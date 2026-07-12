Ana Amelí García Gamez desapareció en el Ajusco hace un año: sus familiares continúan la búsqueda y Fiscalía ofrece recompensa por su localización. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae)

El 12 de junio de 2025, Ana Amelí García Gamez desapareció en el Pico del Águila en el Ajusco, desde entonces, su familia continúa la búsqueda ante la falta de avances de las autoridades capitalinas, Vanessa Gamez, madre de la víctima, visibilizó el caso en el marco del Mundial 2026.

¿Dónde está Ana Amelí García Gamez?

La última vez que la joven de 19 años fue vista, vestía una chamarra blanca con forro azul, un pantalón verde militar, sudadera verde y botas de escalada color café, además, portaba un casco blanco. Su desaparición se viralizó en redes sociales tras la publicación de su madre, quien alertó sobre lo sucedido:

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“Ana Amelí salió con un segundo grupo por la mañana porque perdió el primero. Su último mensaje de texto 2:30 pm de ayer 12 de julio, pero no tengo más información”.

Los reportes indican que se tuvo conocimiento de que llegó al Pico del Águila, sin embargo, no se tiene información sobre su descenso, Vanessa Gamez comentó en su momento que:

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“Un compañero senderista confirmó que más tarde estaba sola, esperando a un amigo, y le recomendó bajar por las condiciones climáticas. Ella inició el descenso, haciendo señales con la lámpara, pero se perdió el contacto”.

Ana Amelí salió con un segundo grupo por la mañana porque perdió el primero. Su último mensaje de texto 2:30 pm de ayer 12 de julio, pero no tengo más información”. REUTERS/Alicia Fernandez

La búsqueda continúa pese a omisión de autoridades

Su madre se ha unido con otras familias buscadoras con quienes ha emprendido acciones, tanto de pega de boletines como distintas movilizaciones para visibilizar su caso, en el marco del Mundial, la ficha de Ana Amelí estuvo presente en las marchas que se registraron en Calzada de Tlalpan, en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma.

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La madre buscadora ha acusado que en Tlalpan faltan planes de seguridad, por lo que la zona se ha convertido en un lugar con alta presencia del crimen organizado y de bandas de talamontes.

A un año de la desaparición, entre los avances que la familia ha destacado, se encuentran:

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprobó una recompensa de 500 mil pesos para quien brinde datos sobre el paradero de la joven.

Además, habrían recibido información anónima, la cual ha sido identificada como información sensible.

Su madre se ha unido con otras familias buscadoras con quienes ha emprendido acciones, tanto de pega de boletines de búsqueda como distintas movilizaciones para visibilizar su caso. REUTERS/Henry Romero

Así puedes ayudar a identificar a Ana Amelí García Gámez

Ana Amelí García Gamez, tenía 19 años al momento de su desaparición, mide 1.61 metros de altura, aunque la desaparición se viralizó y denunció desde el minuto uno que su familia no la pudo localizar, su ficha de búsqueda se activo el 13 de julio.

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La ubicación exacta de su desaparición se encuentra señalada como: Héroes de 1910, Tlalpan, Ciudad de México. Entre sus señas particulares y objetos asociados, se encuentran:

Apéndice auricular del lado derecho

Lunar en labio inferior del lado derecho

Diente frontal superior astillado

El boletín señala que al momento de su desaparición usaba:

Chamarra blanca con forro azul marca Northface

Pantalón verde tipo militar

Sudadera verde

Par de botas café de montaña

En caso de tener algún dato que abone a la localización de la joven, la Fiscalía de la Ciudad de México pide comunicarse al siguiente número 55-5484-0430.

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