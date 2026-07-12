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Videos contradicen la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente de ICE, señala análisis The Washington Post

Imágenes de cámaras de seguridad analizadas por el medio norteamericano muestran la persecución previa al tiroteo

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Aparecen nuevas imágenes de cámaras de seguridad y muestran la persecución previa al tiroteo donde murió Lorenzo Salgado Araujo (Meridith Kohut/The New York Times)
Aparecen nuevas imágenes de cámaras de seguridad y muestran la persecución previa al tiroteo donde murió Lorenzo Salgado Araujo (Meridith Kohut/The New York Times)

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad han puesto bajo escrutinio la actuación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el operativo en el que murió el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en Houston, Texas.

Los videos, obtenidos y analizados por The Washington Post, documentan cerca de seis minutos de la persecución de la camioneta blanca que conducía Salgado Araujo la mañana del martes 7 de julio, poco antes de las 7:00 horas. Aunque las grabaciones no captan con claridad el instante exacto en que un agente dispara, sí muestran una intensa movilización de vehículos federales sin distintivos y el seguimiento cercano al trabajador mexicano.

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El caso ha generado cuestionamientos debido a que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, lo que dificulta reconstruir con precisión el momento en que ocurrió el uso de la fuerza letal.

Familia y testigos contradicen la versión oficial

Los asistentes corean durante una protesta en respuesta a que un agente del ICE disparó fatalmente a un conductor mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, durante una parada de vehículo en Houston, Texas, EE. UU., el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Antranik Tavitian) REUTERS/Antranik Tavitian
Los asistentes corean durante una protesta en respuesta a que un agente del ICE disparó fatalmente a un conductor mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, durante una parada de vehículo en Houston, Texas, EE. UU., el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Antranik Tavitian) REUTERS/Antranik Tavitian

Según la reconstrucción realizada por el medio estadounidense, Salgado Araujo salió de su domicilio alrededor de las 5:50 de la mañana rumbo a su trabajo y posteriormente recogió a tres compañeros.

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Una hora después comenzó la persecución que terminó en una calle cercana a Canal Street.

Las imágenes muestran que, tras varios movimientos entre las camionetas, al menos tres agentes descendieron de sus vehículos y siguieron a pie la unidad del mexicano.

Pocos segundos después, la camioneta avanzó unos metros hasta detenerse. Los agentes rodearon el vehículo, sacaron al menos a uno de los pasajeros y lo esposaron.

Otro video posterior muestra a Lorenzo Salgado Araujo tendido junto a la puerta del conductor mientras dos oficiales permanecen a su lado intentando asistirlo.

De acuerdo con sus familiares, el mexicano recibió un disparo en el abdomen y posteriormente falleció debido a la gravedad de la herida.

Los tres trabajadores que viajaban con él declararon que el agente abrió fuego prácticamente al descender de su vehículo y aseguraron que Salgado Araujo nunca intentó atropellar a ningún oficial.

Tras el operativo, los tres acompañantes fueron detenidos por autoridades migratorias y permanecen bajo custodia.

DHS sostiene que el agente actuó en defensa propia

Los asistentes corean durante una protesta en respuesta a que un agente del ICE disparó fatalmente a un conductor mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, durante una parada de vehículo en Houston, Texas, EE. UU., el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Antranik Tavitian)
Los asistentes corean durante una protesta en respuesta a que un agente del ICE disparó fatalmente a un conductor mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, durante una parada de vehículo en Houston, Texas, EE. UU., el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Antranik Tavitian)

Horas después del incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Lorenzo Salgado utilizó su camioneta “como un arma” al intentar atropellar a un agente federal y que previamente habría impactado un vehículo de ICE.

De acuerdo con la versión oficial, el agente disparó en defensa propia. Sin embargo, el comunicado no identifica al oficial involucrado, tampoco especifica cuántos disparos realizó ni ofrece evidencia en video que respalde esa afirmación.

Las imágenes revisadas por The Washington Post muestran dos camionetas SUV negras sin identificación oficial siguiendo muy de cerca el vehículo de Salgado Araujo. En un momento, una de ellas bloquea parcialmente su paso, mientras otra circula en sentido contrario para interceptarlo.

Aunque en algunos tramos la visibilidad queda obstruida por árboles y edificios, los videos no muestran de manera evidente que la camioneta del mexicano embistiera deliberadamente a los vehículos oficiales.

Investigación continúa mientras surgen nuevas dudas

Un memorial improvisado está decorado con banderas, flores, velas y objetos cerca del lugar del tiroteo fatal del motorista mexicano Lorenzo Salgado Araujo por un agente del ICE en Houston, Texas (REUTERS/Antranik Tavitian)
Un memorial improvisado está decorado con banderas, flores, velas y objetos cerca del lugar del tiroteo fatal del motorista mexicano Lorenzo Salgado Araujo por un agente del ICE en Houston, Texas (REUTERS/Antranik Tavitian)

El vocero del DHS confirmó que la Oficina del Inspector General abrió una investigación sobre el tiroteo, mientras que el FBI realiza indagatorias por un presunto ataque contra un agente federal.

Por su parte, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, informó que las autoridades locales recopilan videos de vigilancia y declaraciones de testigos con el objetivo de reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Especialistas consideran que las grabaciones serán fundamentales debido a la ausencia de cámaras corporales en los agentes participantes.

En casos recientes relacionados con operativos migratorios, videos de vigilancia y grabaciones de testigos han contradicho versiones iniciales emitidas por autoridades federales, incrementando la exigencia de mayor transparencia.

Congresista afirma que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo

El alcalde de Houston, John Whitmire, escucha mientras la representante estadounidense Sylvia Garcia (D-TX) habla durante una conferencia de prensa sobre el tiroteo fatal del conductor mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del ICE (REUTERS/Antranik Tavitian)
El alcalde de Houston, John Whitmire, escucha mientras la representante estadounidense Sylvia Garcia (D-TX) habla durante una conferencia de prensa sobre el tiroteo fatal del conductor mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del ICE (REUTERS/Antranik Tavitian)

Otro elemento que ha intensificado la polémica es que la congresista demócrata Sylvia García aseguró haber sido informada por funcionarios de ICE de que Lorenzo Salgado Araujo no era la persona que originalmente buscaban los agentes.

El DHS indicó posteriormente que los oficiales habían observado semanas antes vehículos similares en una propiedad vinculada con una persona presuntamente indocumentada y que ese fue el motivo por el que comenzaron a seguir la camioneta.

Mientras continúan las investigaciones federales y locales, el caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza durante operativos migratorios en Estados Unidos, así como la necesidad de que los agentes de ICE utilicen cámaras corporales para garantizar transparencia y rendición de cuentas en incidentes donde hay pérdida de vidas humanas.

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