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Joven mexicana salva el restaurante de su padre en EEUU con un video de TikTok: ahora hacen filas para entrar

El emotivo mensaje de una joven de 15 años cambió por completo el destino del negocio familiar en Texas, que pasó de estar casi vacío a necesitar más empleados

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Jovencita ayuda a su padre a levantar su restaurante mexicano que estaba "a dos meses" de la quiebra. Publicó video viral en redes y ahora reciben clientes de todas partes. Ocurrió en Texas

Lo que parecía ser el final para un restaurante mexicano en Texas terminó convirtiéndose en una de las historias más inspiradoras de las redes sociales. Gracias a un video publicado por una adolescente de apenas 15 años, un negocio familiar que enfrentaba serios problemas económicos pasó de recibir muy pocos clientes a registrar largas filas de personas interesadas en probar su comida.

El establecimiento, llamado Sazón De Loa, se encuentra sobre Renner Road, en la ciudad de Plano, y es administrado por el chef Rafael De Loa, quien durante casi dos años hizo todo lo posible por mantener abierto el restaurante pese a las dificultades.

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Con el paso de los meses, la escasa afluencia de comensales puso en riesgo la continuidad del negocio. La situación era tan complicada que incluso algunos empleados dejaron de trabajar debido a la falta de clientes y, por consecuencia, de propinas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Ante ese panorama, Leslie De Loa, hija del propietario, decidió recurrir a las redes sociales para intentar cambiar la historia de su familia. La joven grabó un video en TikTok donde pidió el apoyo de los usuarios para dar a conocer el restaurante.

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“El negocio de mi familia necesita ayuda. Tenemos un pequeño negocio aquí en Plano, Texas, pero no estamos recibiendo nada de atención. Estoy aquí para ver si podemos atraer a más personas. Mi papá ha trabajado muy, muy duro. Así que, por favor, vengan a disfrutar de buena comida, tequila y cocina mexicana. Aquí los estaremos esperando a todos”, expresó la joven en la publicación.

En un principio el video tuvo un alcance moderado, pero la situación cambió cuando el creador de contenido Bucky Wild Child, quien supera los 110 mil seguidores, compartió el mensaje con su comunidad tras haber visitado el restaurante días antes.

A partir de ese momento, la publicación comenzó a viralizarse y miles de personas decidieron acudir al establecimiento para apoyar a la familia De Loa.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con Fox 4, el cambio fue prácticamente inmediato. El restaurante pasó de tener mesas vacías a recibir una enorme cantidad de clientes durante la hora de la comida, generando filas de espera que no se habían visto desde su apertura.

Muchos de los nuevos visitantes aseguraron que conocieron el lugar gracias al video publicado en TikTok.

“Vi el TikTok y dije: ‘Está bien, vamos’. Ya teníamos ganas de salir a una cita desde hace tiempo”, comentó la clienta Jhazmin Martinez.

Su acompañante, Jesus Martinez, también quedó satisfecho con la experiencia.

“Creo que estuvo bastante delicioso”, añadió.

Un emotivo mensaje publicado en TikTok transformó el futuro de un restaurante mexicano que enfrentaba una grave falta de clientes

Otros asistentes reconocieron que el tiempo de espera fue mayor al habitual, aunque consideraron que valía la pena apoyar al negocio.

“Estaba bastante lleno. Definitivamente me sorprendió. Esperaba que hubiera algunas personas, pero cuando entramos pensé: ‘Esto es una locura’. Va a tardar más de una hora, pero está bien”, relató Diego Osorio.

En la misma línea se expresó C.J. Nelson, quien aseguró que el éxito del restaurante representa una buena noticia para la familia.

“Sí, es un buen problema para ellos. No me importa esperar un poco más por buena comida”, afirmó.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Para Leslie, el impacto que tuvo su publicación superó cualquier expectativa.

“Es increíble cómo la gente ve las redes sociales y se toma el tiempo de su día para venir a visitarnos y probar nuestra comida”, señaló.

El más conmovido fue Rafael De Loa, quien describió el cambio como un verdadero milagro para su negocio.

“Como no teníamos clientes, ningún mesero quería trabajar porque no había propinas. Pero ahora me sorprendieron y, como dije en el video, fue un milagro. Para nosotros es un milagro. Llevamos aquí casi dos años y nunca habíamos tenido este tipo de negocio”, señaló.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque el aumento de clientes representa una enorme satisfacción, también ha significado un nuevo desafío operativo para el restaurante.

“Estoy feliz y estoy cansado, pero está bien. Estoy esforzándome mucho. No trabajo 24 horas, trabajo 30 horas al día para poder seguir el ritmo ahora”, comentó entre risas.

Gracias al inesperado éxito, Sazón De Loa dejó atrás el temor de cerrar sus puertas. Ahora, la prioridad de Rafael De Loa es contratar más personal para atender la creciente demanda de clientes, demostrando que un mensaje sincero y el poder de las redes sociales pueden cambiar por completo el destino de un negocio familiar.

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