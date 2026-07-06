La ayuda a Venezuela continúa: Topos México solicita personas voluntarias para empaquetar viveres

Voluntarios de Topos México organizan y cargan cajas con ayuda humanitaria destinada a Venezuela en un muelle de despacho. (@topos)

Topos México, organización rescatista que ha ayudado a la búsqueda de personas en los edificios colapsados, pide voluntarios para cargar ayuda hacia Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio y convocó a ciudadanos a sumarse este lunes en Ciudad de México para apoyar la operación. En su mensaje publicado en su cuenta oficial en ‘X’, la brigada llamó a participar en la “clasificación de insumos”, la carga del camión y la descarga del apoyo humanitario en el aeropuerto.

La organización publicó la convocatoria y agradeció a “todos los voluntarios, donantes y personas solidarias” que han respaldado la misión. En el mismo mensaje indicó que la nueva jornada de apoyo se realizará el lunes 6 de julio, a las 8:00 a.m., en dos sedes de la capital mexicana:

PUBLICIDAD

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. , en la alcaldía Iztapalapa.

El centro de acopio de Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez.

La convocatoria ocurre después del doble terremoto que golpeó a Venezuela el miércoles 24 de junio. De acuerdo con cifras citadas por EFE y atribuidas al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el saldo reportado al corte del 5 de julio es de 3 mil 342 fallecidos, 16 mil 740 heridos y 6 mil 462 personas rescatadas por brigadistas nacionales e internacionales. La búsqueda de sobrevivientes y cuerpos sigue, mientras continúan los envíos de enseres.

Members of the Mexican rescue team known as the "Topos Tlatelolco Rescue Brigade" huddle as they prepare to depart for Venezuela, following two earthquakes, at Benito Juarez international airport in Mexico City, Mexico June 26, 2026. REUTERS/Henry Romero

Topos México pidió a quienes puedan dedicar algunas horas que acudan para acelerar la salida de la nueva carga “de forma segura, organizada y en el menor tiempo posible”. Asimismo, la brigada que durante la semana pasada se dedicó a recopilar objetos para acopio agradeció a las personas solidarias: “Gracias por seguir demostrando que la solidaridad no conoce fronteras”.

PUBLICIDAD

Gobierno de México envía dos buques con 388 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Dos buques de la Armada de México zarparon el pasado domingo 05 de julio desde Veracruz con 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria para los afectados por los sismos en Venezuela, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El cargamento equivale a cerca de 388 toneladas e incluye alimentos, agua, medicamentos e insumos médicos.

La SRE detalló que los buques enviados son el ARM Isla Holbox (BAL-02) y el ARM Huasteco (AMP-01). El envío, responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte de acciones de cooperación internacional por la emergencia en Venezuela.

PUBLICIDAD

El Isla Holbox transporta alrededor de 1,750 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, además de cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de producir mil litros de agua purificada por hora cada una y personal especializado para operarlas, de acuerdo con la Semar y la SRE. El Huasteco lleva otros 253 metros cúbicos de alimentos, agua, productos de aseo e insumos médicos con el mismo destino.

La Secretaría de Marina encabezó el operativo logístico para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.

Los insumos se reúnen con donaciones en centros de acopio instalados en la Ciudad de México y luego se concentran en instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz para su embarque. En la maniobra participan 100 integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias con apoyo de maquinaria especializada, entre ella una grúa y dos montacargas, agregan.

PUBLICIDAD

La Semar y la SRE indicaron que este envío se suma al apoyo aéreo realizado días antes, cuando un avión militar mexicano despega hacia Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica para fortalecer la atención en las zonas afectadas.