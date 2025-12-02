De su estado de salud al grado de estudios: 6 datos sobre Joaquín Guzmán López revelados en su audiencia

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y miembro central de la facción de Los Chapitos en el Cártel de Sinaloa, compareció en la Corte del Distrito Norte de Illinois para declararse culpable de delitos mayores, incluido el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

La audiencia, encabezada por la jueza Sharon Johnson Coleman, ahondó en los alcances del liderazgo criminal de Guzmán López y estableció las bases de su futuro judicial en Estados Unidos.

Los cargos aceptados por Guzmán López

Foto suministrada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que muestra a Joaquín Guzmán López tras ser arrestado en Texas. (Departamento de Estado de Estados Unidos via AP)

Durante la diligencia, la jueza y el fiscal federal presentaron y leyeron de manera individual los cargos formulados contra Guzmán López. El acusado aceptó y se declaró culpable de:

Conspiración para traficar narcóticos : reconocimiento formal de su participación en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

Crimen organizado y empresa criminal continua : aceptación de su papel como integrante y organizador dentro de una asociación que coordinaba de manera sistemática la cadena logística de drogas y el lavado de dinero desde Latinoamérica hasta territorio estadounidense.

Importación y distribución internacional de drogas : confesó participar en el contacto, transporte y almacenamiento de grandes cargamentos utilizando rutas marítimas, aéreas, terrestres y subterráneas.

Secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada: admitió haber liderado y ejecutado la operación que derivó en la captura engañosa y traslado de El Mayo a Estados Unidos, utilizando violencia y sedantes.

Su rol como líder de Los Chapitos

Los Chapitos es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Durante la audiencia, Joaquín Guzmán López identificó su lugar dentro de la estructura de Los Chapitos junto a sus hermanos Iván Archivaldo, Ovidio y Jesús Alfredo Guzmán.

Detalló que, tras la captura y extradición de “El Chapo”, asumió tareas claves en la coordinación del flujo de drogas, la asignación de recursos logísticos y la vigilancia de las rutas internacionales del tráfico ilícito.

Se reconoció como responsable tanto del manejo de recursos financieros de la organización como de la implementación de mecanismos para ocultar ingresos, transferir fondos y gestionar canales de distribución en diferentes estados de México y Estados Unidos.

El fiscal federal y el propio Guzmán López señalaron que el secuestro de Ismael Zambada García fue realizado por iniciativa y decisión interna de Guzmán López, creyendo que la entrega del capo sinaloense a las autoridades estadounidenses facilitaría el trato judicial en su propio caso.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Joaquín Guzmán López aceptó entregar 80 millones de dólares y colaborar plenamente con las autoridades de Estados Unidos. El fiscal señaló que, aunque la cooperación puede considerarse para una reducción de pena, la jueza mantiene la potestad de imponer condenas de hasta cadena perpetua según la gravedad y alcance de los delitos confesos.

La próxima audiencia de seguimiento fue programada para el 1 de junio de 2026, fecha en la que se evaluará la cooperación y se podría definir la condena final que enfrentará uno de los líderes más visibles del narcotráfico mexicano ante la justicia estadounidense.

Estado de salud, grado de estudios y más datos sobre él

Tras descartarse la pena de muerte, Joaquín Guzmán López podría cambiar su futuro si llega a un acuerdo con EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

Vestido con un uniforme naranja de prisión y haciendo gala de un inglés fluido, Guzmán López fue evaluado por la jueza, para ver su capacidad para entender el proceso.

En la interacción, Guzmán López se mostró atento y tranquilo, contestando con serenidad y precisión. A lo largo de la diligencia reveló detalles íntimos y formales, que completan el perfil del Chapito más reservado, entre ellos:

1. Su conocimiento de inglés

Aunque el protocolo en cortes estadounidenses sugiere el uso de un intérprete para acusados de origen extranjero, Guzmán López utilizó solo el idioma inglés durante la audiencia, intercambiando respuestas directas con la jueza.

Su comprensión y soltura reflejaron años de exposición a la cultura y lenguaje angloparlante.

2. Estado de salud

Según reportes de Jon Seidel del Chicago Sun-Times, Guzmán López admitió frente a la jueza que padece hipertensión arterial y toma medicamento para controlar síntomas de ansiedad.

“Joaquín Guzmán López se presentó a su audiencia del lunes vestido con un uniforme naranja de prisión, y respondió en inglés a las preguntas de la jueza federal Sharon Johnson Coleman. Le habló acerca de su presión arterial alta y de que toma medicación para la ansiedad para controlar síntomas físicos”, expresó en su crónica.

3. Estado civil y vida familiar

Al responder el interrogatorio de rutina, el acusado afirmó estar casado. Aunque no especificó mayores detalles sobre su vida de pareja ni si tiene hijos. Hasta el momento se sabe que Adriana Meza Torres es la pareja de Ovidio Guzmán; Elsa Félix Beltrán lo es de Iván Archivaldo; y Zulema Aracely Lindoro es la esposa de Iván Archivaldo.

4. Nivel de estudios

La jueza Johnson Coleman cuestionó a Guzmán López sobre su educación. Él respondió haber estudiado una carrera en finanzas, aunque nunca la ejerció profesionalmente. A la observación de la jueza sobre si sus estudios le habían servido en su ocupación, él solo asintió con una ligera sonrisa.

Una consulta al Registro Nacional de Profesionistas muestra que existe una cédula expedida en 2011 a su nombre por la Licenciatura en Administración Financiera en el ITESM.

5. Dónde vivía

Guzmán López declaró haber vivido en Sinaloa, México, inmediatamente antes de su arresto y extradición, confirmando su presencia en la cuna y centro de operaciones de la facción que integra en el cártel.

6. Ocupación

A la pregunta directa sobre su actividad principal antes de la detención, fue tajante: “al tráfico de drogas”. Reconoció así ante la corte su papel abierto dentro del negocio ilícito.