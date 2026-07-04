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Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF

Estados Unidos tiene en la mira al legislador de Morena por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos

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Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF.
Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF.

Enrique Inzunza, senador de Morena, sigue recibiendo la dieta económica por parte del Senado de la República, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó congelar sus cuentas en mayo por las acusaciones de Estados Unidos donde se le vincula con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ausencia de 55 días no impide que le paguen al senador de Morena

El sinaloense lleva más de 55 días sin asistir de manera presencial al recinto legislativo, su ausencia en sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente han sido ampliamente cuestionadas, ya que es el único de los 10 acusados por los estadounidenses que mantiene su cargo con fuero constitucional.

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Su ausencia en el Senado de la República se dio tras la publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 29 de abril, donde además de él, los señalamientos incluyen a las siguientes personas:

Funcionarios con licencia:

  • Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa solicitó licencia la noche del 1 de mayo.
  • Dámaso Castro Zaavedra, quien era el vicefiscal estatal de Rocha Moya, también pidió licencia a inicios de mayo.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, el alcalde de Culiacán pidió licencia también el primer día de mayo, misma que se aprobó de forma exprés por el cabildo.
Enrique Inzunza, senador de Morena, sigue recibiendo la dieta económica por parte del Senado de la República, pese a que la UIF de la SHCP ordenó congelar sus cuentas en mayo. (Imágenes: Transparencia)
Enrique Inzunza, senador de Morena, sigue recibiendo la dieta económica por parte del Senado de la República, pese a que la UIF de la SHCP ordenó congelar sus cuentas en mayo. (Imágenes: Transparencia)

Exservidores públicos:

  • Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
  • Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
  • Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
  • José Antonio Dionisio Hipólitoalias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
  • Juan Valenzuela Millánalias “Juanito”, exmando en la Policía Municipal de Culiacán.

Así es como el Senado le paga a Inzunza

A través de la solicitud de información con folio 350030300049326 se dio a conocer como el Senado de la República evade la medida impuesta por las autoridades mexicanas, ya que Inzunza recibe su pago a través de cheques, así lo confirmó la Tesorería de la Cámara Alta.

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El documento firmado por la directora general Melisa López López precisa las y los 128 senadores reciben su dieta conforme lo estipula el Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, un pago que es “irrenunciable”, según se destaca.

La copia remitida por la Tesorería indica que Inzunza recibió 132 mil pesos en dos partes el mes de mayo:

  • El primer cheque fue emitido por BBVA, con fecha del 14 de mayo, por un monto de 66 mil 452 pesos con 89 centavos.
  • El segundo se emitió por Banorte, el 28 de mayo, 66 mil 452 pesos con 90 centavos.
Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF. (Imágenes: Transparencia)
Senado paga a Enrique Inzunza 122 mil pesos mensuales pese a cuentas bloqueadas por la UIF. (Imágenes: Transparencia)

La respuesta del Senado de la República sostiene que no hay ningún impedimento legal para que haya una suspensión del pago de la dieta de un legislador, ya que hasta el momento se carece de resolución judicial sobre el caso por el que la Fiscalía General de la República comenzó una investigación, sin que se hayan dado a conocer avances hasta el día de hoy.

La información fue solicitada luego de que el pasado 1 de junio la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, desconociera públicamente el medio por el que Inzunza recibía el pago de su dieta.

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