. En este contexto, la legisladora de Morena señaló que la promoción del conocimiento sobre la andropausia es clave para vencer el miedo, la desinformación y los prejuicios que impiden a los hombres acudir a revisiones preventivas.

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La propuesta, presentada en la Comisión Permanente del Congreso capitalino el 8 de julio y turnada a comisiones para su análisis, busca que se coordinen esfuerzos con las 16 alcaldías de la capital. El planteamiento es aprovechar los recursos clínicos y humanos disponibles para ofrecer conferencias, distribuir folletos informativos en centros de trabajo y desarrollar campañas específicas. El objetivo es que los varones reconozcan los síntomas iniciales no solo del cáncer de próstata, sino del climaterio masculino en general.

Andropausia: el proceso biológico masculino

La andropausia, también llamada climaterio masculino, representa una disminución progresiva de la testosterona y otros cambios hormonales a partir de los 40 años. Este fenómeno se manifiesta en el ámbito físico, emocional y conductual. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la irritabilidad, el insomnio, la ansiedad, la disminución de la libido y la disfunción eréctil, además del aumento de peso y la fatiga persistente.

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De acuerdo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) estos síntomas se asocian principalmente a la baja de testosterona, la cual influye no solo en la función sexual, sino también en la estructura ósea, la masa muscular, la piel, el cabello y el estado de ánimo.

El desconocimiento o la minimización de estos signos provoca que muchos hombres no busquen atención médica oportuna, agravando las consecuencias de la andropausia y de enfermedades asociadas, como el cáncer de próstata.

El manejo de la andropausia requiere estrategias combinadas: la consulta médica para valorar los niveles hormonales, el ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada y el acceso a apoyo emocional o psicológico. Los médicos pueden recomendar terapia de reemplazo hormonal en casos específicos, pero insisten en la importancia de la intervención temprana.

Cáncer de próstata y factores de riesgo

La iniciativa presentada por Sánchez Chávez destaca que la detección temprana es el principal reto para reducir la mortalidad por cáncer de próstata. Los grupos de mayor riesgo incluyen a quienes tienen antecedentes familiares directos, sufren obesidad, presentan hiperlipidemias o infecciones recurrentes, consumen tabaco y alcohol, o mantienen dietas altas en carnes rojas y carbohidratos.

La legisladora subraya la necesidad de superar las barreras culturales, el miedo a los procedimientos médicos y el estigma asociado a la salud masculina. La información y la sensibilización, sostiene, pueden motivar a más hombres a realizarse revisiones periódicas y atender síntomas como la micción frecuente, el dolor, la presencia de sangre en la orina o el goteo, señales que suelen ser ignoradas hasta etapas avanzadas.

El documento turnado a las Comisiones Unidas de Salud y de Alcaldías y Límites Territoriales busca sentar un precedente en la política pública capitalina sobre el climaterio masculino. La expectativa es que la difusión y la educación sobre la andropausia contribuyan a mejorar los índices de detección temprana y atención médica de los hombres mayores de 40 años en la Ciudad de México.

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