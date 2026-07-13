México

Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

Con una inversión de 820 mdp, la obra beneficiará a 780 mil 441 habitantes

Guardar
Google icon
Con una inversión de 820 mdp, la obra beneficiará a 780 mil 441 habitantes (SICT)
Con una inversión de 820 mdp, la obra beneficiará a 780 mil 441 habitantes (SICT)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que la construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz está en su etapa final al registrar un avance del 80 por ciento.

Con una inversión de 820 millones de pesos, se prevé que esta obra estratégica abra a la circulación vehicular en agosto próximo, en beneficio de 780 mil 441 habitantes.

PUBLICIDAD

Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz

El puente de 2 km de longitud permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los traslados. (SICT)
El puente de 2 km de longitud permitirá ahorros de hasta 25 minutos en los traslados. (SICT)

El Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz es una nueva infraestructura que busca mejorar la movilidad en una de las zonas logísticas más importantes del país.

Se trata de un paso superior de dos kilómetros de longitud, compuesto por dos cuerpos y dos carriles por sentido, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 25 minutos en sus traslados diarios.

PUBLICIDAD

La obra, que inició su construcción en julio de 2025, se desarrolló por etapas. Primero se liberaron las laterales para no interrumpir el flujo vehicular y posteriormente se construyeron los carriles centrales.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya concluyó el montaje de 264 trabes y el colado de las losas. Actualmente, se encuentran en proceso la construcción del muro mecánicamente estabilizado y el tendido de la carpeta asfáltica en el cuerpo B, además de diversas obras complementarias.

Nueva infraestructura vial en Veracruz

Ya una vez concluido, facilitará el acceso al puerto y mejorará la conectividad para el transporte de mercancías y personas en la región. (SICT)
Ya una vez concluido, facilitará el acceso al puerto y mejorará la conectividad para el transporte de mercancías y personas en la región. (SICT)

Ubicado sobre la vía Xalapa-Veracruz de la Carretera Federal MEX-140, el distribuidor generará 2,460 empleos y beneficiará directamente a habitantes de municipios como Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Jamapa.

La SICT destaca que este proyecto fortalece la movilidad y el desarrollo regional, al consolidar una infraestructura vial moderna y sostenible. Además de mejorar los tiempos de traslado, la obra apunta a impulsar el desarrollo social y económico del estado de Veracruz, en especial en torno a uno de los puertos clave para la economía nacional.

Temas Relacionados

VeracruzInfraestructuraDistribuidor VialCirculación vehicularmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Monreal cierra filas en defensa de migrantes asesinados en EEUU, tras llamado de Sheinbaum

El gobierno de México inicia estrategia jurídica por muertes de mexicanos en Estados Unidos el día de hoy, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Ricardo Monreal cierra filas en defensa de migrantes asesinados en EEUU, tras llamado de Sheinbaum

Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026 ¿Adiós Europa?

El mediocampista tuvo un gran rendimiento con la Selección Mexicana en la justa mundialista

Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026 ¿Adiós Europa? 

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 13 de julio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 13 de julio

Imputan a pareja de agente ministerial por presunta inducción al suicidio feminicida en Jalisco

Ernesto “N” fue llevado ante un juez por la muerte de Flor Leticia Aceves Cuevas; la Fiscalía sostiene que durante la relación ejerció amenazas y violencia psicológica contra la víctima

Imputan a pareja de agente ministerial por presunta inducción al suicidio feminicida en Jalisco

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús de la CDMX hoy 13 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús de la CDMX hoy 13 de julio?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: imputan a pareja de agente ministerial por presunta inducción al suicidio feminicida en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: imputan a pareja de agente ministerial por presunta inducción al suicidio feminicida en Jalisco

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Ejército realizará simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara: habrá bloqueos carreteros a las 13:00 horas

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

¿“Arresto” o “traslado”? Las palabras que dividen al FBI y al gobierno mexicano sobre la captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Memo Ochoa en Baby’O Acapulco: Carlos Slim Domit, entre los invitados

Los videos fake de Adamari López insultando a la Selección Mexicana que desataron su furia: “Son una vergüenza”

Fans le piden a Cynthia Klitbo no ser como Laura Zapata en La Casa de los Famosos México 4: “Una villana real”

DEPORTES

Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026 ¿Adiós Europa? 

Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026 ¿Adiós Europa? 

Abraham Alvarado brilla con medalla de oro para México dentro del Sunset Tour 2026 en los 800 m de Atletismo

Atlas hace oficial la salida de Diego Cocca a tan solo unos días de que inicie el Apertura 2026

Selección Mexicana Femenil presenta su convocatoria de 26 jugadoras rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México obtiene medalla de oro dentro del Tour NORCECA 2026 de Voleibol de Playa