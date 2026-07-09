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Rubén Rocha Moya está en su casa, insiste Sheinbaum tras ‘chismes’ sobre su paradero

La mandataria mexicana aseguró que su administración defiende la soberanía nacional

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Rubén Rocha fue vinculado al narcotráfico
Rubén Rocha Moya y Claudia Sheinbaum Crédito: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer durante su conferencia matutina de este 9 de julio en Palacio Nacional, que la información difundida por varios medios en las últimas horas sobre que su Gobierno mantiene al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya escondido es absolutamente falsa.

“Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal. Para que todo mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras, absurdas, que no sé de dónde sacan información para dañar al Gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona”, expresó la mandataria mexicana.

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Agregó que su administración defiende la soberanía nacional, así como todas las leyes nacionales e internacionales. “Esa es nuestra obligación”.

Sheinbaum reitera que no defenderá a ningún funcionario con pruebas en su contra

Asimismo, la jefa de Estado reiteró que bajo su mandato no se defenderá a nadie siempre que existan pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.

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“Si hay pruebas de vínculo de algún gobernador, presidente municipal, funcionario, de su relación o de una relación con el narcotráfico, con algún cartel de la droga, se va a proceder y pondremos incluso la denuncia ante la Fiscalía General de la República", aseguró tras el caso de Rocha Moya y otros 10 funcionarios, quienes fueron acusados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero.

Rostro de Rubén Rocha Moya en primer plano con gafas; un rancho y la bandera de Estados Unidos horizontalmente difuminada en el fondo.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con sus declaraciones, todas las denuncias que involucran a alcaldes en funciones en México han sido tomadas en cuenta sin importan el partido político, ya que ninguna persona cuenta con protección especial.

“Han dicho que nosotros estamos protegiendo a Rocha, por ejemplo. El asunto es que haya pruebas. Por eso la Fiscalía abrió una investigación para saber si hay pruebas o no. Nosotros no defendemos a nadie, pero tampoco estamos de acuerdo con que haya acusaciones sin fundamento”, señaló.

Autoridades rechazan custodia del Ejército a exgobernador de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México negó categóricamente que Rubén Rocha Moya se encuentre bajo resguardo del Ejército Mexicano en instalaciones militares, tal como afirmaron columnas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación. A través de un comunicado difundido en la red social X, se aclaró que ninguna de las instituciones federales realizó operativos para proteger o cambiar de ubicación del funcionario, quien recientemente solicitó licencia al cargo.

El documento manifestó que no existe acción alguna de las autoridades para proteger u ocultar a personas frente a investigaciones, resaltando que la política de “cero impunidad” se aplica sin distinción de cargos o filiaciones políticas. En este contexto, las versiones periodísticas señalaban que el gobernador con licencia de Sinaloa habría sido trasladado por el Ejército para evitar que saliera del país o fuera atacado, ante acusaciones de supuesta protección al grupo criminal Los Chapitos.

Por otro lado, se destacó que durante la presente administración han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluidos servidores públicos, como resultado de diversas operaciones de seguridad. Servidores públicos reiteraron su compromiso con la transparencia y el combate a la criminalidad, desmintiendo cualquier protección especial a exfuncionarios.

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