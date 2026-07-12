Luna de Ciervo 2026: cuándo y a qué hora podrá verse la Luna llena de julio en México

Un grupo de personas observa la luna llena con telescopios y cámaras, mientras el paisaje de montañas y edificaciones se ilumina bajo la luz crepuscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Luna llena de julio de 2026, popularmente llamada Luna de Ciervo, será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del verano. Aunque no se trata de una “superluna” ni de un eclipse, su brillo y simbolismo la convierten en un evento ideal para quienes disfrutan de observar el cielo nocturno.

En México, el plenilunio alcanzará su punto máximo el miércoles 29 de julio, pero podrá apreciarse prácticamente llena desde la noche anterior y hasta el día siguiente, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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Si planeas verla, lo mejor será buscar un sitio con poca contaminación lumínica, un horizonte despejado y consultar previamente el pronóstico del tiempo para aumentar las posibilidades de disfrutar este espectáculo natural.

¿Cuándo y a qué hora será la Luna de Ciervo 2026 en México?

La Luna de Ciervo 2026 alcanzará su fase llena el miércoles 29 de julio.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el momento exacto del plenilunio ocurrirá a las 14:36 horas UTC, lo que equivale aproximadamente a las 8:36 de la mañana (tiempo del centro de México). Debido a que sucederá durante el día, la mejor oportunidad para admirarla será la noche del 28 de julio, así como la del 29 de julio, cuando seguirá luciendo prácticamente completa.

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Como ocurre con todas las lunas llenas, el satélite natural de la Tierra saldrá por el horizonte oriental al atardecer y permanecerá visible durante gran parte de la noche.

¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

El nombre Luna de Ciervo proviene de antiguas comunidades indígenas de Norteamérica, especialmente de los pueblos algonquinos, que utilizaban las fases lunares para marcar el paso de las estaciones.

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En julio, los ciervos machos comienzan a desarrollar una nueva cornamenta recubierta por una suave capa de piel aterciopelada, de ahí que esta Luna llena recibiera ese nombre. Con el paso del tiempo, la denominación fue adoptada por distintos calendarios astronómicos y continúa utilizándose hasta la actualidad.

Dependiendo de la región y de la tradición cultural, este plenilunio también ha sido conocido como:

Luna del Trueno , por las tormentas eléctricas frecuentes durante julio.

Luna del Heno , relacionada con la temporada de cosecha.

Luna del Salmón, en algunas comunidades del norte de América.

Estos nombres no describen cambios físicos en la Luna, sino que reflejan acontecimientos naturales característicos de la época del año.

Consejos para ver la Luna llena de julio desde México

Aunque la Luna de Ciervo será visible a simple vista desde cualquier parte del país, hay algunas recomendaciones que pueden mejorar la experiencia:

Busca un lugar alejado de las luces intensas de las ciudades.

Elige espacios elevados o con un horizonte despejado hacia el este.

Consulta el pronóstico meteorológico para evitar cielos nublados.

Comienza la observación poco después del atardecer, cuando la Luna aparezca sobre el horizonte.

Si cuentas con binoculares o un telescopio, podrás apreciar mejor algunos mares y cráteres de la superficie lunar.

Además, quienes disfrutan de la fotografía nocturna encontrarán en este evento una excelente oportunidad para capturar imágenes del satélite natural junto con paisajes urbanos o naturales.

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¿Habrá otros fenómenos astronómicos en julio de 2026?

Además de la Luna de Ciervo, julio ofrecerá otros eventos interesantes para los aficionados a la astronomía.

Durante el mes podrán observarse distintas conjunciones entre la Luna y algunos planetas, además de varias lluvias de meteoros, cuyo máximo de actividad ocurrirá hacia finales de julio y principios de agosto. En condiciones favorables, estos fenómenos podrán apreciarse sin necesidad de instrumentos especializados.

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Para quienes siguen el calendario lunar, las principales fases de julio de 2026 serán:

7 de julio: cuarto menguante.

14 de julio: luna nueva.

21 de julio: cuarto creciente.

29 de julio: Luna llena o Luna de Ciervo.

Así, la Luna de Ciervo 2026 marcará uno de los momentos más llamativos del calendario astronómico de julio y ofrecerá una oportunidad perfecta para disfrutar del cielo nocturno desde cualquier rincón de México, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

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