México

La Guelaguetza, la fiesta más popular de Oaxaca, llega al corazón de la CDMX con una presentación gratuita este sábado

El evento gratuito reúne danzas como la Flor de Piña, Jarabe del Valle y La Sandunga, ejecutadas por representantes de las ocho regiones oaxaqueñas; consulta la programación y detalles del acceso en la colonia Centro

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Oaxaca llegó a la Ciudad de México para invitar al público asistir a la Guelaguetza 2026
Habrá una presentación gratuita de la máxima fiesta oaxaqueña este sábado 11 de julio en la Ciudad de México. (Salomón Jara Cruz)

El Fideicomiso Centro Histórico convoca a capitalinos y visitantes a la segunda edición de “La Guelaguetza visita el Centro Histórico”, una presentación gratuita de la máxima fiesta oaxaqueña este sábado 11 de julio en la Ciudad de México.

El evento arranca a las 11:00 horas con música, danza y vestimenta tradicional de las ocho regiones del estado. La cita es al aire libre en la Plaza 23 de Mayo, ubicada en República de Brasil esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. El acceso es gratuito para todo el público.

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Qué es la Guelaguetza

La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. Delegaciones de todo Oaxaca participan en la máxima fiesta cultural del estado. El Auditorio Guelaguetza será sede de presentaciones emblemáticas en 2026. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)
La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. Delegaciones de todo Oaxaca participan en la máxima fiesta cultural del estado. El Auditorio Guelaguetza será sede de presentaciones emblemáticas en 2026. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La Guelaguetza es la celebración cultural más representativa de Oaxaca. Su nombre proviene del vocablo zapoteco guendalezaa, que significa “ofrenda”, “presente” o “cumplimiento”, y hace referencia al acto de compartir y brindar apoyo a la comunidad.

Sus orígenes se remontan a la época prehispánica, cuando los pueblos zapotecos rendían culto a Centéotl, diosa del maíz, con danzas, rituales y banquetes en el Cerro del Fortín —conocido entonces como Daninayaaloani o “cerro de bella vista”— para agradecer las cosechas. Con el paso del tiempo, esa tradición evolucionó hasta convertirse en la fiesta que hoy reúne a miles de visitantes nacionales e internacionales cada julio.

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Las danzas que dan vida a la fiesta

La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. Delegaciones de todo Oaxaca participan en la máxima fiesta cultural del estado. El Auditorio Guelaguetza será sede de presentaciones emblemáticas en 2026. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)
La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. Delegaciones de todo Oaxaca participan en la máxima fiesta cultural del estado. El Auditorio Guelaguetza será sede de presentaciones emblemáticas en 2026. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

Cada año, delegaciones de las ocho regiones del estado presentan sus expresiones artísticas en lo que se conoce como el Lunes del Cerro. La variedad de danzas refleja la diversidad cultural de Oaxaca: cada región lleva su propio lenguaje de movimiento, música y vestimenta.

De los Valles Centrales llegan el Jarabe del Valle, una danza de pareja que simboliza el cortejo zapoteca, y la Danza de la Pluma, el número que cierra la Guelaguetza. Sus intérpretes visten camisa y pantalón con bordados de hilo de oro, tilma con aplicaciones doradas y un penacho decorado con plumas, listones y espejos. La danza escenifica la conquista del Valle de Anáhuac y es considerada la máxima expresión del folclor oaxaqueño.

De la región de la Cañada llega la Flor de Piña, uno de los números más esperados por el público. Solo participan mujeres, que desfilan con piñas sobre los hombros y huipiles bordados a mano, celebrando la cosecha de ese fruto en la cuenca del Papaloapan. Del Istmo de Tehuantepec llegan La Sandunga y La Tortuga, danzas de pasos elegantes y solemnes al compás de música majestuosa.

La región Mixteca aporta el Jarabe Mixteco, interpretado por una sola pareja, siempre precedido por el canto colectivo de la Canción mixteca. La Sierra Juárez presenta los Sones Serranos y el Jarabe de la Botella, con pasos vigorosos y zapateado firme. La Costa se distingue por sus zapateados enérgicos y el manejo del paliacate al ritmo de las chilenas.

Al cierre de cada presentación, las delegaciones lanzan al público frutas, pan, café, mezcal y artesanías, un gesto que encarna el espíritu solidario que da nombre a la festividad.

Cómo llegar a la Plaza 23 de Mayo

Para quienes planeen asistir en transporte público, la ruta más directa es la Línea 2 del Metro hasta la estación Allende. Desde ahí, el recorrido a pie toma alrededor de 10 minutos: por Tacuba, doblar en República de Brasil y continuar hasta la plaza.

La Guelaguetza 2026 en Oaxaca

Vista aérea de un patio colonial con un escenario donde autoridades presentan La Guelaguetza 2026, rodeadas de bailarines con trajes típicos y un público observando
Danza tradicional y color marcan la presentación oficial de La Guelaguetza 2026 en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, revelando una programación cultural y deportiva sin precedentes ante asistentes. (Gobierno de México)

El evento del sábado en la capital se enmarca en la edición 94 de la Guelaguetza, cuyo programa oficial contempla más de 140 actividades culturales, artísticas y gastronómicas durante julio.

Las presentaciones principales en el Auditorio Guelaguetza se realizarán los días 20 y 27 de julio —el Primer Lunes del Cerro y su Octava—, con dos funciones cada fecha: a las 10:00 y a las 17:00 horas.

Entre las actividades paralelas destacan la Feria del Mezcal (del 17 al 28 de julio), la Expo Feria Artesanal, el Festival de los Moles los días 24 y 25 de julio, y el Torneo Internacional de Pelota Mixteca los días 19 y 26 de julio.

Como novedad de esta edición, Chiapas participa como estado invitado: el 19 de julio se realizará un convite especial que concluirá en la Catedral Metropolitana de Oaxaca, seguido de la apertura de la “Casa Chiapas” en la Biblioteca Pública Margarita Maza.

El gobernador Salomón Jara Cruz proyecta la llegada de 149 mil turistas entre el 17 y el 27 de julio, con una ocupación hotelera del 83% y una derrama económica superior a los 668 millones de pesos.

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