La Suprema Corte explica la función de sus ponencias tras polémica por cifras de asesores

El Alto Tribunal informa que los equipos de apoyo a ministras y ministros incluyen secretarías, coordinaciones, auxiliares y personal operativo, con tareas de análisis de expedientes, elaboración de proyectos, dictámenes entre áreas e investigación jurídica. Crédito: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este 13 de julio de 2026 una tarjeta informativa en la que precisó que el personal que integra las ponencias de las y los ministros no corresponde únicamente a la figura de “asesores”, como se ha señalado en información difundida previamente. El documento, publicado a través de la cuenta oficial de la Corte en X, busca aclarar la naturaleza de estos equipos de trabajo.

¿Qué dice el comunicado oficial?

De acuerdo con el texto difundido por el Alto Tribunal, cada ministra y ministro cuenta con un equipo técnico de trabajo, conocido como ponencia, que apoya el desarrollo de la función jurisdiccional. Según la SCJN, estas ponencias se integran por personas servidoras públicas de distintos niveles jerárquicos, entre ellas:

PUBLICIDAD

Secretarios y coordinadores de ponencia

Secretarias y secretarios de estudio y cuenta, así como sus adjuntos

Secretarias y secretarios auxiliares

Auxiliares de acuerdos

Profesionales operativos

Según el comunicado, estas personas tienen funciones definidas como analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar proyectos de otras ponencias y realizar investigaciones jurídicas.

El dato sobre el personal técnico

La tarjeta informativa precisa que el personal técnico altamente calificado representa el 65.4% del equipo de cada ponencia, mientras que el 34.6% restante corresponde a personal de apoyo técnico, administrativo y operativo.

PUBLICIDAD

La justificación sobre la ponencia del ministro presidente

El documento también aborda el caso de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, cuya ponencia registra la plantilla más baja del pleno. Según la SCJN, cada ponencia cuenta con un techo presupuestal previamente asignado y, conforme al catálogo de puestos autorizado, la distribución de plazas corresponde a cada ministra o ministro según las necesidades de su equipo.

En particular, de acuerdo con el comunicado, la ponencia del ministro presidente es 40% menor al resto de los equipos, debido a que, conforme al Acuerdo General Número 1/2025 (12a.), no elabora proyectos de resolución en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales.

PUBLICIDAD

La postura de la Corte frente a las versiones previas

El comunicado concluye que es inexacto referirse a todo el personal de las ponencias como “asesores”, ya que —según el propio documento— se trata de personas servidoras públicas con cargos, funciones y perfiles especializados, cuya labor calificó como indispensable para el desarrollo de la función jurisdiccional del tribunal.

El texto fue difundido como un documento con fines de divulgación, luego de que en días previos circularan cifras sobre el número de integrantes por ponencia, encabezadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama con 95 personas, y con la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en el lugar más bajo, con 45.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la SCJN no ha difundido un desglose público con el nombre y cargo específico de cada integrante por ponencia.