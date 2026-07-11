México

Citlalli Hernández arremete contra Alessandra Rojo de la Vega con extenso mensaje: “El cambio no eres tú”

Las funcionarias protagonizaron otra vez una pelea a través de redes sociales en donde cuestionaron sus afinidades políticas

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Citlalli Hernández y Rojo de la Vega se confrontaron a través de redes sociales por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara. | X- Citlalli Hernández / Alessandra Rojo de la Vega
X- Citlalli Hernández / Alessandra Rojo de la Vega

Una serie de publicaciones en redes sociales desató un nuevo enfrentamiento entre Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

A través de un extenso mensaje dirigido a Rojo de la Vega, Citlalli Hernández la acusó de ser una figura “construida”, cuestionó su congruencia y le ofreció un repaso sobre la historia reciente de la política mexicana.

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Hernández negó que la alcaldesa del PRI represente a la “voz libre” que dice encabezar y defendió el papel de Morena como partido que combate la corrupción y los privilegios de los gobiernos anteriores.

Hernández y de la Vega protagonizan otra pelea

El intercambio inició cuando Rojo de la Vega compartió un mensaje dirigido a la militancia del PRI en la demarcación, haciendo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para afrontar los retos políticos en puerta.

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En su publicación, la funcionaria de Cuauhtémoc destacó la importancia de “cerrar filas” y “sumar a todas y todos”, insistiendo en que la fortaleza de los equipos políticos depende de su capacidad de organización y convicción. El mensaje subrayó la relevancia de la unidad para “construir juntos” el futuro político de la alcaldía y del país.

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(@AlessandraRdl)

La reacción de Citlalli Hernández no se hizo esperar. Mediante una respuesta breve y con tono irónico, la morenista se refirió a Rojo de la Vega como “la ‘ciudadana’”, acompañando la palabra de emojis.

Rojo de la Vega replicó subrayando su identidad como ciudadana y su indignación ante la situación política nacional. “Así es, secretaria: ciudadana”, respondió la priísta.

Afirmó pertenecer a una generación de personas que alzan la voz contra los abusos, “vengan de donde vengan”, y denunció la protección del partido gobernante a figuras señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado —clara referencia al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de narcotráfico junto con otros 9 funcionarios.

La alcaldesa remarcó que, en su visión, Morena no ha respondido con investigaciones reales ni consecuencias a las acusaciones que pesan sobre integrantes de su movimiento. Reiteró que México necesita voces libres que exijan “cero corrupción, cero pactos con criminales y oportunidades para todas y todos”.

La respuesta de Citlalli Hernández: repaso histórico y confrontación

Ante esta postura, Citlalli Hernández respondió con un extenso texto en el que, además de cuestionar la congruencia de Rojo de la Vega, sostuvo que, si bien México requiere más voces libres y personas con causa en la política, aseguró que ese perfil no corresponde a la alcaldesa: “ESA PERSONA NO ERES TÚ”, escribió en mayúsculas la morenista. Acusó a Rojo de la Vega de ser una “personaje construida” y de incurrir en contradicciones públicas.

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Fragmento del mensaje de Citllali Hernández (@CitlaHM)

La funcionaria de Morena defendió la trayectoria de su partido, señalando que surgió hace 15 años en respuesta al agotamiento del modelo neoliberal y a la necesidad de transformar la vida pública. Argumentó que la lucha de Morena ha sido contra la corrupción y los privilegios que caracterizaron a los gobiernos surgidos del PRI y el PAN. Remarcó que, a diferencia de esos partidos, Morena investiga y sanciona los delitos cometidos por sus propios miembros.

Hernández insistió en que el PRI y el PAN, partidos a los que identificó como los referentes políticos de Rojo de la Vega, ya “fallaron en ese intento” de cambio y construyeron un sistema basado en la corrupción y los intereses particulares. Criticó que la alcaldesa se muestre orgullosa de su relación con estos partidos y cuestionó la autenticidad de su postura de “ciudadana indignada”.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sugirió que, si Rojo de la Vega realmente aspirara a una transformación, debería asumir una posición independiente y desligada de los partidos tradicionales. Cerró su mensaje poniendo en duda la sinceridad de la causa defendida por la alcaldesa y la acusó de replicar “narrativas de propaganda basadas en la mentira y el odio contra un partido y un gobierno con historia de lucha”.

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