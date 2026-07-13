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Exdirector de Pemex podría salir libre este martes: esto dice su defensa

El abogado de Víctor Rodríguez Padilla busca salida alterna en audiencia clave de este martes por caso de violencia familiar

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(Foto: Especial)
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Cuernavaca, Morelos. El abogado defensor de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, confirmó que este martes se realizará una nueva audiencia en la que se buscará una salida alterna que podría derivar en la libertad de su cliente.

De acuerdo con declaraciones del defensor a medios, la audiencia programada para mañana es de “mero trámite”, aunque reconoció que, conforme al sistema de justicia penal acusatorio vigente, existe la posibilidad de aplicar figuras de justicia restaurativa.

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¿De qué trata la audiencia de este martes?

Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso este lunes tras ser señalado por hechos de violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, y de su hijo, según información difundida por el periodista Enrique Domínguez.

El abogado defensor explicó que la diligencia de mañana corresponde a un incidente procesal distinto a la vinculación a proceso ya desahogada, y que en dicha audiencia podría discutirse un posible acuerdo reparatorio.

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Consultado sobre si su cliente podría obtener la libertad tras esta diligencia, el defensor respondió:

“Sí, si se aplica la ley, sí.”

El abogado del exdirector de Pemex señala que la diligencia será de trámite, pero abre la puerta a figuras de justicia restaurativa que, de proceder, permitirían que su representado deje la prisión

Los elementos de un posible acuerdo reparatorio

Según lo expuesto por el propio abogado, un acuerdo de este tipo contemplaría, de manera general:

  • Un componente económico de reparación del daño, tanto para la esposa como para el hijo del imputado.
  • Algún compromiso adicional por parte del acusado, sin que se hayan detallado más condiciones hasta el momento.

El defensor no precisó montos ni plazos, y señaló que dichos elementos están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tratamiento psicológico, entre los temas abordados

Cuestionado sobre si se contempla algún tipo de atención psicológica o psiquiátrica para su representado —similar a la que, según se mencionó, también se habría planteado para la parte denunciante—, el abogado indicó que dicho acompañamiento “es parte de los elementos que tendrá que cumplir” el imputado.

Estado de salud y ánimo del imputado

Respecto a las condiciones en las que se encuentra Rodríguez Padilla tras su vinculación a proceso, el defensor señaló que su cliente ya recibió los medicamentos correspondientes y que, en términos generales, se encuentra bien de salud.

En cuanto a su estado anímico, el abogado evitó abundar en detalles, aunque comentó:

“Supongo que anímicamente no está del todo bien, porque nadie está perfectamente bien anímicamente privado de la libertad.”

El hijo del exdirector de Pemex presenciaba la violencia ejercida en contra de su madre.
El hijo del exdirector de Pemex presenciaba la violencia ejercida en contra de su madre.

Una carta que generó dudas entre reporteros

Durante el encuentro con medios, se cuestionó al defensor sobre una carta leída este lunes, presuntamente relacionada con la esposa del imputado. Ante la pregunta directa de si dicho documento fue pactado con ella, el abogado se limitó a señalar que ya había respondido previamente, sin ofrecer mayor precisión pública al respecto.

Asimismo, ante el cuestionamiento de si Rodríguez Padilla tenía conocimiento de dicha carta, el defensor indicó que “no lo sabe”.

Hasta el momento, no ha sido confirmado oficialmente si el acuerdo reparatorio será presentado formalmente en la audiencia de este martes, ni los términos exactos que podría contener.

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