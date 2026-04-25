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Gobierno de Sheinbaum celebra avances en atención a los afectados por las lluvias en Hidalgo, continúa reconstrucción de caminos

La presidenta encabezó un evento en el estado junto con el gobernador, Julio Menchaca Salazar

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Evalúan los daños y revisar la entrega de despensas y censos a las familias afectadas
Claudia Sheinbaum recorren Hidalgo tras afectaciones por las lluvias. (FB/Claudia Sheinbaum)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado 25 de abril el informe sobre los avances que se han realizado en la reconstrucción de los municipios de Hidalgo que se vieron afectados por las fuertes lluvias durante octubre de 2025.

Durante el evento, estuvieron presentes el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Mediana, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

Gobernador de Hidalgo destaca inversión en el estado

El gobernador del estado de Hidalgo destacó la presencia y el respaldo inmediato del gobierno federal ante las afectaciones provocadas por la vaguada monzónica que impactó a veintiocho municipios de la entidad. Durante el evento recordó el fenómeno, que también afectó a otros cuatro estados, causó daños severos en caminos, viviendas y escuelas, además de la pérdida de 22 vidas humanas y la desaparición de ocho personas.

El gobernador subrayó que, desde el primer día de la emergencia, la presidenta y su equipo estuvieron presentes en las zonas impactadas, recorrieron comunidades afectadas y supervisaron personalmente la entrega de ayuda.

En el operativo de atención participaron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y diversas secretarías federales. Se desplegaron treinta y tres aeronaves para llevar suministros y restablecer la comunicación en 256 comunidades que quedaron incomunicadas tras el desastre.

El titular del Ejecutivo estatal agradeció el trabajo coordinado entre el gobierno federal, estatal y las delegaciones de dependencias, lo que permitió una respuesta ágil ante una situación sin precedentes en la historia reciente de Hidalgo.

El gobernador anunció que, para la atención de los daños, se destinaron recursos superiores a 8 mil 115 millones de pesos provenientes de la Federación, CONAGUA y el Gobierno del Estado. Estos fondos ya están autorizados y en proceso de licitación o ejecución para la reconstrucción de la infraestructura dañada en los veintiocho municipios afectados.

La SICT anuncia avances en la reconstrucción de puentes y caminos

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Mediana, informó sobre el avance de las obras de infraestructura en el estado de Hidalgo, con énfasis en la reconstrucción por afectaciones de lluvias, infraestructura carretera, el programa Megabachetón, caminos artesanales, infraestructura educativa y el proyecto ferroviario.

Destacó que la inversión para la reconstrucción por lluvias alcanzó cerca de 5 mil millones de pesos, destinados a la rehabilitación, reconstrucción y ampliación de cincuenta puentes en dieciocho municipios, junto con mil 295 acciones en carreteras y caminos, abarcando alrededor de 2 mil kilómetros de la red estatal y 93 kilómetros de la federal.

Detalló la intervención en 27 puentes de reconstrucción y la rehabilitación de 15 puentes adicionales entre mayo y diciembre, así como la ampliación de claros en 8 puentes para prevenir daños por avenidas extraordinarias de agua.

Ariadna Montiel destaca diferencias en Bienestar con gobiernos anteriores

La secretaria de Bienestar destacó el acompañamiento y la respuesta inmediata del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ante las afectaciones provocadas por las lluvias en Hidalgo y otros estados. Expresó su reconocimiento al pueblo de Tenango de Doria y subrayó la importancia de trabajar de la mano con las comunidades, resaltando la identidad, la resistencia y la solidaridad de la región.

Relató que, a diferencia del pasado, la atención a la emergencia se realizó de manera directa, sin intermediarios y con presencia inmediata en el territorio. Se levantó un censo casa por casa y los apoyos se entregaron de manera oportuna para salvaguardar la vida y restaurar la normalidad en el menor tiempo posible. “Hoy nuestra presidenta encabeza un gobierno que no se espera a que la gente vaya a tocar la puerta. Es el gobierno el que llega hasta el último rincón del país”, afirmó.

La secretaria informó que el compromiso de apoyar a las familias afectadas en los cinco estados dañados por las lluvias —Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro— se cumplió desde el inicio de la emergencia. Se desplegaron casi mil brigadas con cinco mil servidores de la nación, quienes recorrieron 3.254 localidades para censar 104.000 viviendas. El operativo incluyó a 20.000 personas indígenas de zonas serranas.

La inversión social para apoyos directos ascendió a 7.426 millones de pesos. Se otorgaron 20.000 pesos para limpieza inicial de viviendas y, posteriormente, entre 15.000 y 70.000 pesos para rehabilitación. Además, casi 8.000 pequeños comercios recibieron 50.000 pesos de apoyo, y cerca de 30.000 pequeños productores afectados obtuvieron la misma cantidad para compensar pérdidas agrícolas y ganaderas en más de 56.000 hectáreas.

La secretaria reconoció la labor de los servidores de la nación, quienes recorrieron largas distancias y cruzaron ríos para que los apoyos llegaran a quienes más los necesitaban. Reiteró que el gobierno actual priorizó el bienestar de la población sin burocracia ni corrupción y que la reconstrucción continuaría con unidad y respaldo institucional. Concluyó reafirmando el compromiso de estar cerca de las familias afectadas y de seguir impulsando el bienestar bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.

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