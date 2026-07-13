Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

Con una inversión de 820 mdp, la obra beneficiará a 780 mil 441 habitantes (SICT)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que la construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz está en su etapa final al registrar un avance del 80 por ciento.

Con una inversión de 820 millones de pesos, se prevé que esta obra estratégica abra a la circulación vehicular en agosto próximo, en beneficio de 780 mil 441 habitantes.

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Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz

El puente de 2 km de longitud permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los traslados. (SICT)

El Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz es una nueva infraestructura que busca mejorar la movilidad en una de las zonas logísticas más importantes del país.

Se trata de un paso superior de dos kilómetros de longitud, compuesto por dos cuerpos y dos carriles por sentido, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 25 minutos en sus traslados diarios.

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La obra, que inició su construcción en julio de 2025, se desarrolló por etapas. Primero se liberaron las laterales para no interrumpir el flujo vehicular y posteriormente se construyeron los carriles centrales.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya concluyó el montaje de 264 trabes y el colado de las losas. Actualmente, se encuentran en proceso la construcción del muro mecánicamente estabilizado y el tendido de la carpeta asfáltica en el cuerpo B, además de diversas obras complementarias.

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Nueva infraestructura vial en Veracruz

Ya una vez concluido, facilitará el acceso al puerto y mejorará la conectividad para el transporte de mercancías y personas en la región. (SICT)

Ubicado sobre la vía Xalapa-Veracruz de la Carretera Federal MEX-140, el distribuidor generará 2,460 empleos y beneficiará directamente a habitantes de municipios como Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa.

La SICT destaca que este proyecto fortalece la movilidad y el desarrollo regional, al consolidar una infraestructura vial moderna y sostenible. Además de mejorar los tiempos de traslado, la obra apunta a impulsar el desarrollo social y económico del estado de Veracruz, en especial en torno a uno de los puertos clave para la economía nacional.

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