Carlos Slim ve sólida la relación comercial entre México y EU pese a la incertidumbre sobre el T-MEC

Carlos Slim afirmó que la relación comercial entre México y Estados Unidos continuará independientemente del futuro del T-MEC. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

El empresario mexicano Carlos Slim Helú afirmó que la relación comercial entre México y Estados Unidos seguirá siendo uno de los principales motores económicos de América del Norte, independientemente de las negociaciones futuras o del destino del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su participación en el acto conmemorativo organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A. C. (UMAI), donde recibió un reconocimiento, el presidente honorario de Grupo Carso sostuvo que las economías de ambos países mantienen una relación de complementariedad que hace difícil pensar en una ruptura del intercambio comercial.

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Slim consideró que México y Estados Unidos no compiten directamente en la mayoría de los sectores estratégicos, sino que forman parte de una misma cadena de producción e integración industrial, situación que beneficia a ambas naciones.

"México y Estados Unidos son muy complementarios, no somos competidores. O sea, somos muy complementarios“, expresó el empresario durante su intervención.

México, pieza clave para las cadenas de suministro

El magnate señaló que Estados Unidos necesita mantener una estrecha relación con México para fortalecer sus cadenas de suministro y disminuir la dependencia que aún mantiene respecto a productos manufacturados en China.

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La primera revisión conjunta del T-MEC confirmó la continuidad del acuerdo comercial por al menos diez años más. REUTERS/Rebecca Cook/Foto de archivo

Afirmó que, de no aprovechar la capacidad productiva instalada en territorio mexicano, el mercado estadounidense tendría que seguir importando una parte importante de los bienes que actualmente se elaboran en plantas ubicadas en México.

Slim destacó que una parte significativa de la producción nacional ya no corresponde únicamente a empresas mexicanas, sino también a compañías estadounidenses que operan desde hace años en el país.

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Como ejemplo mencionó a la industria automotriz, donde fabricantes como General Motors y Ford mantienen operaciones integradas entre ambos lados de la frontera.

De acuerdo con el empresario, este modelo de producción compartida demuestra que la economía de América del Norte funciona de manera regional y que ambos países dependen mutuamente para mantener la competitividad frente a otras economías.

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Prevé que el comercio continuará con nuevos acuerdos

Carlos Slim sostuvo que, independientemente del nombre o la estructura jurídica de los futuros mecanismos de cooperación, el comercio entre México y Estados Unidos continuará desarrollándose durante los próximos años.

El empresario destacó que las cadenas de suministro entre ambos países son altamente complementarias. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

En ese sentido, consideró que siempre existirán tratados, convenios o acuerdos que permitan mantener el flujo de inversiones, manufacturas y exportaciones entre ambos mercados.

“Yo creo que la actividad comercial de México con Estados Unidos va a continuar siempre, en los próximos años. No sé, con un tratado A o X o Y, como sea, pero va a haber tratados y acuerdos“, afirmó.

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Las declaraciones del empresario ocurren en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, luego de que distintos sectores económicos han seguido de cerca el proceso de revisión previsto en el propio tratado.

Concluye la primera revisión del T-MEC

Este miércoles concluyó la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la cual se realizó de manera virtual con la participación de representantes de los tres países.

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Al término del encuentro se confirmó que el acuerdo comercial permanecerá vigente por al menos diez años más, conforme al mecanismo de evaluación establecido en el propio tratado.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó mediante un comunicado que el proceso permitió ratificar la continuidad del T-MEC, al tiempo que recordó que el convenio contempla revisiones periódicas para determinar su renovación por nuevos periodos de 16 años.

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El tratado, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, constituye actualmente el principal marco jurídico que regula el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, una de las regiones económicas más importantes del mundo.

Las declaraciones de Carlos Slim coinciden con la visión de diversos sectores empresariales que consideran que la integración productiva alcanzada entre México y Estados Unidos tras décadas de cooperación hace poco probable un rompimiento de la relación económica, aun cuando en el futuro puedan modificarse las reglas o los mecanismos que la regulan.

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