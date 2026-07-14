México

Ni París ni Versalles: pareja elige el Metro Hidalgo de la CDMX para sus fotos de boda y se vuelven virales

Los novios aprovecharon la remodelación de la estación para realizar una sesión fotográfica que sorprendió a usuarios de redes sociales

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Una pareja aprovechó las instalaciones de la estación Hidalgo del Metro CDMX para hacer su sesión de fotos para su boda dentro de las instalaciones.

Una pareja de recién casados convirtió al Metro Hidalgo de la Ciudad de México en el escenario de su sesión fotográfica y terminó acaparando la atención de miles de usuarios en redes sociales. Vestidos con traje y vestido de novia, ambos recorrieron los pasillos y andenes de la estación de la Línea 2, cuya reciente remodelación la transformó en uno de los sitios más comentados de la capital.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de TikTok Metro Viral, donde se observa a la pareja posando entre los nuevos espacios de la estación mientras decenas de pasajeros se detenían para observar la escena. Algunos aprovecharon el momento para sacar su teléfono celular y grabar videos o tomar fotografías del improvisado escenario nupcial.

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La renovada imagen del Metro Hidalgo, caracterizada por candelabros dorados, lámparas de estilo clásico, acabados tipo mármol y detalles inspirados en la arquitectura de palacios europeos, sirvió como fondo para las fotografías de los novios, quienes rápidamente se volvieron tendencia en distintas plataformas digitales.

La remodelación del Metro Hidalgo volvió a ser protagonista

(TikTok / Metro Viral)
(TikTok / Metro Viral)

La sesión fotográfica generó una ola de comentarios entre los internautas. Mientras algunos destacaron la originalidad de la pareja, otros señalaron que el renovado aspecto de la estación justificaba la elección del lugar.

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“Pero si se hubieran tomado fotos en el metro de París nadie los estaría criticando. El metro quedó bello”; “Entonces la mía debe ser en metro Lindavista”; “Y aquí la pregunta: Ustedes hubieran preferido edición con IA o irlas a tomar así como está pareja?”; “Que elegancia la de Francia”; “La gente no es naca ... Es romántica”, fueron algunos de los mensajes publicados por usuarios tras viralizarse las imágenes.
(TikTok / Metro Viral)
(TikTok / Metro Viral)

La escena volvió a colocar en el centro de la conversación a la estación Hidalgo, que meses atrás ya había causado revuelo por la remodelación realizada como parte de los trabajos de modernización previos al Mundial de Futbol de 2026.

Las modificaciones rompieron con la imagen tradicional del Sistema de Transporte Colectivo al incorporar elementos decorativos poco habituales en una estación del Metro, entre ellos grandes candelabros, iluminación de estilo clásico y acabados que recuerdan construcciones europeas.

(TikTok / Metro Viral)
(TikTok / Metro Viral)

El contraste con la apariencia funcional que históricamente ha caracterizado al Metro de la Ciudad de México provocó una avalancha de memes y publicaciones en redes sociales. Algunos usuarios compararon la estación con escenarios de Harry Potter, Titanic, un hotel de lujo, un salón de eventos e incluso con el Palacio de Versalles.

No faltaron quienes acudieron únicamente para fotografiarse junto a los candelabros o grabar videos para redes sociales, mientras que otros bromearon asegurando que el lugar “daba ganas de hablar francés”, convirtiendo al Metro Hidalgo en uno de los sitios más fotografiados de la capital.

Usuarios de redes ironizaron disfraces de época emulando películas como La Bella y la Bestia aprovechando el candelabro principal del Metro Hidalgo
Usuarios de redes ironizaron disfraces de época emulando películas como La Bella y la Bestia aprovechando el candelabro principal del Metro Hidalgo

Sin embargo, la remodelación también despertó opiniones encontradas. Algunos ciudadanos cuestionaron que se destinaran recursos para modificar la imagen de la estación mientras persisten problemas históricos en distintas líneas del Metro, como filtraciones, retrasos en el servicio, averías y el deterioro de la infraestructura.

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Pese a ello, el aspecto renovado del inmueble continúa atrayendo visitantes y generando contenido en redes sociales. La sesión fotográfica de la pareja es el ejemplo más reciente del impacto que ha tenido la transformación del lugar, demostrando que el Metro Hidalgo pasó de ser una simple estación de transbordo a convertirse en un escenario inesperado para sesiones fotográficas, videos virales e incluso fotografías de boda.

memes candelabros metro hidalgo
(Redes sociales)

Con el paso de las semanas, los candelabros dorados y la decoración inspirada en palacios europeos han consolidado al Metro Hidalgo como uno de los puntos más comentados de la Ciudad de México, donde el transporte público también se ha convertido en un atractivo para creadores de contenido y visitantes que buscan una imagen diferente para compartir en redes sociales.

Metro Hidalgo
Junto a los memes, varios usuarios cuestionaron las prioridades del gasto. (Captura de pantalla X)

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