Nuevo ataque de tirador de Atlixcáyotl, Puebla, burla a las autoridades pese a que ya estaría identificado

PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM

Un automovilista denunció un nuevo ataque del presunto Tirador de la Atlixcáyotl en Puebla, luego de que su auto recibiera un impacto durante la madrugada cerca de Plaza Angelópolis; el caso se sumó a una cadena de agresiones que ya acumulaba 12 ataques en esa vialidad y ocurrió horas después de que autoridades estatales informaran que ya tenían identificado a un posible responsable.

El conductor aseguró que el hecho ocurrió entre las 2:00 y las 2:30 de la madrugada del miércoles 9 de julio, cuando manejaba sobre la Vía Atlixcáyotl con dirección a Tlaxcalancingo, a la altura del Tec de Monterrey. Mientras avanzaba por la zona, escuchó un estruendo que, según su relato, provino primero de una parte alta del exterior.

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Segundos después notó el impacto en la puerta del copiloto de su Volkswagen Pointer. El denunciante dijo que el golpe alcanzó su unidad en las inmediaciones de Angelópolis, uno de los puntos donde desde inicios de año comenzaron a multiplicarse reportes de agresiones con arma de fuego contra automovilistas.

El conductor dijo que no encontró policías en la zona del disparo

Ocurrió un nuevo del ataque tirador de Atlixcáyotl, una vía principal de tránsito en Puebla

Tras escuchar la detonación, el ciudadano se detuvo con la intención de esperar a alguna autoridad y colaborar con la investigación. Afirmó que en ese momento no vio presencia policiaca en el área, a pesar del riesgo que implicaba permanecer ahí.

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Esperó más de 10 minutos y trató de identificar el punto de donde habría salido el disparo, pero no encontró señales claras ni observó movimientos extraños a su alrededor. Después decidió seguir su camino a casa y fue hasta la mañana, ya con luz, cuando confirmó la gravedad del daño en el vehículo.

El conductor, identificado como Juan Michel, adelantó que acudiría al Ministerio Público para presentar una denuncia formal. Sobre la repetición de estos hechos, expresó: “Ya no se me hace justo que el chavo a cada rato esté balaceando autos”.

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Las autoridades dijeron que un solo hombre habría cometido las agresiones

Las imágenes muestran el lateral de un vehículo de color azul oscuro con el cristal de una ventanilla fragmentado y un orificio de bala. El impacto en el vidrio es visible y presenta un patrón radial de fractura. Este video documenta el daño causado a un automóvil tras el ataque atribuido al tirador de la Vía Atlixcayotl, ocurrido a la altura de la Torre JV en Puebla, donde una mujer fue víctima. El contenido corresponde a una cobertura de evento noticioso.

Este nuevo caso ocurrió mientras seguía un operativo de vigilancia reforzado sobre la Vía Atlixcáyotl, implementado desde el inicio de los ataques. También se registró pocas horas después de que Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, informara que el presunto responsable ya había sido plenamente identificado.

De acuerdo con esa línea de investigación, las agresiones registradas durante siete meses habrían sido cometidas por una sola persona y hasta ahora no se contemplaban cómplices. El funcionario evitó revelar la identidad del sospechoso para no afectar la indagatoria.

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En paralelo, personas vecinas de la zona de Geo Villas Santa Clara y versiones difundidas en redes sociales señalaron que el posible agresor podría ser un estudiante universitario. Esa hipótesis tomó fuerza después de la circulación de videos en los que un joven fue captado realizando presuntas detonaciones desde un departamento en la Torre Nducha.

El ataque denunciado ocurrió entre las 2:00 y 2:30 de la madrugada del 9 de julio sobre la Vía Atlixcáyotl.

El automovilista dijo que su Volkswagen Pointer recibió un impacto en la puerta del copiloto y que no encontró policías en la zona.

El caso habría sido el ataque número 12 atribuido al presunto Tirador de la Atlixcáyotl.

Ya fue identificado

Peritos han investigado y reconstruido los hechos de disparos para determinar trayectoriay ubicación desde dónde se realizaron los disparos Foto: Facebook

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla identificó a un hombre como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl y entregó a la FGE los resultados de su investigación para que solicitara la orden de aprehensión, en un caso que acumuló agresiones contra automovilistas desde inicios de 2026 y que mantenía vigilancia permanente en una de las avenidas más transitadas del estado.

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Hasta el 21 de junio, la fiscal de Puebla Idamis Pastor Betancourt contabilizó 10 casos ligados al presunto agresor y siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones. Sin embargo el 26 de junio se llevó a cabo otra agresión similar de disparos a un auto blanco a la altura de Plaza Solesta y el CIS de Angelópolis, por lo que en la actualización del expediente, la Fiscalía investigó 11 hechos sustentados con denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios.

El secretario de Seguridad Pública del estado Francisco Sánchez González informó este miércoles 8 de julio de 2026 que las labores de inteligencia ya habían concluido. Explicó que la dependencia estatal agotó esa etapa y que a partir de ese momento correspondía al Ministerio Público integrar la carpeta y judicializar el caso.

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“Toda la labor de investigación e inteligencia que hicimos la aportamos a la Fiscalía Metropolitana. Ellos están cerrando la investigación para generar lo que sigue, que es la orden de aprehensión”, dijo el funcionario tras una comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Puebla.

Foto: Redes sociales

Peritos han investigado y reconstruido los hechos de disparos para determinar trayectoriay ubicación desde dónde se realizaron los disparos Foto: Facebook

La investigación apuntó a un solo atacante

Sánchez González sostuvo que, con base en los datos reunidos por la SSP, todos los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl habrían sido cometidos por una sola persona. Añadió que la corporación tenía identificado a un masculino y que ese presunto responsable habría actuado sin cómplices.

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“De acuerdo con nuestras investigaciones, creemos que es una persona. Nosotros tenemos identificado a un masculino. Es lo que les puedo decir ahorita”, afirmó. El secretario evitó revelar la identidad del sospechoso para no afectar la indagatoria.

Sobre el paradero del presunto agresor, el funcionario señaló que todavía no existía certeza. También indicó que, si ya no se encontrara en territorio poblano cuando se emitiera la orden de captura, las autoridades tendrían que buscarlo donde estuviera.

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“No lo sabemos. Habrá que hacer el procedimiento por parte de la Fiscalía y dar a conocer quién es el presunto responsable. Si ya no estuviera en el estado, habrá que buscarlo donde esté”, declaró.

Foto: Redes sociales

El caso volvió a tomar fuerza tras una agresión ocurrida la madrugada del 17 de junio. Desde entonces, las autoridades mantuvieron abiertas distintas líneas para establecer trayectorias, distancias, tiempos y posibles puntos de disparo.

El niño de 8 años cuya bala se alojó en el hueso de su mandíbula

El niño de ocho años que fue baleado en enero fue identificado como Jesús Elías, su madre junto a sus dos hijos cuando alían de la escuela pasaron por en el Periférico Ecológico de Puebla cuando fueron atacados.

Su madre al ver la sangre en su boda se dirigió al hospital donde le dijeron que era mejor dejarle la bala en su mandícula ya que se había insertado en el hueso, dijo la mamá en una entrevista con el podcast Historias de la vida real.

Acusan a estudiante de prestigiosa universidad de ser el atacante

Habitantes de Geo Villas Santa Clara aseguraron haber identificado al presunto tirador de la Atlixcáyotl después de 11 ataques contra automovilistas y motociclistas, un caso que ya escaló a la primera denuncia formal por daños y que mantuvo el temor entre familias de la zona durante meses.

El ataque más reciente ocurrió durante una madrugada, alrededor de las 4:00, cuando un automovilista circulaba con dirección a Atlixco sobre el bulevar del Niño Poblano. En el trayecto escuchó un impacto en su vehículo, no detuvo la marcha hasta llegar a un lugar seguro y después confirmó los daños en la unidad.

PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM

Ese afectado acudió a presentar su denuncia por los daños. Con ello, el caso se convirtió en la primera denuncia formal relacionada con estos hechos, porque los reportes anteriores solo se habían difundido en redes sociales.

Vecinos ubicaron el origen de los disparos en un departamento de la Torre Nducha

Los vecinos señalaron, a partir de videos difundidos en redes, que un joven fue captado mientras hacía presuntas detonaciones desde un departamento ubicado en la Torre Nducha. También sostuvieron que se trataba del mismo hombre al que atribuyeron los disparos registrados en la zona de la Vía Atlixcáyotl.

Según los testimonios de residentes, en las imágenes se observó al ocupante del inmueble manipulando lo que aparentemente sería un arma y apuntando hacia viviendas cercanas. Los habitantes afirmaron que varios disparos impactaron en ventanas, tinacos y vehículos, con saldo de daños materiales, informó el medio local Diario Cambio.

PUEBLA, PUEBLA, 26JUNIO2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó diligencias de investigación para lograr la localización del conocido como tirador de la Atlixcáyotl, en dicha vialidad de la capital poblana. FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM

Otro inluencer fue señalado

Erik Núñez, un influencer poblano, afirmó a través de un video en sus redes sociales, no ser el “Tirador de la Atlixcáyotl” tras señalamientos por usar públicamente en sus redes sociales un láser hacia vehículos desde su ventana sobre esta avenida principal.

Un video nocturno documenta a un motociclista en movimiento, filmado desde una perspectiva en primera persona. Durante el recorrido, se registra la proyección de un haz de luz láser de color verde en el entorno urbano. La grabación es una edición casera realizada en un dispositivo móvil. Este fenómeno ha sido reportado por conductores en la Avenida Atlixcáyotl y se ha asociado con una serie de 11 ataques previos a vehículos en dicha zona. Este material es parte de una publicación de red social.

Justificó su actitud refirieron que usa el dispositivo para señalar a ladrones de autopartes en la zona.