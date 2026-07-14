Senado de México respalda denuncias de Gobierno ante EE.UU. por muerte de 17 mexicanos

Ciudad de México, 13 jul (EFE).- El Senado de México dijo este lunes que "respalda firmemente las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas" por el Estado mexicano ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos en ese país a manos de autoridades migratorias.

Además, exigió "el esclarecimiento pleno de los hechos mediante investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes" que conduzcan al deslinde de responsabilidades y garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familiares.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en una conferencia que su Gobierno presentaría este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de EE.UU. y fiscalías estatales por las muertes de connacionales en ese país a manos de autoridades migratorias, en una nueva escalada de las acciones emprendidas por su Administración ante presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.

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Sheinbaum precisó que entre los casos se encuentra el de un mexicano fallecido recientemente durante un operativo migratorio en Houston, cuya muerte es investigada por autoridades locales y federales estadounidenses.

Además, señaló que las denuncias responden a la preocupación de México por "presuntas violaciones a los derechos humanos" de mexicanos en centros de detención y por la muerte de tres connacionales en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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La gobernante mexicana también pidió a la Comisión Permanente del Congreso que se pronuncie sobre el tema.

"Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos", expresó.

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Más tarde, en un comunicado emitido este lunes, el Senado mexicano reafirmó el principio de soberanía de cada Estado para diseñar y aplicar sus políticas y leyes migratorias.

No obstante, "reiteramos con firmeza que ninguna acción de autoridad o directriz de seguridad puede justificarse por encima del derecho irrestricto a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que ambos países son parte".

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El Senado indicó que dará "seguimiento puntual y sistemático al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular brindada a las familias", para lo cual solicitará informes periódicos a las autoridades competentes.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, además de este caso se han registrado múltiples fallecimientos de connacionales en centros de detención migratoria y durante operativos de las autoridades estadounidenses desde el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. EFE

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