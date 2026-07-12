¿Qué es el método Wim Hof? La evidencia científica sobre la respiración usada para aliviar el estrés y el dolor muscular

Un hombre practica el método de respiración Wim Hof mientras descansa en un sofá en el interior de su casa. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El método Wim Hof se ha convertido en una de las técnicas de respiración más populares del mundo para reducir el estrés, mejorar la concentración y fortalecer la respuesta del organismo ante situaciones de presión. Su creador, el atleta neerlandés Wim Hof, sostiene que cualquier persona puede aprender a influir sobre funciones fisiológicas que durante décadas se consideraron automáticas.

Aunque varias investigaciones respaldan algunos de sus efectos sobre el sistema inmunológico y la respuesta al estrés, especialistas aclaran que no todas las afirmaciones atribuidas al método cuentan con evidencia científica concluyente.

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¿Qué es el método Wim Hof?

El método Wim Hof se basa en tres pilares: respiración consciente, exposición gradual al frío y entrenamiento mental.

Su componente más conocido consiste en una serie de respiraciones profundas seguidas de periodos breves de apnea controlada. El objetivo es modificar temporalmente la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre para provocar respuestas fisiológicas relacionadas con el sistema nervioso autónomo.

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Durante este proceso puede presentarse hormigueo en las extremidades o una sensación de mareo, por lo que la práctica debe realizarse sentado o acostado, nunca dentro del agua ni mientras se conduce un vehículo.

El método Wim Hof se basa en tres pilares: respiración consciente, exposición gradual al frío y entrenamiento mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios sobre el método

El interés científico por esta técnica aumentó tras investigaciones realizadas en la Universidad de Radboud, en Países Bajos. Uno de los estudios más citados, publicado en 2014, encontró que personas entrenadas con el método presentaron una respuesta inflamatoria menor después de recibir una endotoxina bacteriana, gracias a un incremento de adrenalina y de la proteína antiinflamatoria interleucina-10 (IL-10).

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Otras investigaciones también han observado beneficios potenciales relacionados con la tolerancia al estrés, la regulación del sistema nervioso autónomo y la percepción del bienestar.

Sin embargo, expertos subrayan que muchas afirmaciones difundidas por Wim Hof, como mejoras del 800% en la limpieza de toxinas cerebrales o incrementos del 300% en la capacidad cognitiva, provienen de declaraciones del propio atleta durante el pódcast Ultimate Human y no representan un consenso científico consolidado.

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Wim Hof, el famoso 'Hombre de Hielo', realiza uno de sus conocidos baños en aguas heladas, rodeado de bloques de hielo. (Instagram/iceman_hof)

¿Cómo se realiza?

La técnica de respiración suele dividirse en tres o cuatro rondas con el siguiente esquema:

Realizar entre 30 y 40 respiraciones profundas y rítmicas.

En la última exhalación, expulsar el aire sin vaciar completamente los pulmones y mantener una apnea entre uno y 2 minutos, siempre dentro de un límite cómodo .

Al sentir la necesidad de respirar, inhalar profundamente y conservar el aire durante unos 15 segundos antes de exhalar.

Este ejercicio induce una alcalosis respiratoria temporal por la disminución del dióxido de carbono, lo que permite prolongar la apnea durante más tiempo de lo habitual.

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La técnica de respiración suele dividirse en tres o cuatro rondas con el siguiente esquema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas veces al día hay que hacerlo?

El propio método recomienda practicar la respiración una vez al día, preferentemente por la mañana y antes del desayuno.

También puede realizarse por la tarde, siempre que hayan transcurrido al menos dos horas desde la última comida.

No se aconseja practicarla justo antes de dormir debido a que puede aumentar el estado de alerta. Tampoco debe realizarse en albercas, ríos, tinas o mientras se conduce, debido al riesgo de mareos o pérdida momentánea del conocimiento.

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¿Quién es Wim Hof?

Wim Hof nació en Países Bajos y es conocido internacionalmente como “El Hombre de Hielo” por su extraordinaria capacidad para soportar temperaturas extremas.

Su interés por el frío comenzó durante la adolescencia, cuando decidió sumergirse en un lago helado de Ámsterdam, experiencia que, según ha contado, transformó su forma de entender el funcionamiento del cuerpo humano.

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Desde entonces ha desarrollado un método que hoy enseña mediante cursos, talleres y conferencias en distintos países.

Un hombre valiente posa sin camisa y con gorro rosa frente a una majestuosa cascada parcialmente congelada, rodeado de nieve y hielo bajo un cielo azul claro. (Instagram/iceman_hof)

¿Qué logros ha realizado?

La fama de Wim Hof creció gracias a desafíos que captaron la atención de la comunidad científica y del público.

Entre sus hazañas destacan maratones descalzo en la Antártida, ascensos a grandes montañas como el Kilimanjaro y el Everest con ropa mínima, además de permanecer cerca de dos horas inmerso en hielo.

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Durante una entrevista en el pódcast Ultimate Human, Hof afirmó que su propósito consiste en demostrar que las personas pueden ejercer un mayor control sobre su organismo mediante la respiración, la exposición al frío y el entrenamiento mental.

Parte de esas afirmaciones coincide con estudios que documentan cambios fisiológicos medibles, aunque otras continúan bajo investigación y requieren mayor evidencia para confirmarse.