México

Apoyo para jóvenes Edomex: cómo registrarte al programa para recibir 6 mil pesos

El programa estatal da preferencia a madres o padres solteros, personas indígenas, afromexicanos, integrantes LGBTTTIQ+, quienes viven en alta marginación, con discapacidad o enfermedad crónica, víctimas de delitos y personas repatriadas

Guardar
Google icon
Tres jóvenes de pie sonriendo. Un hombre con camisa beige, una mujer con blusa floral y una mujer con polo verde y blanco. Estanterías con libros a los lados
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), lanzó la convocatoria 2026 del programa de desarrollo social “Jóvenes con Bienestar” (Gobierno Edomex)

Jóvenes con Bienestar del Estado de México abre registro hasta el 31 de julio para otorgar $6,000 pesos a jóvenes de 18 a 29 años en condición de pobreza que no concluyeron su educación obligatoria. El trámite es gratuito y se realiza en dos fases: prerregistro en línea y registro presencial en módulos del IMEJ.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), lanzó la convocatoria 2026 del programa de desarrollo social “Jóvenes con Bienestar”. El apoyo consiste en $6,000 pesos entregados en una sola ministración, con cargo al presupuesto de 36 millones de pesos asignados al programa para este ejercicio fiscal.

PUBLICIDAD

Las Reglas de Operación, publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 27 de febrero de 2026 mediante el Acuerdo IMEJ-EXTORD 2026/001/002, establecen que el programa puede cubrir los 125 municipios de la entidad.

Infografía con texto "Jóvenes con Bienestar Estado de México", logos gubernamentales, íconos de porcentaje, escudo, registro médico, ave, diente y cabeza
El programa Jóvenes con Bienestar convoca a personas de 18 a 29 años con rezago educativo que requieran apoyo monetario en el Estado de México. (Gobierno Edomex)

Objetivo: reducir el rezago educativo

Una fila de personas, incluyendo un hombre y varias mujeres, sostienen sobres de manila amarillos. Se aprecian sus cuerpos y edificios al fondo.
Los beneficiarios deben firmar una carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria como condición de participación, según lo establece la convocatoria oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa busca que sus beneficiarios inicien, continúen o concluyan estudios de primaria, secundaria o bachillerato en instituciones públicas. Para ello, combina el apoyo económico directo con la vinculación a servicios educativos gratuitos.

PUBLICIDAD

Los beneficiarios deben firmar una carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria como condición de participación, según lo establece la convocatoria oficial.

Requisitos para solicitar el apoyo

Conforme a las Reglas de Operación aprobadas por el Comité de Admisión y Seguimiento (Acuerdo CAyS/PJB/EXTORD/01/2026/02), los criterios de selección obligatorios son:

Nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en el Estado de México

Tener entre 18 y 29 años de edad

Encontrarse en condición de pobreza

No haber concluido la educación obligatoria

La convocatoria da prioridad a personas en situación de vulnerabilidad: madres o padres solteros, personas indígenas o afromexicanas, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, residentes de localidades con alta y muy alta marginación, personas con enfermedades crónico-degenerativas o discapacidad permanente, víctimas de delitos y personas repatriadas.

Quienes apliquen por condición de salud o por ser víctimas de algún delito deben presentar un documento oficial que acredite su situación.

Una fila de hombres y mujeres de pie en una acera, cada uno con una carpeta amarilla, frente a un edificio con el letrero Oficina de Beneficios Desempleo.
Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, o constancia vecinal con vigencia máxima de un mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos que se deben presentar

La convocatoria exige la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento o carta de naturalización

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar o licencia de conducir). Quienes no cuenten con estos documentos pueden presentar una constancia de identidad o residencia emitida por autoridad local, con vigencia máxima de 10 días

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, o constancia vecinal con vigencia máxima de un mes

Formato Único de Bienestar correctamente llenado

Carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria

Manos de estudiante escribiendo con lápiz sobre una hoja de papel, rodeadas de papeles arrugados, lápices, resaltadores y una regla metálica sobre un escritorio.
Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar o licencia de conducir). Quienes no cuenten con estos documentos pueden presentar una constancia de identidad o residencia emitida por autoridad local, con vigencia máxima de 10 días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrarse: dos fases obligatorias

El proceso de inscripción consta de dos etapas que deben completarse de forma personal y gratuita.

Fase 1 — Prerregistro en línea: Los interesados deben ingresar al portal oficial del IMEJ en imej.edomex.gob.mx antes del 31 de julio de 2026. Si el Comité autoriza la solicitud, el sistema asigna un número de folio para dar seguimiento al trámite.

Fase 2 — Registro presencial: Con el folio en mano, el solicitante debe acudir con su documentación completa a una de las sedes habilitadas por el IMEJ:

Ecatepec: Casa Estatal de la Juventud Ecatepec, Calle Primavera S/N, Col. Los Álamos de San Cristóbal

Naucalpan: Casa Regional de la Juventud Naucalpan, Calle 5 de Mayo Núm. 47, Col. Centro

Toluca: Casa Regional de la Juventud Toluca, Calle Pino Núm. 108, Residencial Colón, Col. Ciprés

Condiciones del apoyo económico

El beneficio de $6,000 pesos se entrega en una sola ministración, condicionada a la disponibilidad presupuestal autorizada para el ejercicio fiscal 2026.

Las autoridades advierten que completar el prerregistro y el registro no garantiza la incorporación al programa. La selección final depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación y del dictamen del Comité de Admisión y Seguimiento. El trámite es gratuito en todas sus etapas; los únicos costos posibles son las tarifas bancarias ordinarias por el manejo de cuenta que cobre la institución financiera.

Temas Relacionados

Becas para el BienestarEstado de MéxicoEducaciónProgramas socialesJovenes con BienestarEdomexapoyobecamexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

La selección mexicana participará este 11 y 12 de julio en la segunda parada del serial de World Aquatics, que se celebrará en Cerdeña, Italia

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

Mundial 2026: ¿Qué canal de TV transmitirá GRATIS el Noruega vs Inglaterra en México?

El partido podrá verse gratis en México a través de televisión abierta, además de opciones de streaming

Mundial 2026: ¿Qué canal de TV transmitirá GRATIS el Noruega vs Inglaterra en México?

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

La conductora de ‘Hoy’ explicó cómo es estar dentro de una de las botargas del popular programa de Televisa

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: incautan 50 mil armas tras reclamo de Sheinbaum

El dato surge en respuesta al llamado del gobierno mexicano para reforzar la cooperación bilateral y detener el tráfico de armas que alimenta la violencia en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: incautan 50 mil armas tras reclamo de Sheinbaum

Tigre Kenzo falleció a causa del disparo durante su captura, de acuerdo a necropsia de la UNAM

El ejemplar tenía aproximadamente dos años de edad, es decir, todavía no era un tigre adulto, debido a que esta especie alcanza la madurez sexual entre los 3 y 5 años

Tigre Kenzo falleció a causa del disparo durante su captura, de acuerdo a necropsia de la UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: incautan 50 mil armas tras reclamo de Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: incautan 50 mil armas tras reclamo de Sheinbaum

Ronald Johnson destaca incautación de 50 mil armas luego del reclamo de Sheinbaum sobre el tráfico ilegal

Paola Rojas cuestiona respaldo del gobierno a Rubén Rocha Moya: “Si él cayera solo, ya lo habrían entregado”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

“No le creo”: Pável Gaona explicó por qué desconfía del arrepentimiento de Pedro Sola tras polémica con mascotas

¿Cynthia Klitbo entra a La Casa de los Famosos México 4? Las pistas que la perfilan como la sexta habitante

Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras polémica por presunta apología del maltrato animal

Juan Gabriel en Bellas Artes: revelan fecha de estreno y preventa de función especial en cines

DEPORTES

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

Cuatro mexicanos competirán en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Porto Flavia 2026

Místico y Máscara Dorada frenan el regreso de Los Ángeles Celestiales y retienen los títulos de parejas de ROH

Mundial 2026: ¿Qué canal de TV transmitirá GRATIS el Noruega vs Inglaterra en México?

Esta es la multa que México tendría que pagar tras su eliminación del mundial 2026

Sólo cinco técnicos mexicanos dirigirán en la Liga MX en este torneo